Младен Кашчелан: Ждите «Тамбов» в РФПЛ

Свое первое интервью после перехода из «Тосно» в «Тамбов» Младен Кашчелан дал «Советскому спорту».

- Младен, Ваш переход из «Тосно» в «Тамбов» стал большой неожиданностью для всех. Почему так случилось, что капитан команды, которая добилась выхода в РФПЛ, снова вернулся в ФНЛ?

- Я не хотел бы говорить, почему я покинул «Тосно» и что толкнуло меня на такой шаг. Это мое решение, я перешел в команду, у которой есть амбиции и желание развиваться.

- Вы выходили из ФНЛ с «Арсеналом» и «Тосно», кроме этого, футбольный агент Александр Маньяков рассказывал мне, что в свое время Вы отказались от перехода в «Волгу» и «Краснодар», которые в итоге вышли в премьер лигу, было такое?

- Да! Первый раз Саша предложил мне нижегородскую «Волгу», но я не пошел. А они вышли в премьер лигу. Потом он сказал мне про интерес «Краснодара», но я отказался, а они тоже вышли в РФПЛ. В итоге, я решился поехать в Россию, где вместе с Тулой и «Тосно» выходил в высший дивизион. В Тамбове я хочу продолжить традицию и выйти с клубом в российскую премьер лигу. Так, что ждите «Тамбов» в РФПЛ.

- Есть ли шансы у тамбовской команды на выход, и готова ли она к этому ?

- С хорошей организацией в клубе можно добиться всего, чего хочешь. Это вызов, на который должны решиться футболисты и руководители клуба, и идти шаг за шагом. После выхода в РФПЛ любой клуб может привлечь хороших спонсоров, болельщики еще больше пойдут на трибуны. Тула тоже не сразу строилась. Однако там был Дмитрий Аленичев, который все держал в своих руках и заражал всех своих энтузиазмом. К тому же у клуба огромная армия тульских болельщиков, которая гонит своих игроков вперед. У «Тосно», например, не было своей инфраструктуры, своего стадиона, да и болельщиков практически не было. Мне долгое время это было непривычно. Иногда в домашних матчах болельщиков приезжей команды было больше, чем наших. Тем не менее, мы же вышли в РФПЛ. А когда я пришел на тамбовский стадион, то честно говоря, очень сильно удивился, когда увидел заполненную арену и мощную поддержку болельщиков. Во главе «Тамбова» стоят люди, которые очень высоко котируются в российском футболе: Георгий Александрович Ярцев и Худяков Павел Борисович. Руководители очень амбициозные и готовые двигаться вперед.

- После перехода в «Тамбов» Владислава Рыжкова Вы снова образуете с ним пару центральных полузащитников?

- Надеюсь. Он теперь играет чуть выше, на позиции «под нападающими». Мне очень комфортно с ним играть еще со времен тульского «Арсенала»: почти два года с ним играли вместе в центре поля, - и я рад, что мы снова в одной команде.

- С кем-нибудь еще пересекались в других командах?

- С Ильей Гультяевым в «Тосно». Но он сначала ушел в «Енисей», а из него уже перешел в «Тамбов».

- Ваша жена и агент Марьяна Кашчелан в одном из интервью говорила, что ей очень полюбился Питер, а теперь вы переехали в Тамбов. Вы долго обсуждали это решение с супругой?

- Мы вместе уже тринадцать лет и все изменения и кардинальные решения принимаем вдвоем. На нашем маленьком семейном совете мы решили переехать в Тамбов.

- То есть, Марьяна не просила Вас остаться в Санкт-Петербурге?

- Скажу так: ситуация была такая, что мне надо было уходить.

- Где Вам было комфортней: в Питере или Туле?

- Честно говоря, мне больше нравилось в Туле. Погода лучше и город меньше, хотя Марьяна будет меня ругать за эти слова (смеется). Она очень сильно полюбила Питер. Я же больше люблю небольшие города, где все рядом. А играя за «Тосно» я на тренировку ездил за сорок пять километров от того места, где я жил. Туда-обратно съездил - и весь день потерян. А в Туле мне было уютно.

