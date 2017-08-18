«Не позволю им заработать». Почему Диего Коста до сих пор не покинул Лондон?

Нападающий «Челси» Диего Коста рассказал о своем положении в клубе. Ранее стало известно, что главный тренер «синих» Антонио Конте не рассчитывает на игрока и выставил его на трансфер.

Футболист, в свою очередь, отказывается от перехода в другие команды, кроме «Атлетико». Согласно СМИ, лондонцы хотели продать форварда в чемпионат Китая, но Коста по-прежнему непреклонен.

«Челси» предложил мне несколько вариантов, но я отказался. Не хочу идти туда, где главный тренер на меня не рассчитывает. Не позволю им заработать большие деньги на мне.

Они заплатили «Атлетико» за мой трансфер 38 млн евро. Сейчас им предлагают, куда больше. Они должны считаться со мной, поскольку я многое сделал для всей команды.

Я не виноват в том, что нахожусь за бортом состава. Готов был продолжить свою карьеру здесь, но вы знаете, что случилось. Уже месяц я не появляюсь на поле. Конечно, выходные это круто, но немного утомительно.

Конечно, им будет непросто без меня. Зато у руководства есть возможность неплохо заработать. Сейчас мой трансферный лист оценивается намного больше, чем три года назад.

Я знаю, что рано или поздно вернусь в Мадрид, но те деньги, которые требует «Челси», «Атлетико» платить не собирается», – приводит слова Косты Sky Sports.

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