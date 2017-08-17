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На кого нас оставил Доктор Стальной Молот? Интриги тяжелого веса – есть ли они?

Алексей Андронов
Алексей Андронов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Владимир Кличко
Владимир КличкоФото: Gettyimages.ru

Взгляд известного спортивного обозревателя Александра Беленького на то, каким станет мир тяжелого веса в боксе после того как закончилась «Эра Кличко», вызвал резонанс не только среди читателей, но и среди наших авторов. Алексей Андронов настаивает: большое видится на расстоянии – и с каждым новым месяцем, и новым боем в тяжелом весе – мы будем снова и снова вспоминать Владимира Кличко. Который правил им почти 10 лет. И без которого ожидается торжество скуки.

Вопросов к Энтони Джошуа быть не может – это достойный чемпион, с хорошим будущим. Если не сойдет с дорожки «спорт», как это сделал Тайсон Фьюри, работающий теперь на потеху соцсетям. Бой между ними – ах, был бы мечтой. Но пока это невозможно. Настоящих соперников у Джошуа – на пальцах одной руки пересчитать.

За время правления Кличко тяжелый вес очень постарел. Сейчас из первых 30-ти боксеров – младше 30-ти только 9 человек, включая самого Джошуа. Пятнадцати из них – 35 и больше, и только Александра Поветкина из них стоит воспринимать всерьез. Если при Кличко был кризис – то сейчас кризисИЩЕ! 20-е место занимает британский оболдуй Дерек Чизора, у которого 7 (!) поражений. На 15-м стоит Йоан Дюопа, тот самый француз, который дрался против Поветкина в кроссовках. На 13-м Малик Скотт, у которого 3 поражения в последних 6 боях.

Если мы попробуем сесть в машину времени и перенестись на пару лет вперед – то вообще непонятно, кто будет оппонировать Джошуа, которому будет 29. Группа «35+» до этого не доживет точно. Молодых и ярких – не особенно видно. Тем не менее – как-то жить надо?

Увидим ли мы бой Джошуа-Уайлдер? Объединение поясов? Это зависит от гонорара, Уайлдер очень осторожно строит карьеру (точнее, его менеджер Лу ДиБелла). Пока он планирует защиту против Луиса Ортиза. В октябре Уайлдеру 32, и ему выгоднее держать пояс при себе, в отличие от Джошуа, времени вернуть что-то – может и не быть. В любом случае, на риск он пойдет только за очень большие деньги.

Джошуа, который ждал реванша от Кличко – сейчас делать особенно нечего. Вопли Дэвида Хэя и прочих британцев о том, что «король ненастоящий» никто всерьез не воспринимает. В Англии Джошуа соберет зал на любом бое. И не упустит ни одного лишнего фунта.

Как ни странно, вся эта ситуация – весьма выгодна для Поветкина. Его надо «очистить» от подозрений, и это работа менеджеров. В первой десятке ему есть, кем заняться, а в рейтинге его вообще ставят выше Уайлдера. Единственная проблема – время. Его терять нельзя.

Наличие олимпийского успеха в биографиях боксеров-тяжеловесов становится почти обязательным. Так было с Кличко, Поветкиным, сейчас с Джошуа. Британец Одли Харрисон (чемпион-2000) тоже конвертировал свою славу – но больше в деньги и развлечения, чем спорт. А итальянец Роберто Камарелле просто не пошел в профи.

Если и возможно найти сейчас будущего героя – то искать его надо даже не в первой сотне рейтинга. Действующий чемпион мира-2015, и олимпийский чемпион-2016 француз Тони Йока только начал профессиональную карьеру, и провел всего один бой. Его тренирует Вирджилл Хантер, и, по исходным данным – у него есть все, чтобы пройти путь Джошуа. Йока сейчас 25. У британца путь на вершину занял 4 года. Придется немного подождать.

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