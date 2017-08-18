«Мозгову явно не хватает практики». Гомельский – о наших форвардах и центровых

Эксперт «Советского спорт» Владимир Гомельский анализирует предварительный состав сборной России, которая продолжает подготовку к Евробаскету-2017.

Напомним, что сбор в Новогорске начали 17 игроков, в Турцию отправится 12, но с окончательной заявкой тренерский штаб определится позже. О защитниках нашей команды можно прочитать здесь.

Сегодня – речь о форвардах и центровых.

ФОРВАРДЫ

Никита КУРБАНОВ

Родился: 5 октября 1986 года в Москве (30 лет)

Рост: 202 см

Амплуа: легкий форвард/тяжелый форвард

Сезон 2016-2017: ЦСКА

Сезон 2017-2018: ЦСКА

Никита провел лучший сезон в карьере за ЦСКА, получил приз лучшего защищающегося игрока Лиги ВТБ. К нему пришли опыт и уверенность в себе. То, что Курбанов делает с позиции третьего номера на подборах – просто подвиги! Он – настоящий боец, который никогда не сдается. В плане спортивной злости Никита может быть примером - звезду он держит, не звезду, не важно… Можно быть уверенным – соперника Курбанов никогда не потеряет и не уступит ему ни в чем. Для многих американцев, играющих в Европе, защита форварда армейцев стала пренеприятнейшим сюрпризом. В общем - железный игрок стартовой пятерки сборной. На позиции легкого форварда он сильнее всех в стране.

Андрей ВОРОНЦЕВИЧ

Родился: 17 июля 1987 года в Омске (30 лет)

Рост: 207 см

Амплуа: тяжелый форвард

Сезон 2016-2017: ЦСКА

Сезон 2017-2018: ЦСКА

Мы знаем сильные качества Воронцевича – защита, подбор, дальний бросок. Однако последний сезон Андрея был малоубедительным. Я жду, что за сборную он сыграет ярче. Полезнее. Андрей это умеет. У него возраст расцвета – уже есть опыт, а в свои 30 лет он не стал медленнее, не стал хуже прыгать, не стал физически слабее. На границе трехсекундной зоны Воронцевич может держать любого четвертого номера – разве что кроме Карла Мэлоуна, если его сейчас реанимировать. Выбор Андрея для позиции тяжелого форварда в основном составе сборной очевиден.

Семен АНТОНОВ

Родился: 18 июля 1989 года в Нижневартовске (28 лет)

Рост: 202 см

Амплуа: тяжелый форвард

Сезон 2016-2017: ЦСКА

Сезон 2017-2018: ЦСКА

Семен оказался очень полезным игроком ЦСКА со скамейки – для меня это было неожиданно. Он хорошо попадает и отличается высокой игровой дисциплиной – выполнят указания тренера от и до. Единственное, что вызывает неприятие – Антонов иногда рано принимает решение, что он проиграл позицию в защите и надо фолить. Часто бывает, что в этих ситуациях еще есть время придумать что-то, что затруднит действия соперника! Отсюда – фолы, которые сыплются, как из рога изобилия. С другой стороны, его снайперские качества несомненны – поди, не выйди на Семена, если он в угол встал: до него мяч доведут, и он точно забьет трешку! Пребывание Антонова на площадке – не отбывание номера, а новое дыхание в тактике. И Семен с его габаритами и дальним броском – явно игрок уровня сборной.

Владислав ТРУШКИН

Родился: 5 мая 1993 года в Казани (24 года)

Рост: 201 см

Амплуа: легкий форвард/тяжелый форвард

Сезон 2016-2017: «Енисей»

Сезон 2017-2018: УНИКС

У Влада был хороший сезон. Стабильный, уверенный. В своей команде он стал лидером, а это многое дает. Думаю, Трушкин - достаточно уверенный в себе парень, чтобы не растеряться и при дебюте в сборной. Надо учитывать его физические данные – это же приближенный к Шварценеггеру качок. Очень атлетичный парень! При этом его мощь не влияет ни на скорость, ни на прыгучесть. А игра Влада на линии штрафного броска разнообразнее и лучше, чем у Воронцевича или Антонова.

Другое дело, что у Трушкина много позиционных ошибок в обороне – он неплохо держит своего, но вся его подстраховка сводится к тому, чтобы за счет прыжка накрыть бросок соперника. А такую мощную грудь использовать можно и по-другому – ей надо дырки закрывать в трехсекундной зоне! Пусть в тебя врезаются и получают фолы в нападении. Может, это придет. Может, у Трушкина пока не было тренера, который мог бы его этому научить и на это нацелить.

Станислав ИЛЬНИЦКИЙ

Родился: 24 февраля 1994 года в Белгороде (23 года)

Рост: 200 см

Амплуа: легкий форвард/тяжелый форвард

Сезон 2016-2017: «Химки»

Сезон 2017-2018: «Локомотив-Кубань»

Дай бог, чтобы переход в «Локомотив-Кубань» помог Стасу найти себя на площадке. Я много положительных отзывов слышал о работе Ильницкого на тренировках. Видно, что он – старательный парень. Знаем, что у него хороший бросок. Но в последнем сезоне за «Химки» все это редко было видно на площадке. Такой игрок в подготовительном процессе нужен. Но поедет ли он в Турцию – не знаю. И нет уверенности, что если поедет, то принесет в Стамбуле пользу.

