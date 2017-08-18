«Взяли не меня, а Швайнштайгера». Русский американец, который рвется в РФПЛ

Полузащитник «Динамо СПб» Валерий Сарамутин – о переезде в Петербург, игре за «Динамо» и гражданстве США.

«Через два года у «Динамо СПб» есть все шансы оказаться в премьер-лиге»

– Из московского «Динамо» вы перешли в «Динамо СПб». Почему?

– Хочу получать больше игровой практики. Были предложения и от других клубов из разных городов. Я выбрал то, что ближе к Москве. Здесь прекрасная команда, да и о тренерском штабе многое слышал.

– Какие задачи стоят перед клубом на новый сезон?

– Главная задача – закрепиться в ФНЛ и стараться побеждать в каждой игре. А там посмотрим, возможно, замахнемся и на премьер-лигу. Рано об этом говорить, конечно. Но думаю, у нас есть все шансы через два года оказаться среди сильнейших клубов страны.

– В позапрошлом сезоне вы единственный раз сыграли за «Динамо» в премьер-лиге против «Зенита». Как вам?

– Очень противоречивые эмоции. С одной стороны, это был мой дебют в главной команде, а с другой – матч мы проиграли («Динамо» уступило со счётом 0:3 – Прим. ред.). После этого стало понятно, что команда покинет премьер-лигу. Всем было тяжело, даже не объяснить насколько. Свою роль сыграли и проблемы внутри команды, но об этом я не могу вам рассказать. Это больше вопросы к руководству.

– А прошлый сезон вы провели в «Динамо-2».

– Да, там я окреп морально и физически. Когда играл за второй состав, меня часто привлекали к тренировкам с основой. Провел с ней полгода, ездил на сборы. Это, безусловно, пошло мне на пользу.

– По ходу сезона главным тренером стал Дмитрий Хохлов. Обрадовались?

– Воспринял как отличную новость. Дмитрий Валерьевич очень хороший тренер и человек. Хочу сказать ему большое спасибо за все, что он сделал для меня и для команды. Надеюсь, нам еще удастся поработать вместе.

– Не жалко было покидать клуб, который воспитал вас как игрока?

– Жалко, конечно, ведь всю свою сознательную карьеру я провел в «Динамо». Немного расстроился, но, когда обсуждали с руководством мое решение перейти в петербургский клуб, подошли к вопросу достаточно спокойно и объективно.

– Что можете пожелать «Динамо», которое в этом сезоне вернулось в премьер-лигу?

– Здорово, что это случилось. У ребят хороший состав, поэтому им нужно выигрывать и занимать высокое место в турнирной таблице.

«Считаю себя американцем»

– Вы родились в Нью-Джерси. Расскажите о том, как ваша семья оказалась в США.

– Долгое время там работал мой папа. Именно в тот период его карьеры на свет появился я. Сейчас в США живут только две мои сестры.

– Долго прожили в США?

– Не сказать, чтобы я там жил. Обычно я ездил в Америку на лето, а все остальное время проводил в Москве.

– Относились ли к вашей семье по-особенному, зная, что вы русские?

– Вовсе нет. Хоть тогда я был еще маленький и мало что понимал, но никакой предвзятости в мой адрес или в адрес моих родных я не замечал.

– У вас американское гражданство. Чувствуете себя американцем?

– Я бы даже сказал, что считаю себя американцем. Трудно объяснить причину. Мне очень нравится эта страна.

– Как в США относятся к иностранцам, которые получают американское гражданство?

– Только положительно. Американцы всегда поощряют стремление стать гражданином своей страны и с удовольствием дают людям эту возможность.

– Американцы – известные любители фаст-фуда. Как вы относитесь к ресторанам быстрого питания?

– Я тоже очень люблю фаст-фуд. Но все же стараюсь включать его в свой рацион как можно реже.

– Футболом начали увлекаться в вашем родном городе Камден?

– Нет, уже в России. Когда переехал в Москву и пошел в детский сад, тогда и начал заниматься футболом. А до этого я играл в шахматы, занимал первые места в своем округе. Возможно, мог бы стать вторым Сергеем Карякиным (самым молодым гроссмейстером в истории шахмат – Прим. ред.), если бы не наскучило и не решил сменить вид спорта.

– Следите за МЛС?

– Конечно, в особенности за «Чикаго Файр». Когда-то была возможность туда попасть, но, увы, не сложилось. У меня был действующий контракт с «Динамо», не мог просто так взять и уехать. Да и политика «Чикаго» резко изменилась со сменой владельцев – на позицию центрального полузащитника пришел Бастиан Швайнштайгер, и мой переход перестал интересовать руководство клуба.

– Вы играли в юношеской сборной России. Были предложения от юношеской сборной США?

– Да, но представителям сборной не удалось договориться с руководством «Динамо», и меня не отпустили.

– Если бы Вас пригласили поиграть в МЛС, согласились бы?

– Думаю, да. В каком клубе? Пожалуй, в «Нью-Йорк Сити».