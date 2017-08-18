«Челси» – хороший клуб, но «МЮ» – другое дело». Матич троллит бывшую команду

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич дал небольшое интервью телеканалу Sky Sports.

«МЮ» – один из самых больших клубов в мире. В этом сомневается не стоит. Да, я играл в «Челси» – это один из лучших представителей английской премьер-лиги. К тому же, я выступал за «Бенфику» – лучшую команду Португалии. Но когда вы слышите «Манчестер Юнайтед»... Совсем другое дело.

С первого дня я почувствовал внимание со стороны сотрудников клуба. Они заботятся о каждом, и это не заканчивается тренировкой. Думаю, это важно для каждого игрока. После занятий вас ждут фанаты. Они просят сфотографироваться или дать автограф. Думаю, с «Юнайтед» могут сравниться еще два клуба, но лично для меня «Манчестер» – лучший», – заявил сербский полузащитник.

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Также 28-летний хавбек рассказал, как состоялся его переход в стан «красных дьяволов», отметив роль Жозе Моуринью.

«Конечно, важным фактором стало его желание. Я всегда ценил этого специалиста. Жозе пригласил меня в «Челси». В «Юнайтед» я тоже перешел по его желанию.

Моуринью и «Манчестер» – что еще нужно, чтобы согласиться? По-моему, этого достаточно. Я долго не думал, все случилось очень быстро, – заявил футболист.