- Следите за «канонирами»?

- Конечно! По возможности смотрю все их игры.

- Я знаю, что Вы близко дружите с Анри Хагушем. Созваниваетесь после каждой игры?

- Не только после, но и до каждой игры (смеется).

- В ФНЛ вы встретитесь с Дмитрием Аленичевым, под руководством которого Вы играли в Туле. Что думаете о его перспективах в «Енисее»?

- Он очень хорошо начал с «Енисеем». Дмитрий Анатольевич по своему характеру максималист. Для меня было неожиданностью, что после «Спартака», его не пригласили клубы РФПЛ. Уверен, что в Красноярске он построит хорошую команду. Они наши конкуренты в борьбе за повышение. Но лучше знакомый соперник, чем «темная лошадка». За победу везде дают три очка, и главное, чтоб на конец чемпионата была выполнена задача, которую команда себе поставила. И неважно против кого ты играешь, главное биться и побеждать. Уверен, что «Тамбов» справится.

- Вы давно уже играете в России. У Вас есть команда, против которой Вам больше всего интересней играть?

- Меня всегда удивлял «Краснодар», который играет в красивый атакующий футбол, а в прошлом сезоне меня очень сильно удивил «Спартак». Каррера принес в игру красно-белых новый тактический рисунок, и они смотрелись на голову выше всех. Но для меня все равно «быки» -команда номер один РФПЛ.

- Скоро перерыв на матчи сборных, и у Черногории есть прекрасные шансы в этот отборочном цикле как минимум зацепиться за стыковые матчи. Что думаете по этому поводу ?

- Я верю в команду. Очень жаль, что мы потеряли очки в Армении: вели 2:0, а во втором тайме пропустили три мяча и проиграли. Если бы выиграли, то уверен, что одной ногой мы были бы в стыковых матчах. Надо просто выиграть все оставшиеся матчи. Сборная очень изменилась, в ней очень много молодых и талантливых футболистов. Они все будут биться не только за свою страну, но и за свое будущее. Матчи просматривает огромное количество скаутов, и ребят будет шанс засветиться и попасть в хорошую европейскую команду.

- Младен, какие по Вашему мнению перспективы у самого чемпионата Черногории?

- Пока в чемпионат не придут серьезные спонсоры и деньги, ничего не изменится. Очень тяжело конкурировать даже с соседями. В чемпионате очень много молодых футболистов. В каждой команде премьер -лиги Черногории в основном составе играют по несколько игроков в возрасте около шестнадцати лет. В девятнадцать у такого игрока уже есть около семидесяти матчей во взрослом футболе. Это позволяет им спокойно переезжать играть заграницу. В принципе, практически все чемпионаты экс-Югославии существуют за счет продажи своих молодых футболистов.

- Вы родились и выросли в Которе. Это мой любимый город в Черногории. Симпатизируете какой-нибудь команде в чемпионате Черногории?

- Слежу за командами, где друзья играют. Мои симпатии на стороне «Искры» из Даниловграда. Я прекрасно знаком с их руководителями, которые строят очень интересную команду, и в ней тоже играют друзья. А вот мой родной «Бокель» из Котора вылетел обратно в черногорскую ФНЛ из премьер-лиги.

- А у Котора с кем дерби?

- С «Грбаль» из Радановичи. Это небольшая деревня рядом с Котором.

- Вы страстный болельщик «Партизана», я знаю, что Вы были на чемпионском матче команды, а довелось ли Вам сейчас посмотреть их матчи с «Олимпиакосом»?

- Да, конечно! Смотрел по телевизору. Разница в классе, конечно, была очевидна. Быстро пропустили, но потом взяли себя в руки, сравняли, и конец первого тайма просто давили «красно-белых», но не смогли вырвать победу. Обидно проигрывать побратиму «Црвены». Я поэтому и «Спартаку» проигрывать не люблю (смеется).