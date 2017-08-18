Валерий Рейнгольд: Еврокубки не начались, а уже рискуем остаться без двух команд

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился мнением о российских клуба, которые провели матче в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

«Янг Бойз» – ЦСКА (0:1)

– Можно сказать, что ЦСКА повезло, а можно сказать, что армейцы свою задачу выполнили. Уверен, что в Москве у ЦСКА проблем не возникнет. Команда, не напрягаясь, выйдет в групповой этап.

Другой вопрос, а как армейцы с такой игрой будут выступать в Лиге чемпионов. Их же разорвут. Там нет слабых команд. Не будет там «Янг Бойз» или «Утрехта». Да, мы поаплодируем ЦСКА за выход в групповой этап, а дальше что? Перспектив с таким составом нет.



Только Головин что-то пытается сделать. Впереди ничего. Сзади – бардак. Укрепляться армейцы не собираются. На что они надеются? И с «Янг Бойз» им повезло.

Перспективы у двух других российских команда еще хуже.

«Утрехт» – «Зенит» (1:0)

– Где все эти эксперты, которые хвалили «Зенит»? Почему они не верят, что в команде ничего нет? Я буду это утверждать. Вы посмотрите, кому «Зенит» проиграл. Я так и не понял, в какой футбол играет «Утрехт». И на что рассчитывает «Зенит»? Позор. У голландцев девятый бюджет в своей лиге, а разницы между ними и питерцами никакой. Дриусси и остальные показали свой уровень.

Меня потряс комментарий Александра Бубнова. Он уже сделал «Зенит» чемпионом. На каком основании? Грохнули «Спартак» 5:1? Так потом они еле ноги из Екатеринбурга унесли. «Зениту» предстоит еще куча матчей с серьезными командами на выезде.

Не знаю, где этих аргентинцев купили, но они не отвечают требованиям современного футбола. Уж больно легко их всех продали. Наверное, их взяли чтобы удачно выступить в Лиге Европы и выйти в Лигу чемпионов, а они проиграли и «Бней Иегуда» и «Утрехту». Классная команда должна играть каждый матч, а «Зенит» проводит игры с ужасными перепадами.

«Краснодар» – «Црвена Звезда» (3:2)

– Как можно было пропустить два мяча на своем поле? Теперь головная боль. Как играть на выезде? Стадион будет полный. Выдержит ли «Краснодар» нагрузку? Большие сомнения. Мы еще не начинали играть в еврокубках, а уже рискуем остаться без двух команд.

«Краснодар» сам себе проблемы создал. Нельзя так играть в обороне. Теперь у меня большие сомнения, выйдет ли «Краснодар» в групповой турнир. Один мяч на своем поле сербы забить могут и не пропустить при этом.

У «Краснодара» много лишних передач. Меня это поражает. Краснодарцы пытаются играть как «Барселона». Но исполнителей нет. И той же «Барселоне» «Реал» дал по ушам. Этот футбол проходил раньше, когда лидеры были моложе. Сейчас нужно не катать мяч, а двигать его вперед.

И «Краснодару» надо играть в нападение, а держать мяч нужно, когда необходимо сбить соперника с темпа. Поэтому «Краснодар» попал в такое положение. Временами краснодарцы хорошо играли в атаки. Все забитые мячи мне понравились. Особенно гол Виктора Классона. Но очень плохо и несерьезно команда сыграла сзади. Поэтому Андреас Гранквист орал на всех. Он понял, что один перекрывает все зоны, а такого быть не должно.