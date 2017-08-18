Эрнесто Инаркиев: От игры Каспарова многие получили удовольствие

Фото: grandchesstour.org

Чемпион Европы, гроссмейстер Эрнесто Инаркиев подвел итоги выступления Гарри Каспарова на турнире по рапиду в Сент-Луисе.

- Хотел бы вернуться к последнему дню турнира по рапиду, а конкретно, к партии с Наварой. Она была одной из лучших у Каспарова в этом турнире, хотя он ее и проиграл.

У Каспарова есть книга «Шахматы как модель жизни», в которой он рассуждает на тему: материал, время, качество - это три категории, которые трансформируются в жизни. Каспаров всегда умел правильно оценить, когда время важнее материала. В партии с Наварой Каспаров напомнил себя в лучшие годы размашистой игрой, жертвами, развил большую активность и получил к 20-му ходу совершенно выигранную позицию. Буквально смял противника. К сожалению, Гарри Кимович не нашел путь к победе, прошел мимо прямого выигрыша. Но вот этот отрезок до 20-го хода напомнил игру Каспарова в лучшие годы. Его понимание, когда время важнее материала, всегда его выделяло на фоне других шахматистов.

Если подводить общие итоги, то во второй и третий день турнира Каспарову удалось играть в свои шахматы, по сравнению с первым днем. Поэтому и партии получились гораздо зрелищнее. Наверное, это стало самым большим подарком любителям шахмат. Во всяком случае, я получил от такой игры большое удовольствие.

Что касается результата, то в таком турнире, где собрались сильнейшие игроки мира, рассчитывать, что он с ходу всех будет побеждать, сложно.

- Мне кажется, что у Гарри Кимовича была некоторая неуверенность. Это показала партия с вьетнамцем Ле. Каспаров задумывался на 7-8 минут, и это в рапиде, после чего делал очевидные ходы.

- Я бы не стал говорить о неуверенности. Каспаров всегда отличался тем, что он видит в позиции очень много идей. У него всегда есть желание сделать самый жесткий ход, а не самый лучший на первый взгляд. Он не привык делать напрашивающиеся ходы. Но соглашусь с тем, что в рапиде нельзя тратить столько времени на обдумывание.

- Гроссмейстер Владимир Федосеев высказал мысль, что Каспарову не хватало сил на всю партию. Из дебюта он почти всегда выходил с хорошей позицией, но потом не всегда мог развить ее до решающего преимущества, а в концовке и вовсе часто ошибался.

- Есть в этой версии здравое зерно. Обычно это главная причина, когда кто-то начинает вдруг ошибаться. Но в чем реальная причина ошибок? Может быть, уровень сопротивления соперников оказался очень высоким. Но все же не будем забывать, что в лучшие времена Каспарова шахматистов, кто мог ему создать проблемы, было не так много. Сейчас много шахматистов, которые могут провести очень сильно конкретную партию. Но обычно растренированность в этом и проявляется: ты можешь провести очень сильно отдельный кусок партии, но потом на каком месте у тебя происходит сбой. Да, Каспаров не выдерживал напряжения, но проходных партий у него точно не было.

СТАТИСТИКА

СЕНТ-ЛУИС. РАПИД

Результаты 7-го тура. Карякин – Аронян 0-1, Каспаров – Навара 0-1, Каруана – Непомнящий, Накамура – Домингес, Ле Куанг Льем – Ананд ничьи.

Результаты 8-го тура. Каспаров – Ле Куанг Льем 1-0, Навара – Домингес 0-1, Непомнящий – Карякин, Аронян – Накамура, Ананд – Каруана ничьи.

Результаты 9-го тура. Накамура – Непомнящий 1-0, Домингес – Аронян 0-1, Каруана – Каспаров 1-0, Ле Куанг Льем – Навара 0-1, Карякин – Ананд 1-0.

Итоги. 1. Аронян (Армения) – 12; 2-3. Каруана, Накамура (оба – США) – по 11; 4. Непомнящий (Россия) – 10; 5. Домингес (Куба) – 9; 6-7. Ле Куанг Льем (Вьетнам), Карякин (Россия) – по 8; 8-10. Каспаров (Россия), Ананд (Индия), Навара (Чехия) – по 7.

РЕГЛАМЕНТ

В рапиде за победу начисляется 2 очка, за ничью 1 очко, в блице за победу 1, за ничью – 0,5 очка.

Общий призовой фонд – 150 тысяч долларов.

Контроль времени: рапид – 25 минут + 10 секунд на ход, блиц – 5 минут + 3 секунды на ход.