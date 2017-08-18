Очередной провал «Спартака» и российско-литовский судейский скандал в ЛЕ (видео)
В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных
событиях в российском футболе.
Ошибка или заговор?
Накануне «Краснодар» играл в первом матче квалификационного
турнира Лиги Европы с сербской «Црвеной Звездой». Российский клуб, несмотря на
два гола в свои ворота, все-таки смог выиграть. Победа - хорошо. Но вот два пропущенных гола на своем поле… Это может аукнуться
на выезде.
В чью пользу 3:2 в Краснодаре?
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @FCKrasnodar#UEL #ЛигаЕвропы. Раунд плей-офф. #КраснодарЦрвенаЗвезда #KRACZV 3:1 66' Сергей Петров pic.twitter.com/nLPzmXSJOZ— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) August 17, 2017
Но даже победный матч российской команды не обошелся без
судейского скандала. Бригада арбитров из Литвы отменила чистейший мяч в ворота
сербской команды. Арбитры не заметили гол в стандартной ситуации – отскок от
перекладины – и мяч приземляется за линией ворот. Далеко за линией ворот! А
ведь результат мог бы быть совсем другим.
Арбитр, разуй глаза! «Краснодар» победил «Црвену Звезду», а судья начудил
ГОЛ БЫЛ @FCKrasnodar pic.twitter.com/lVGzhOiGxH— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) August 17, 2017
Вы отказали нам, три раза «не хочу» сказали
Пока шли переговоры московского «Спартака» со
скандалистом-французом М’Байе
Ньянгом из «Милана», все надеялись, что на этот раз красно-белые смогут
приобрести себе футболиста, но где-то в глубине души понимали, чем все это
закончится. И были правы. Хотя еще вчера вечером из Италии стали приходить
позитивные новости.
Зачем «Спартаку» каскадер, который не забивает? Что нужно знать о Ньянге
Но уже в ночи пришла весть, что Ньянг стал уже третьим по
счету футболистом, от которого чемпионы России услышали отказ. И это только
известные прессе персонажи. Француз сенегальского происхождения даже не стал
отправляться на медосмотр. Он сразу заявил, что в «Спартаке» играть не
собирается.
Ньянг отказался от перехода в «Спартак»
Пока клуб терпит поражение за поражением на трансферном
рынке, команда под руководством Массимо Карреры продолжает готовиться у себя на
базе в Тарасовке. «Спартаку» совсем скоро предстоит встретиться с «Локомотивом»
в очередном московском дерби. Со стороны все выглядит позитивно. Но, если
вглядеться, безразличие некоторых игроков начинает бросаться в глаза.
Фернандо просится на лавку. Как «Спартак» готовится к «Локомотиву»
Вот и от наметанного взгляда Массимо, которому даже не надо
смотреть в статистику, не укрылось то, что Фернандо не дорабатывает. И речь уже
не о тренировке, а о матче. И о каком матче! О главном дерби страны – против ЦСКА.
Массимо Каррера: Что мешает Глушакову показывать лучшую игру? У него и спросите
«Зенит», «Ахмат», «Арарат»…
В Петербурге на фоне неудачной игры «Зенита» в Лиге Европы
на растерзание болельщиков бросили человека, который менее всего причастен к
тому, что сейчас происходит на поле у сине-бело-голубых. На вопросы фанатов
ответил Кристиан Нобоа. Оказывается, игрокам «Зенита» нельзя говорить ничего
плохого о клубе под страхом громадных штрафов. Вот он ничего и не рассказал –
чтобы не штрафовали. Пришлось спрашивать, что он любит есть в России и каких
девушек предпочитают футболисты.
«Тренер разозлился, хотел выкинуть меня!» Самая глупая проблема новичка «Зенита»
Московский «Арарат» на следующий день после представления нового главного тренера, Александра Григоряна, сообщил о подписании нового футболиста. И снова – с опытом игры в премьер-лиге. Новичком львов стал 30-летний полузащитник Алексей Пугин, до этого выступавший за «Томь».
Мы хотели спросить в клубе «Ахмат», как у них дела, поинтересоваться новостями, но не смогли дозвониться. В трубке девушка с приятным голосом говорит, что телефоны футбольного клуба «Ахмат» отключены из-за неуплаты. Неужели в чеченской команде возникли проблемы с финансами?