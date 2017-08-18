«Беру пример с Бучневича». Кто потащит «Северсталь» в плей-офф
Нападающий
«Северстали» Даниил Вовченко о любимом шоу, сборной России, фатальной дате и
своей мечте.
«Россия обязана выигрывать Олимпиаду»
Даниил Вовченко – воспитанник «Северстали». Главный
тренер череповецкой команды Александр Гулявцев всегда положительно отзывался об
этом нападающем. По его словам, Даниил вырастет в большого игрока. До 2015 года
Вовченко играл за молодежку «Северстали» – ХК «Алмаз». В 2017-м он –
нападающий третьего звена основной команды из Череповца на Турнире имени
Пучкова в Петербурге. На групповом этапе «Северсталь» проиграла «СКА-Неве»
(0:3) и обыграла «Йокерит» (2:1). Победу над одним из лучших клубов КХЛ можно
назвать успешным результатом, но максималист Вовченко так не думает.
– Мы недовольны выступлением на турнире. Наша команда могла
рассчитывать на большее, чем матч за пятое место. Мы плохо провели матч против
«СКА-Невы». Хоть они и команда ВХЛ, у них много сильных игроков и
ребята из основы СКА. С «Йокеритом» мы сыграли хорошо, могли
забросить больше. Но их вратарь поймал кураж.
– В новом сезоне
«Северсталь» сможет бороться за плей-офф?
– Будем биться за восьмерку. Мы не были в плей-офф уже четыре сезона. Мы не слабее наших конкурентов, а значит, задача выполнимая.
– К слову о
конкурентах. КХЛ лишилась двух клубов – «Медвешчака» и новокузнецкого
«Металлурга». Это сильно бьет по престижу лиги?
– Не знаю, мне без разницы. Просто будет меньше игр. Это больше потеря для болельщиков тех команд.
– СКА – безоговорочный фаворит сезона?
– Можно сказать и так. Но есть еще несколько сильных команд. Сезон будет интересным. Легкой прогулки пусть СКА не ожидает.
– Во время своего
выступления за «Алмаз» вы говорили, что равняетесь на Павла
Бучневича. Это значит, что скоро вас стоит ожидать сначала в СКА, а потом в
НХЛ?
– Мне нравится, как играет Буча. Я с ним много общаюсь и беру с него пример. Чтобы попасть в СКА мне, нужно заслужить внимание с их стороны. НХЛ – это моя мечта. Когда-нибудь я смогу проявить себя за океаном.
– У
другого бывшего нападающего «Северстали» и СКА Вадима Шипачева получится стать
звездой в НХЛ?
– Вадим – хороший нападающий. «Вегас» – новый клуб, в котором пока нет лидеров. Таким должен стать Шипачев. Думаю, у него получится.
– В
феврале вас вызвали в Олимпийскую сборную. Считаете это успехом?
– Ну вызвать-то вызвали, только сыграть толком не дали. Вообще не понимаю, к чему это было.
– На Олимпиаде
не будет игроков из НХЛ, а значит, у ребят из российских клубов появляется шанс
сыграть на Играх в Пхенчхане. Чувствуете в себе силы попасть в заявку команды
Знарка?
– Шансов у меня не так много, но я буду стараться.
– В
отсутствие игроков из НХЛ, Россия – фаворит Олимпиады?
– Да, мы обязаны ее выигрывать.
«Старался
не пропускать выпусков Top Gear.
Прикольное шоу»
– На вашей
странице в «Вконтакте» в графе «мировоззрение» стоит дата 13.10.08. Есть связь
с тем, что в этот день во время матча «Авангард» – «Витязь» умер Алексей
Черепанов?
– Не только это. У меня тогда умер дедушка. Смерть Черепанова – трагедия нашего хоккея, но больше дата все-таки связана с дедушкой.
– Среди
ваших подписок есть группа нового шоу бывших ведущих Top Gear.
Вы увлекаетесь автомобилями?
– Я старался не пропускать ни одного выпуска Top Gear. Мне очень нравятся его ведущие Ричард Хамонд, Джереми Кларксон и Джеймс Мэй. Прикольное шоу, ну и машинами, конечно, интересуюсь.
– Сами
водите?
– Да. Три года езжу на «Мерседесе».
– Зарплаты
молодого хоккеиста хватает на такую машину?
– Ну у меня же не за 10 миллионов машина. Посмотрел, что по деньгам мне подходит, и взял.
– Одно из
главных событий недели – рэп-баттл между Oксимироном
и Гнойным. Вам эта тема близка?
– Да как-то не особо. Не смотрел ничего из такого. Люблю что-то более спокойное.