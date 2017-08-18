Вы все еще не верите в магию чисел? «Амкар» - «Зенит» - лидеры разных полюсов

История противостояния этих двух команд началась почти 14,5 лет назад – 11 апреля 2004 года матчем премьер-лиги первого круга на стадионе «Звезда» в Перми. Дебютную игру амкаровцы проиграли со счетом 0-2. В общей сложности было сыграно 28 матчей, из которых пермяки одержали только 3 победы и 11 раз сыграли вничью. Один раз «Амкар» сумел забить больше одного мяча, и то проиграл.

Интересные факты:

Дважды команды встречались в кубке России.

Дважды игра Кубка России была в полуфинале.

Дважды игра кубка страны проходила на стадионе в Перми.

Дважды победитель в ½ финала кубка выявлялся в серии пенальти.

Дважды эти кубковые игры проходили в апреле и почти в один день – 20 и 21 апреля.

Дважды выигрывал полуфинальные встречи «Зенит».

Дважды после этих встреч «Зенит» выигрывал кубок России.

Дважды «Амкар» играл в Лиги Европы, точнее сыграл всего два матча – на выезде и дома с «Фулхэмом».

Дважды за все сыгранные матчи «Зениту» удалось разгромить амкаровцев.

Два стадиона принимали матчи этих команд – «Петровский» в Питере и «Звезда» в Перми.

Дважды за последние пять игр смогли победить каждая из команд. Последнюю игру выиграли красно-черные.

Дважды эти победы у «Амкара» были добыты на своем поле. Самая первая победа, также была выиграна на «Звезде».

Дважды пермяки заканчивали сезон с положительной разницей забитых и пропущенных мячей, в РФПЛ. В 2007 разница была +3 (30-27), а в 2008, который стал для них лучшим, +9 (31-22).

Дважды за всю свою историю, с 1995 года, «Амкар» забивал больше 80 голов за сезон, правда, во второй лиге. В 1996 году сумели 86 раз поразить ворота соперников, а в 1998, когда выиграли вторую лигу и вышли в первый дивизион, аж 100 раз огорчили оппонентов.

Дважды экс-игрок «Зенита» забивал пенальти – это Тимащук, он лучший пенальтист в этих играх.

Два игрока «Амкара» получили красные карточки в одной игре. На 43 минуте Белоруков получил вторую желтую карточку, а на 49 минуте Кержаков открыл счет в матче. На 54 минуте Федорив получил второй «горчичник», а на 63 Широков установил окончательный счет 2-0.

Дважды вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев доставал мяч из ворот в первые 15 минут игры, в 18 туре сезона 2009. Но одноклубники смогли дважды забить до перерыва, сравняв счет, и во второй тайме снова дважды огорчили пермяков. Это единственная волевая победа.

Дважды игроки «Амкара» забивали в свои ворота, дважды счет становился 2-0 и дважды это были последние голы в матче.

Дважды были взяты во ворота за всю игру – такое случалось 13 раз. 17 раз забивалось четное количество мячей. И 22 раза счет прямо или косвенно, но содержал двойку – 1:2, 1:1, 0:0.

Где смотреть матч?

За матчем 7 тура РФПЛ «Амкар» - «Зенит» в прямой трансляции следите на нашем сайте 20 августа 2017 года в 15:00 по московскому времени.

Прогноз на матч между командами «Амкар» Пермь и «Зенит» Санкт-Петербург

Амкаровцы начали сезон неудачно – 4 поражения, 3 с минимальным счетом от «Ахмата», «Анжи», «Ростова», и один с разгромным от «Динамо». За последние две игры «Амкар» набрал 2 очка и наконец-таки забил в 6 туре, хоть и в последние 15 минут игры, но зато «Краснодару». «Зенит» же оступился лишь раз – в матче с «Уралом», сыграв на выезде 1:1. Сейчас команды не те, что были в прошлом сезоне: гости из северной «столицы» усилились знатно, о чем пермяки, да и все остальные, только мечтают. Да, бывает всякое, но не в этот раз. «Зенит» выиграет с крупным счетом, «Амкар», возможно, забьет. Тотал будет четным.

Погода в Перми в день матча 20 августа 2017

По данным gismeteo.ru в Перми ожидаются переменная облачность и небольшие дожди. Температура воздуха +19 градусов, ветер юго-западный 2 м/с. Атмосферное давление 753 мм рт.ст. Относительная влажность воздуха 87%

Ориентировочные составы «Амкара» и «Зенита»

«Амкар» Пермь: Нигматуллин, Занев, Милькович, Идову, Сиваков, Конде, Зайцев, Рязанцев, Гол, Комолов, Бодул

«Зенит» Санкт-Петербург: Лунев, Смольников, Кришито, Иванович, Маммана, Кузяев, Шатов, Паредес, Ерохин, Кокорин, Дриусси

Кто не выйдет на поле в матче 7 тура РФПЛ

Информации о травмах нет, все здоровы и это хорошо.