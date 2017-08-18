«Беру пример с Бучневича». Кто потащит «Северсталь» в плей-офф

Нападающий «Северстали» Даниил Вовченко о любимом шоу, сборной России, фатальной дате и своей мечте.

«Россия обязана выигрывать Олимпиаду»

Даниил Вовченко – воспитанник «Северстали». Главный тренер череповецкой команды Александр Гулявцев всегда положительно отзывался об этом нападающем. По его словам, Даниил вырастет в большого игрока. До 2015 года Вовченко играл за молодежку «Северстали» – ХК «Алмаз». В 2017-м он – нападающий третьего звена основной команды из Череповца на Турнире имени Пучкова в Петербурге. На групповом этапе «Северсталь» проиграла «СКА-Неве» (0:3) и обыграла «Йокерит» (2:1). Победу над одним из лучших клубов КХЛ можно назвать успешным результатом, но максималист Вовченко так не думает.

– Мы недовольны выступлением на турнире. Наша команда могла рассчитывать на большее, чем матч за пятое место. Мы плохо провели матч против «СКА-Невы». Хоть они и команда ВХЛ, у них много сильных игроков и ребята из основы СКА. С «Йокеритом» мы сыграли хорошо, могли забросить больше. Но их вратарь поймал кураж.

– В новом сезоне «Северсталь» сможет бороться за плей-офф?

– Будем биться за восьмерку. Мы не были в плей-офф уже четыре сезона. Мы не слабее наших конкурентов, а значит, задача выполнимая.

– К слову о конкурентах. КХЛ лишилась двух клубов – «Медвешчака» и новокузнецкого «Металлурга». Это сильно бьет по престижу лиги?

– Не знаю, мне без разницы. Просто будет меньше игр. Это больше потеря для болельщиков тех команд.

– СКА – безоговорочный фаворит сезона?

– Можно сказать и так. Но есть еще несколько сильных команд. Сезон будет интересным. Легкой прогулки пусть СКА не ожидает.

– Во время своего выступления за «Алмаз» вы говорили, что равняетесь на Павла Бучневича. Это значит, что скоро вас стоит ожидать сначала в СКА, а потом в НХЛ?

– Мне нравится, как играет Буча. Я с ним много общаюсь и беру с него пример. Чтобы попасть в СКА мне, нужно заслужить внимание с их стороны. НХЛ – это моя мечта. Когда-нибудь я смогу проявить себя за океаном.

– У другого бывшего нападающего «Северстали» и СКА Вадима Шипачева получится стать звездой в НХЛ?

– Вадим – хороший нападающий. «Вегас» – новый клуб, в котором пока нет лидеров. Таким должен стать Шипачев. Думаю, у него получится.

– В феврале вас вызвали в Олимпийскую сборную. Считаете это успехом?

– Ну вызвать-то вызвали, только сыграть толком не дали. Вообще не понимаю, к чему это было.

– На Олимпиаде не будет игроков из НХЛ, а значит, у ребят из российских клубов появляется шанс сыграть на Играх в Пхенчхане. Чувствуете в себе силы попасть в заявку команды Знарка?

– Шансов у меня не так много, но я буду стараться.

– В отсутствие игроков из НХЛ, Россия – фаворит Олимпиады?

– Да, мы обязаны ее выигрывать.

«Старался не пропускать выпусков Top Gear. Прикольное шоу»

– На вашей странице в «Вконтакте» в графе «мировоззрение» стоит дата 13.10.08. Есть связь с тем, что в этот день во время матча «Авангард» – «Витязь» умер Алексей Черепанов?

– Не только это. У меня тогда умер дедушка. Смерть Черепанова – трагедия нашего хоккея, но больше дата все-таки связана с дедушкой.

– Среди ваших подписок есть группа нового шоу бывших ведущих Top Gear. Вы увлекаетесь автомобилями?

– Я старался не пропускать ни одного выпуска Top Gear. Мне очень нравятся его ведущие Ричард Хамонд, Джереми Кларксон и Джеймс Мэй. Прикольное шоу, ну и машинами, конечно, интересуюсь.

– Сами водите?

– Да. Три года езжу на «Мерседесе».

– Зарплаты молодого хоккеиста хватает на такую машину?

– Ну у меня же не за 10 миллионов машина. Посмотрел, что по деньгам мне подходит, и взял.

– Одно из главных событий недели – рэп-баттл между Oксимироном и Гнойным. Вам эта тема близка?

– Да как-то не особо. Не смотрел ничего из такого. Люблю что-то более спокойное.