Валерий Рейнгольд: Еврокубки не начались, а уже рискуем остаться без двух команд
Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился мнением о российских клуба, которые провели матче в Лиге чемпионов и Лиге Европы.
«Янг Бойз» – ЦСКА (0:1)
– Можно сказать, что ЦСКА повезло, а можно сказать, что армейцы свою задачу выполнили. Уверен, что в Москве у ЦСКА проблем не возникнет. Команда, не напрягаясь, выйдет в групповой этап.
Другой вопрос, а как армейцы с такой игрой будут выступать в Лиге чемпионов. Их же разорвут. Там нет слабых команд. Не будет там «Янг Бойз» или «Утрехта».
Да, мы поаплодируем ЦСКА за выход в групповой этап, а дальше что? Перспектив с
таким составом нет.
Только Головин что-то пытается сделать. Впереди ничего. Сзади – бардак. Укрепляться армейцы не собираются. На что они надеются? И с «Янг Бойз» им повезло.
Перспективы у двух других российских команда еще хуже.
Матч
Голы
Нуху 90 (0:1 - автогол).
Состав
Янг Бойз: фон Бальмоос, Мбабу, фон Берген, Бенито, Нуху, Раве (Фасснахт, 73), Бертоне, Саного, Сулеймани, Ассале (Нсаме, 85), Оаро
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Березуцкий В., Фернандес, Игнашевич, Щенников, Дзагоев (Миланов, 73), Головин, Вернблум, Витиньо, Чалов (Оланаре, 54 Натхо, 90)
Предупреждения:
Бертоне, 47; Саного, 56; фон Берген, 90 - Дзагоев, 33; Вернблум, 43; Щенников, 88
Судья:
Фернандес Борбалан (Испания)
Место и дата
15 августа 21:45, Стад-де-Суисс, Текстовая трансляция
«Утрехт» – «Зенит» (1:0)
– Где все эти эксперты, которые хвалили «Зенит»? Почему они не верят, что в команде ничего нет? Я буду это утверждать. Вы посмотрите, кому «Зенит» проиграл. Я так и не понял, в какой футбол играет «Утрехт». И на что рассчитывает «Зенит»? Позор. У голландцев девятый бюджет в своей лиге, а разницы между ними и питерцами никакой. Дриусси и остальные показали свой уровень.
Меня потряс комментарий Александра Бубнова. Он уже сделал «Зенит» чемпионом. На каком основании? Грохнули «Спартак» 5:1? Так потом они еле ноги из Екатеринбурга унесли. «Зениту» предстоит еще куча матчей с серьезными командами на выезде.
Не знаю, где этих аргентинцев купили, но они не отвечают требованиям современного футбола. Уж больно легко их всех продали. Наверное, их взяли чтобы удачно выступить в Лиге Европы и выйти в Лигу чемпионов, а они проиграли и «Бней Иегуда» и «Утрехту». Классная команда должна играть каждый матч, а «Зенит» проводит игры с ужасными перепадами.
Матч
Голы
Лабиад 76 (1:0).
Состав
Утрехт: Йенсен, Клайбер, Брафхейд (Думич, 88), ван дер Меер (Трупе, 77), ван дер Маарель, ван де Стрек, Керк (Гёртлер, 77), Аюб, Эмануэльсон, Дессерс, Лабиад
Зенит: Лунев, Кришито, Маммана, Иванович, Смольников, Краневиттер (Кузяев, 84), Жирков, Паредес, Ерохин, Дриусси (Полоз, 57), Кокорин (Дзюба, 89)
Предупреждения:
Судья:
Славко Винчич (Словения)
Место и дата
16 августа 19:00, Стадион Галгенваард, Текстовая трансляция
«Краснодар» – «Црвена Звезда» (3:2)
– Как можно было пропустить два мяча на своем поле? Теперь головная боль. Как играть на выезде? Стадион будет полный. Выдержит ли «Краснодар» нагрузку? Большие сомнения. Мы еще не начинали играть в еврокубках, а уже рискуем остаться без двух команд.
«Краснодар» сам себе проблемы создал. Нельзя так играть в обороне. Теперь у меня большие сомнения, выйдет ли «Краснодар» в групповой турнир. Один мяч на своем поле сербы забить могут и не пропустить при этом.
У «Краснодара» много лишних передач. Меня это поражает. Краснодарцы пытаются играть как «Барселона». Но исполнителей нет. И той же «Барселоне» «Реал» дал по ушам. Этот футбол проходил раньше, когда лидеры были моложе. Сейчас нужно не катать мяч, а двигать его вперед.
И «Краснодару» надо играть в нападение, а держать мяч нужно, когда необходимо сбить соперника с темпа. Поэтому «Краснодар» попал в такое положение. Временами краснодарцы хорошо играли в атаки. Все забитые мячи мне понравились. Особенно гол Виктора Классона. Но очень плохо и несерьезно команда сыграла сзади. Поэтому Андреас Гранквист орал на всех. Он понял, что один перекрывает все зоны, а такого быть не должно.
Матч
Краснодар - Црвена Звезда - 3:2 (1:0)
Голы
Игнатьев 20 (1:0). Классон 46 (2:0). Срнич 57 (2:1). Петров 66 (3:1). Пешич 71 (3:2).
Состав
Краснодар: Синицын, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Газинский, Ристич, Мамаев (Жигулёв, 70), Классон (Сулейманов, 78), Петров, Вандерсон, Игнатьев (Смолов, 66)
Црвена Звезда: Борьян, Стойкович, Бабич (Пешич, 70), Савич, Анджелкович (Гобельич, 78), Канга Каку, Радоньич (Милич, 66), Доналд, Срнич, Ле Таллек, Боакье
Предупреждения:
Рамирес, 29; Смолов, 77; Ристич, 88; Сулейманов, 90 - Ле Таллек, 55; Савич, 77
Судья:
Гедиминас Мажейка (Литва)
Место и дата
17 августа 20:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция