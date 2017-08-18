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«Торино» лучше «Спартака»? Почему Ньянг отказывается от российского клуба

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Торино» лучше «Спартака»? Почему Ньянг отказывается от российского клуба
Фото: Gettyimages.ru

Нападающий «Милана» Мбай Ньянг передумал переходить в «Спартак» после предложения от «Торино».

В последнее время для топовых российских клубов складывается не самая приятная тенденция на трансферном рынке — многие футболисты отказываются играть в России. Исключение — аргентинцы, которые с удовольствием выбирают «Зенит».

Конечно, у каждого из футболистов есть свои причины для отказа. Луан не поехал в «Спартак», так как хочет обеспечить себе место в сборной Бразилии на ЧМ-2018. Ведь в России место в стартовом составе полузащитнику никто не гарантировал. По той же причине решил не менять тонущий «Сан-Паулу» на «Зенит» защитник Родриго Кайо. Мечтает о сборной и полузащитник «Коринтианса» Родригиньо, которого хотел приобрести «Локомотив».

Ньянг о сборной Франции не мечтает. Конкуренция ему пока не по зубам. Но почему отказывается ехать в «Спартак»?

Из перечисленных выше игроков он явно не самый звездный, не забивной, с непростым характером и не пользуется спросом у больших клубов. Зато почему-то стоит 18 миллионов евро. А «Спартак», по информации из Италии, предлагает нападающему контракт на четыре года, зарплату три миллиона евро плюс бонусы.

Изначально Ньянг был готов к переходу в «Спартак». Но накануне запланированного медосмотра в Риме резко передумал. Медосмотр пришлось отменить, а нападающий продолжил тренироваться вместе с «Миланом».

Кажется, ситуация немного похожа на ту, что была с Луаном. Правда там игрок сразу объявил, что предпочитает остаться в «Гремио», и что клуб договорился без его согласия. От Ньянга официальных заявлений не было слышно. Зато стало известно, что нападающего очень хотят видеть в «Торино», а именно главный тренер Синиша Михайлович. Клуб, якобы, уже предложил «Милану» 12 миллионов евро за трансфер.

Согласно информации MilanNews24.com, спортивный директор «Милана» Массимилиано Мирабелли уже успел пообщаться с агентом Мино Райолой по поводу Ньянга. Мирабелли хотел понять, почему нападающий внезапно поменял решение и отказался от выгодного предложения из России. Оказывается, мотивация у игрока такая: он хочет либо еще один шанс в «Милане», либо поиграть в более сильных чемпионатах вроде Испании, Германии или Англии. Райола считает, что отличным вариантом для нападающего станет «Торино».

В общем игрок продолжает размышлять, что ему делать. Хотя логику Ньянга понять сложно. В Европе всем понятно, что в больших клубах футболист карьеру уже не сделает. Да, пришло предложение от «Торино». Но чем хуже «Спартак», чемпион России и участник Лиги чемпионов, итальянского середняка? Вероятно, только тем, что Ньянгу лень привыкать к новой стране. Проще остаться в Италии.

Тем не менее, окончательного решения нападающий все еще не принял. В ближайшие дни Мирабелли попробует убедить Мино Райолу и самого футболиста выбрать «Спартак». Московский клуб тоже не переживает из-за срыва медобследования и планирует провести его немного позже, но уже в России.

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