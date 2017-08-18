«Попали в то самое место. Увезли…» Тревожный эпилог к дерби «Динамо» - «Спартак»

Что говорили главные тренеры команд после поединка «Динамо» со «Спартаком», закончившегося победой красно-белых – 3:2.

- Получилась хорошая боевая игра, - заявил после матча главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев. – Я доволен в целом своей командой. Хотя первый период не понравился. Но после перерыва перестроились, стало больше борьбы, начали выигрывать позиционные атаки. Реализовали удаление соперника, что особенно радует. В концовке же начали играть на удержание счета и «Динамо» нас за это наказало. Но мы бились до конца, рук не опустили и победный гол забили. Хороший был настрой.

- Защитник Всеволод Сорокин получил травму. Что с ним?

- Шайба попала, как говорят в то самое место. Сейчас поехали делать снимок в больницу. Там серьезная травма. А насколько… Позже будет понятно.

- Что скажете об игре двух ваших известных форвардов - Станислава Чистова и Игоря Мирнова. Вроде и победный гол забили, но в остальное время больше фигуристов напоминали. Не находите?

- Еще есть время, посмотрим. Некоторые ребята еще не набрали оптимальных кондиций. Но в чемпионате будут играть только сильнейшие. Это могу обещать. Это факт.

- Мы, наоборот, неплохо начали, но полностью провалили второй период, - признал главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьев. – Плюс проиграли игру в неравных составах. Сами не забили, а две шайбы в меньшинстве пропустили. Потом проявили характер, сражались, сравняли счет… Но матч длится 60 минут. Это надо вызубрить назубок. Забить гол и сразу пропустить – это неправильно! А так… старались. Жалко, что проиграли.

- Что с Корягиным? Насколько сильно он пострадал из-за того, что шайба в лицо попала?

- Глеб получил травму. Сейчас с ним врачи работают. Насколько все серьезно, узнаем позже.

- Сегодня в строй вернулся травмированный Игнатушкин. Как вам его возвращение?

- Игорь восстановился. Но в матче со «Спартаком» ему было тяжело. Все же долго не играл, а тут первый матч. Он втягивался постепенно, а потом мы сделали корректировки звеньев. В третьем периоде я его перевел к Владимиру Брюквину, они вместе играли на турнире в Минске. Стало получаться. Так что его возвращением я доволен.

- Кого еще ждете в ближайшее время из лазарета?

- Артем Подшендялов на подходе. А еще хотелось бы получить в состав одного иностранца. И чем быстрее, тем лучше!

- С Комаровым подписали полноценный контракт?

- Да, Никита теперь больше не легионер. Отказался выступать за сборную Белоруссии.

- Бочаров получит шанс сыграть на турнире? Или будете заканчивать Кубок Мэра с Еременко в воротах?

- Думаю, что получит. В пятницу у нас очень хороший и мобильный соперник – ЦСКА. Поговорим с тренером вратарей. И вместе примем окончательное решение.

Напомним, что в пятницу на Кубке мэра Москвы «Динамо» встретится с ЦСКА, а «Спартак» с «Витязем». Пока только армейцы смогли победить в обоих матчах на турнире.