В поисках Тьерри. 40 лет исполнилось Анри

Легендарному французскому нападающему Тьерри Анри вчера исполнилось 40. Игровую карьеру он закончил в 2014-м. Сейчас совмещает работу на телевидении и в тренерском штабе сборной Бельгии. О лучшем футболисте «Арсенала» за всю историю клуба (по итогам голосования болельщиков) и особенном к нему отношении Арсена Венгера в нашем материале.

Ушёл, но обещал вернуться

Летом прошлого года Анри объявил о том, что покидает академию «Арсенала», в которой тренировал юниорскую команду, ради работы на SKY Sport. Всё дело в том, что Арсен Венгер поставил перед ним ультиматум – «либо телевидение, либо футбол». Анри такой вариант не устроил, и он решил продолжить работу футбольным экспертом. Не имел ничего против такого совмещения наставник бельгийской сборной Роберто Мартинес, в штаб которого Анри был принят. Но как показывает история, рано или поздно он должен вернуться в «Арсенал». Как сделал это в 2012-м после пятилетнего отсутствия. Тогда «канониры» взяли его в аренду у «Нью-Йорк Ред Буллз», за который игрок выступал. Гол в ворота «Лидса» в матче на кубок Англии и победный мяч в ворота «Сандерленда» (с передачи Аршавина, кстати) в АПЛ произвели фурор среди поклонников лучшей лиги мира. Интересно, что через год Анри опять магнитом притянуло в Лондон. Только на сей раз он лишь тренировался с командой для поддержания формы. На поле больше не выходил.

Идея фикс Венгера

Тогда в 2007-м после перехода Анри в «Барселону» Венгер еще не осознавал во что вляпался. Потеряв своего лучшего нападающего, тренер начал поиски, которые длятся до сих пор. Венгер до сих пор мечтает найти такого как Анри. Адебайор, Бендтнер, Вела, Шамах, Жиру, ван Перси, Подольски, Санчес, Уэлбек – вот далеко не самый полный список форвардов, которых он тренировал. Получалось по-разному. В ком-то Венгер ошибался, кого-то недооценивал, а кто-то действительно под его управлением заиграл. Но неизменным было одно – все бомбардиры из клуба уходили. Уйдет, видимо, и Санчес. Но никого французский специалист не вспоминает так часто, как Тьерри. С поводом и без повода. Так обычно вспоминают свою первую любовь. При первой же возможности. Ниже приведены цитаты Венгера из разных лет, в которых он упоминает фамилию своего любимчика:

10. января 2012

«Такой дуэт форвардов (Анри–ван Перси – прим.автора) можно назвать мечтой. Возвращение Анри - сказка о футболе, которую можно и нужно рассказывать маленьким детям».

27 июля 2014

«Когда я поставил его в центр атаки, он сказал мне: «Послушай, я просто не умею забивать». Тьерри достиг неплохих результатов для парня, который не умеет забивать. Сейчас он – легенда клуба. Попросите любого болельщика «Арсенала» назвать важнейшего игрока нашей команды – каждый скажет его имя».

18 октября 2014

«Этот парень мог делать на поле абсолютно всё. Больше всего его игру символизируют его голы. Например, тот, который он забил «Ливерпулю», а также ещё один, когда он поразил ворота мадридского «Реала». Анри времён «Арсенала» — это футбольный Усэйн Болт».

2 декабря 2014

«Анри – человек «Арсенала». Лучшими моментами в его жизни и карьере были те, которые он провел здесь. Конечно, в один прекрасный день он вернется сюда. Но вот в какой именно роли, я не знаю. Это то, о чем должен думать он».

19 декабря 2014

«Анри провел потрясающую карьеру, и я хотел бы поблагодарить его за все, что он сделал для клуба. У него было необычайное сочетание таланта и интеллекта. Это один из величайших игроков, которых я когда-либо видел».

9 марта 2017

«Мбаппе похож на юного Анри. Килиан играет в схожем стиле с Тьерри. Считаю, что он очень талантлив и его карьера должна получиться успешной. Надеюсь, ранняя популярность не собьёт его с пути».

Забавно, что после того, как Анри устроился работать на телевидении, он регулярно критикует нынешнего тренера Венгера. Но наставник «Арсенала» не обижается и тактично отвечает: «Тьерри работает на телевидении, а мы все знаем, как там всё устроено. Я принимаю его мнение».

С кем только ни ругался Венгер на публике. Но «уколы» от своего бывшего подопечного он готов терпеть. Наверное, потому, что ждёт, что когда-нибудь он бросит трепаться в ящике и вернется в «Арсенал».