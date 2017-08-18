Россия увеличила отрыв от Португалии! Итоги евронедели

Победы ЦСКА в Лиге чемпионов и «Краснодара» в Лиге Европы позволили России увеличить отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА.

В чем интрига сезона?

По итогам прошлого сезона Россия опередила Португалию и закончила еврокубковый год на шестой строчке таблицы коэффициентов УЕФА. Это позволит нам в сезоне-2018/19 делегировать три команды в Лигу чемпионов и столько же в Лигу Европы. Чтобы так было и в сезоне-2019/20, в этом еврокубковом розыгрыше России нужно не дать Португалии опередить себя. Если этого сделать не получится, то в Лигу чемпионов мы сможем заявить опять лишь две команды и три в Лигу Европы.

Как считаются коэффициенты?

За выигранный матч в отборочном раунде каждая команда получает одно очко, за ничью - 0,5. В основном раунде ставки выше - победа оценивается двумя очками, а ничья одним. Например, в матче с «Янг Бойз» ЦСКА заработал одно очко. Чтобы получить вклад команды в таблицу коэффициентов, нужно разделить количество заработанных очков на количество участвующих от России в еврокубках команд - в нашем случае их пять. Таким образом, красно-синие принесли в таблицу коэффициентов России на этой неделе 0.200 баллов.

Очки даются не только за победы и ничьи, но и в виде бонусов. Например, попадание в групповой этап Лиги чемпионов стоит четыре очка. «Спартак» их уже получил, чем принес в копилку нашей страны 0.800 баллов. Больше пока не принес никто. Хочется верить, что ЦСКА таким бонусом тоже разживется.

Как Россия и Португалия сыграли на этой неделе?

Сразу две из трех российских команд на этой неделе выиграли - ЦСКА одолел «Янг Бойз» в Лиге чемпионов (1:0), «Краснодар» обыграл «Црвену Звезду» в Лиге Европы (3:2).К сожалению, «Зенит» уступил «Утрехту» (0:1). Общими усилиями для таблицы коэффициентов эти три команды на неделе заработали 0.400 баллов (два очка, заработанные ЦСКА и «Краснодаром», делим на пять команд).

Португалия выступила хуже. Их трех команд выиграла лишь одна - «Брага» в Лиге Европы обыграла исландский «Хабнарфьордюр» (2:1). Две команды сыграли вничью - «Спортинг» в Лиге чемпионов со «Стяуа» (0:0) и «Маритиму» в Лиге Европы с киевским «Динамо» (0:0). Как и российские, португальские команды на этой неделе заработали два очка. Но у страны с Пиренейского полуострова в этом еврокубковом сезоне участвуют шесть команд. Поэтому вклад в таблицу коэффициентов португальцы сделали более скромный - 0,333 балла.

Вот как выглядит таблица коэффициентов УЕФА на данный момент:

Таблица коэффициентов УЕФА Страна Результат сезона-2017/18 Коэффициент Клубы (осталось/стартовало) 1. Испания 2.214 89.498 7/7 2. Германия 1.857 63.427 6/7 3. Англия 2.857 62.391 7/7 4. Италия 2.000 60.916 6/6 5. Франция 2.000 46.915 5/6 6. Россия 2.200 42.982 5/5 7. Португалия 2.166 39.748 6/6

Какие у нас перспективы?

Сейчас мы опережаем Португалию на три с лишним балла. Очень важно, чтобы все российские команды прошли в осенний этап еврокубков. Тогда можно надеяться на сохранение превосходства над конкурентом по итогам сезона. Важно не только не дать опередить себя Португалии, но и желательно сделать задел - в следующем году у нас стартует в еврокубках шесть команд, тогда как у соперника только пять. Добывать баллы в таблицу коэффициентов будет сложнее. Если учесть, что «Порту» и «Бенфика» сильно выступают в Лиге чемпионов, то в следующем сезоне в споре с Португалией мы будем аутсайдерами - очки этих команд будут иметь более высокую цену.

Очень хорошо, что ЦСКА победил «Янг Бойз». Победа позволяет рассчитывать на выход «армейцев» в групповой этап. Если это случится, красно-синие получат четыре бонусных очка. Это 0.800 баллов для таблицы коэффициентов. Чтобы набрать столько в играх, нужно одержать четыре победы в отборочном раунде или две - в основном! Если у Португалии в групповой этап пробьется «Спортинг», то тоже заработает четыре бонусных очка, но в таблицу коэффициентов сделает меньший вклад - 0.666 баллов. Шесть команд в еврокубках бывают не только плюсом, но и тяжелым грузом. Нам это предстоит познать на себе уже скоро.

Можем ли мы опередить Францию?

Глядя на таблицу коэффициентов, можно заметить, что от нас не так далеко ушла Франция. Однако ее мы опередим вряд ли - «ПСЖ» традиционно выходит в плей-офф Лиги чемпионов и приносит стране много очков. Но расстраиваться не стоит - пятое место таблицы коэффициентов УЕФА от шестого абсолютно ничем не отличается. Разве что можно повысить свою самооценку, запрыгнув на него.