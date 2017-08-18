Очередной провал «Спартака» и российско-литовский судейский скандал в ЛЕ (видео)

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

Ошибка или заговор?

Накануне «Краснодар» играл в первом матче квалификационного турнира Лиги Европы с сербской «Црвеной Звездой». Российский клуб, несмотря на два гола в свои ворота, все-таки смог выиграть. Победа - хорошо. Но вот два пропущенных гола на своем поле… Это может аукнуться на выезде.

Но даже победный матч российской команды не обошелся без судейского скандала. Бригада арбитров из Литвы отменила чистейший мяч в ворота сербской команды. Арбитры не заметили гол в стандартной ситуации – отскок от перекладины – и мяч приземляется за линией ворот. Далеко за линией ворот! А ведь результат мог бы быть совсем другим.

Вы отказали нам, три раза «не хочу» сказали

Пока шли переговоры московского «Спартака» со скандалистом-французом М’Байе Ньянгом из «Милана», все надеялись, что на этот раз красно-белые смогут приобрести себе футболиста, но где-то в глубине души понимали, чем все это закончится. И были правы. Хотя еще вчера вечером из Италии стали приходить позитивные новости.

Но уже в ночи пришла весть, что Ньянг стал уже третьим по счету футболистом, от которого чемпионы России услышали отказ. И это только известные прессе персонажи. Француз сенегальского происхождения даже не стал отправляться на медосмотр. Он сразу заявил, что в «Спартаке» играть не собирается.

Пока клуб терпит поражение за поражением на трансферном рынке, команда под руководством Массимо Карреры продолжает готовиться у себя на базе в Тарасовке. «Спартаку» совсем скоро предстоит встретиться с «Локомотивом» в очередном московском дерби. Со стороны все выглядит позитивно. Но, если вглядеться, безразличие некоторых игроков начинает бросаться в глаза.

Вот и от наметанного взгляда Массимо, которому даже не надо смотреть в статистику, не укрылось то, что Фернандо не дорабатывает. И речь уже не о тренировке, а о матче. И о каком матче! О главном дерби страны – против ЦСКА.

«Зенит», «Ахмат», «Арарат»…

В Петербурге на фоне неудачной игры «Зенита» в Лиге Европы на растерзание болельщиков бросили человека, который менее всего причастен к тому, что сейчас происходит на поле у сине-бело-голубых. На вопросы фанатов ответил Кристиан Нобоа. Оказывается, игрокам «Зенита» нельзя говорить ничего плохого о клубе под страхом громадных штрафов. Вот он ничего и не рассказал – чтобы не штрафовали. Пришлось спрашивать, что он любит есть в России и каких девушек предпочитают футболисты.

Московский «Арарат» на следующий день после представления нового главного тренера, Александра Григоряна, сообщил о подписании нового футболиста. И снова – с опытом игры в премьер-лиге. Новичком львов стал 30-летний полузащитник Алексей Пугин, до этого выступавший за «Томь».

Мы хотели спросить в клубе «Ахмат», как у них дела, поинтересоваться новостями, но не смогли дозвониться. В трубке девушка с приятным голосом говорит, что телефоны футбольного клуба «Ахмат» отключены из-за неуплаты. Неужели в чеченской команде возникли проблемы с финансами?