Дальше без Лама. Превью нового сезона Бундеслиги

Сегодня стартует новый сезон Бундеслиги. Специально для читателей «Советского спорта» мы подготовили превью сезона 2017/18.

Потеря сезона

Новый сезон – он же первый за долгое время, в котором не сыграет Филипп Лам. Легендарный защитник решил завершить карьеру на пике формы. Одно утешает – решение Лама было взвешенным, и оповестил он всех заранее. Поэтому и «Бавария», и все остальные уже смирились с мыслью, что дальше без него.

Фаворит сезона

Чемпион последних лет «Бавария» укрепила состав звездами первой величины - Хамесом Родригесом и Корентеном Толиссо. Никлас Зюле и Себастьян Руди – новички менее статусные, но это вовсе не значит, что менее качественные. И тот, и другой игроки сборной Германии. Отправились в аренду Дуглас Коста и Серж Гнабри. Новым капитаном «Баварии» был назначен Мануэль Нойер. От мюнхенцев опять будут ждать осечки, но Анчелотти сделает всё, чтобы «Бавария» в 6-й раз подряд взяла титул. Всё будет зависеть от уровня сопротивления.

Возможные преследователи «Баварии»

Вице-чемпион «Лейпциг» удержал всех своих лидеров. Но впереди Ральфу Хазенхюттлю предстоит заниматься непривычной работой – разрываться между чемпионатом и Лигой чемпионов.

Обладатель Суперкубка дортмундская «Боруссия» без Свена Бендера, без отказника Дембеле, судя по всему, без Обамеянга, не скрывающего желания сменить клубную прописку, вряд ли всерьез будет претендовать на чемпионство. Хотя от Питера Боса можно ждать чего угодно. Его «Аякс» стал одной из главных сенсаций прошлого еврокубкового сезона.

На что способен «Шальке»? Вообще загадка. Гельзенкирхенцы уволили Маркуса Вайнцирля и поставили на его место 31-летнего Доменико Тедеско. В прошлом сезоне молодой специалист спас от вылета в 3 Бундеслигу «Эрцгебирге». Теперь шанс перезапустить свою карьеру появился у Коноплянки, признанного Kicker лучшим игроком «Шальке» на предсезонных сборах. Вдобавок украинец принес команде победу в первом официальном матче сезона в кубке Германии, оформив дубль в противостоянии с берлинским «Динамо».

Интересно будет понаблюдать за «Байером». Леверкузенцы нашли тренера в 3 Бундеслиге. «Ян Регенсбург» Хейко Херлиха настолько поразил леверкузенцев, что те решили пригласить 45-летнего специалиста к себе. Как быстро «Байер» научиться жить без Топрака, Чалханоглу и Чичарито – большой вопрос.

«Хоффенхайм» лишился двух ключевых игроков и – после домашнего поражения от «Ливерпуля» - похоже, что и места в Лиге чемпионов. Но даже участие в Лиге Европы отнимет у Юлиана Нагельсмана и его неопытной команды много сил. Придётся тяжело и «Кёльну», впервые за 25 лет попавшему в еврокубки. Тем более в Китай уехал лучший бомбардир команды Антони Модест.

Новички

«Штутгарт» и «Ганновер вернулись в элитный дивизион после небольшой паузы. «Швабы» с молодым «Ханнесом Вольфом, а «96-е» с Андре Брайтенрайтером, для которого это будет третья попытка закрепиться в Бундеслиге. Две предыдущие оказались провальными – в «Падерборне» и «Шальке». В первом случае по окончании сезона вылетела команда, а во втором – сам Брайтенрайтер (его уволили).

Нововведения в судействе

В новом сезоне в Бундеслиге будут функционировать видеоповторы, и в качестве главного арбитра будет трудиться первая женщина. Очаровательная Бибиана Штайнхаус долгое время обслуживала матчи Бундеслиги в качестве резервного судьи. В лигах пониже она была и главным. Как на такое революционное решение будут реагировать футболисты и болельщики, поймем по ходу. Пока все спокойны. Даже полузащитник «Хоффенхайма» Керем Демирбай. Несколько сезонов назад, выступая во 2 Бундеслиге, прямо во время матча он сказал Бибиане, что «женщинам в мужском футболе делать нечего». За «длинный язык» Демирбай был дисквалифицирован на 5 матчей и был вынужден отсудить матч женских команд.

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