Андрей ЗУБКОВ

Родился: 29 июня 1991 года в Челябинске

Рост: 205 см

Амплуа: тяжелый форвард

Сезон 2016-2017: «Локомотив-Кубань»

Сезон 2017-2018: «Химки»

Андрей – универсальный нападающий. Спиной к кольцу играть умеет. На позиции четвертого номера чувствует себя уверенно. Дальний бросок - имеется… Зубкова можно использовать, как угодно! На прошлом чемпионате Европы он даже центрового играл в позиционном нападении и с этой ролью справлялся. При своем росте – для баскетбола 2,05 это не так уж много – Андрей очень настырный. Его желание, стремление, заряженность на подбор вызывает уважение. Надеюсь, что переход в «Химки» принесет ему пользу. Тут, конечно, многое зависит от отношений с тренером, но, думаю, с Барцокасом проблем не будет. В конце концов, они же в «Локо» уже успели поработать.

Владимир ИВЛЕВ

Родился: 28 февраля 1990 года в Москве (27 лет)

Рост: 207 см

Амплуа: тяжелый форвард

Сезон 2016-2017: «Локомотив-Кубань»

Сезон 2017-2018: «Локомотив-Кубань»

Ивлев – человек, которого и в клубе, и в сборной иногда используют на позиции центрового. Володя – атлетичный парень. Прыжок с двух ног у него, возможно, лучший в национальной команде. Бороться за подборы он может. Однако у Ивлева до сих пор заметны огрехи в технике. С ним явно не доработали в детской спортивной школе. Владимир многого не умеет, что должен уметь баскетболист такого уровня – ни короткого, ни длинного обыгрыша у него нет. Он играет за счет заряженности, атлетизма и старания. Такой человек всегда полезен команде - примеров много. Но хотелось бы, чтобы Ивлев прибавлял. Володя – интеллектуальный парень, и надеюсь, что самостоятельно над этим работает. Прогресс в его действиях за последние четыре года имеется. Не такой быстрый, как хотелось бы, но он есть. И в сборную Владимир попал по делу.

ЦЕНТРОВЫЕ

Тимофей МОЗГОВ

Родился: 16 июля 1986 года в Санкт-Петербурге (31 год)

Рост: 216 см

Амплуа: центровой

Сезон 2016-2017: «Лос-Анджелес Лейкерс»

Сезон 2017-2018: «Бруклин Нетс»

Мозгов с середины января не появлялся на площадке в официальных матчах. Без игровой практики центровым особенно тяжело. И это заметно по игре Тимы. Однако парень с ростом 2,16 м, быстрый, прыгучий, длиннорукий, хорошо играющий на подстраховке – уже находка! Когда Тима вторым эшелоном поддерживает быстрый прорыв, к нему нет претензий – он везде успевает и ему можно отдать передачу. Но надо что-то делать с позиционным нападением. Решить, в какой позиции Мозгов просит мяч, и кто этот мяч ему передает. Не допускать, чтобы, защита соперника растягивалась. Играть пик-н-ролы. Вынуждать другую команду фолить. Штрафные Тимофей попадает стабильно – к нему и в НБА претензий нет, просто он бьет их мало. Хочется, чтобы Мозгов на линию вставал почаще.

Другая проблема – возможно, на предстоящем Евробаскете Тима будет единственным чистым центровым в нашем составе. Значит, задача соперника ясна – заставить его в первые пять минут несколько раз нарушить правила. Мозгов отлично начинает матч, но со скамейки включается в игру похуже. Плохо включается. И это ни для кого не секрет. Нельзя допускать, чтобы Тимофей в каждом матче играл только первые пять минут и последние.

Антон ПУШКОВ

Родился: 22 ноября 1988 года в Сургуте (28 лет)

Рост: 208 см

Амплуа: центровой

Сезон 2016-2017: «Зенит»

Сезон 2017-2018: «Зенит»

У Пушкова был рваный сезон. Иногда он выходил замечательно – выигрывал первый спорный, подбирал, забивал броски из краски. Но у Антона нет чувства равновесия. Он слишком часто падает в плотной борьбе. А падая - выпадает из игровой ситуации.

Нужен ли сборной Пушков? Фамилия главного тренера нашей команды – Базаревич. Сергей – вдумчивый и творческий человек. Он и игроком был таким же. Я знаю, мне повезло – я один год его тренировал! Надеюсь, Базаревич поймет, что ему делать. Выберет не одну или две, а три-четыре тактических варианта игры – с Мозговым или без. Решит, нужен ему в задуманных схемах второй чистый центровой, либо можно обойтись одним. Если будет нужен – Пушков поедет в Турцию. В противном случае Антона отцепят. Как бы не решил главный тренер, я ему полностью доверяю.