В чью пользу 3:2 в Краснодаре?

Домашняя победа «Краснодара» над «Црвеной Звездой» в 4-м квалификационном раунде Лиги Европы со счетом 3:2 лишь добавила тумана перед ответной игрой. Предположить, кто из соперников после такого результата выйдет в групповой этап, не представляется возможным.

Счет 3:2 встречается в футболе нечасто. В первых играх двухматчевых противостояний российских клубов в еврокубках – и вовсе редко. Нынешний случай – лишь четвертый. И в предыдущих нашим командам лишь однажды удалось выпутаться из подобной передряги.

Сделал это «Спартак» - в 1/32 финала Кубка УЕФА-1996/97. Правда, тогда красно-белые дома нажили себе проблемы сами. После первого тайма в поединке со скромным датским «Силькеборгом» они вели со счетом 3:0. Однако, явно недооценив соперника, после перерыва пропустили два мяча. Более того, могли и вовсе не выиграть: на 89-й минуте был удален вратарь красно-белых Руслан Нигматуллин. И вновь выручил Андрей Тихонов: в первом тайме он сделал дубль, а в концовке игры, встав в ворота, парировал опасный удар со штрафного.

В Дании спартаковцам пришлось понервничать, но совсем чуть-чуть – всего 11 минут. Именно столько времени разделило два мяча. Хозяева открыли счет и после этого гола проходили в следующий раунд. Но под занавес первого тайма все тот же Тихонов восстановил равенство, а в самом начале второй половины датский клуб поразил собственные ворота – гостевая победа 2:1.

Арбитр, разуй глаза! «Краснодар» победил «Црвену Звезду», а судья начудил

В двух других случаях соперники не предоставили наших клубам ни единого шанса, обыграв их с «сухим» счетом. «Ротор» в том же Кубке УЕФА и в той же 1/32 финала, но двумя годами ранее, не устоял под натиском «Бордо»: французский клуб разгромил его дома 3:0. А «Зенит» не смог добиться нужного результата в Лиссабоне: в 1/8 финала Лиги чемпионов-2011/12 он проиграл «Бенфике» со счетом 0:2, пропустив по мячу на последних минутах каждого тайма.

Думаете, эти факты говорят о том, что фаворитом в Белграде будет «Црвена Звезда»? Вовсе нет. Оказывается, в еврокубковой истории этого клуба тоже было три противостояния, стартовавшие с 2:3 в гостях. И благополучно завершилось только самое первое из них.

В четвертьфинале Кубка чемпионов-1970/71 югославский клуб проиграл с этим счетом в ГДР местному «Карл Цейссу». Однако дома взял убедительнейший реванш – 4:0! Вот только пробиться дальше «Црвена Звезда» не смогла. В полуфинале ей откровенно не повезло: после домашнего разгрома «Панатинаикоса» (4:1) она уступила в Греции 0:3. И из-за пропущенного на своем поле мяча не добралась до финального матча.

Две свои неудачи с гостевыми 2:3 белградцы потерпели уже на рубеже веков. В обоих случаях «Црвена Звезда» в ответных встречах добилась лишь ничьих. В 1/16 финала предпоследнего розыгрыша Кубка кубков-1997/98 ей оказался не по зубам бельгийский «Жерминаль» (1:1), хотя первый тайм и завершился в пользу хозяев. А в 1/64 финала Кубка УЕФА-2001/02 не удалось сломить сопротивление киевского ЦСКА – лишь нулевая ничья в Белграде.

Вот и думай теперь, кому после 3:2 достанется путевка в групповой этап. В любом случае, судя по результативной игре в Краснодаре, скучно через неделю на стадионе «Райко Митича» точно не будет.

ВИДЕО ВСЕХ ГОЛОВ