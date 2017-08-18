Новый Виктор Ан или Рой Джонс? Принесет ли Шейн Перкинс медали России

Австралиец Шейн Перкинс получил российское гражданство и войдет в нашу сборную по велоспорту. «Советский спорт» вспомнил, кто еще из иностранцев выступал за Россию, и было ли их выступление успешным.

«Миграция» спортсменов внутри стран СНГ – дело привычное. Мы, например, отдали целую россыпь теннисистов под знамена Казахстана. Зато нам приносили золото Олимпиад пятиборец Сергей Лесун из Белоруссии и фигуристка Татьяна Волосожар из Украины. Примеров много. Но сейчас речь – об иностранцах из дальнего зарубежья (не из СНГ), решивших принять российское гражданство. Последним стал 31-летний Перкинс – двукратный чемпион мира, вдруг оказавшийся ненужным у себя на родине.

Вспомним другие самые яркие такие случаи.

КТО ДОБИЛСЯ УСПЕХОВ

Виктор АН

Родился: 23 ноября 1985 года в Сеуле

Страна: Корея

Вид спорта: Шорт-трек

Почему стал россиянином: Ан Хен Су успел выиграть три золота Олимпиады в Турине и целую охапку медалей разного достоинства на чемпионатах мира, прежде чем получил серьезную травму ноги и… внезапно оказался не нужен родной сборной. В Корее на парне поставили крест – конкуренция в команде по шорт-треку там слишком высока, в перспективы возвращения Ан Хен Су на высший уровень никто не верил, в итоге решили, что справятся и без него. У самого спортсмена было иное мнение. В итоге он принял предложение Союза конькобежцев России сменить гражданство и стал Виктором Аном. Наши особо ничем не рисковали – даже если бы Ан не принес нам олимпийских медалей, он бы все равно серьезно помог в развитии других российских спортсменов. Тем более, вместе с ним в штаб сборной перешло и несколько опытных корейских тренеров.

Что из этого вышло: А вышло еще три золота Олимпиады в Сочи (включая эстафетное), плюс одна бронза. Виктор – один из тех героев Игр-2014, без которых мы бы не выиграли общий медальный зачет. Кроме того, Ан принес России пять наград чемпионатов мира, включая две высшего достоинства (в Монреале-2014). Его по-прежнему периодически преследуют травмы, от оптимальной формы Виктор сейчас далек, но он всерьез намерен выступить на следующей Олимпиаде, которая пройдет в его родной стране. И, конечно, не планирует уезжать из Пхенчхана без медалей.

А корейцы до сих пор кусают локти…

Вик УАЙЛД

Родился: 23 августа 1986 года в Уайт-Сэлмоне

Страна: США

Вид спорта: сноуборд

Почему стал россиянином: Если на Виктора Ана в Корее перестали рассчитывать после травмы, то в Вика Уайлда на родине не верили особо никогда. Он не считался перспективным, не пользовался поддержкой федерации и испытывал серьезные финансовые трудности, из-за чего не мог обеспечить себе ни нормальной подготовки, ни поездок на соревнования. Выход предложили в России, обеспечив американца паспортом и гражданством, а заодно – всем необходимым для полноценных выступлений. Кроме того, Вик женился на российской сноубордистке Алене Заварзиной – в общем, обрусел окончательно (правда, по-русски все равно почти не говорит – в отличие от того же Виктора Ана).

Что из этого вышло: Вплоть до Сочи-2014 Вик не особо блистал, но на домашней Олимпиаде случился неожиданный прорыв – Уайлд выиграла золото в обеих дисциплинах, став лучшим в обычном слаломе и в слаломе-гиганте. Его супруга, кстати, завоевала в Сочи бронзу. И хотя с тех пор Вик опять перестал радовать результатами, за те победы на Играх-2014 мы ему все равно благодарны.

Джон Роберт ХОЛДЕН

Родился: 10 августа 1976 года в Питтсбурге

Страна: США

Вид спорта: баскетбол

Почему стал россиянином: Холден не имел ни малейших шансов пробиться в НБА, да и европейскую карьеру начал в скромном латышском «СКА-Броцени». Потом были такие же средненькие клубы «Остенде» (Бельгия) и АЕК (Греция), прежде чем в 2002 году Джей-Ара не позвали в ЦСКА (позвали, кстати, на копейки – о нынешних гонорарах армейцев тогда речи не шло). Именно в составе красно-синих трудяга-Холден раскрыл весь свой потенциал, став одним из лучших плеймейкеров Старого света. Он же помог выиграть Евролигу-2006 и Евролигу-2008. А еще в 2003-м получил гражданство России с перспективой привлечения в сборную.

Что из этого вышло: Именно бросок Джей-Ара вывел сборную России в лидеры в финале Евробаскета-2007 против Испании. В оставшиеся секунды до финальной сирены подопечные Блатта сдержали атаки соперников и выиграли сенсационное золото (до начала турнира мы и о медалях-то особо не думали). Холден был важной частью той сборной. Позже он выступил на Играх в Пекине (где мы, правда, провалились), а в 2011 завершил карьеру.

Бекки ХЭММОН

Родилась: 11 марта 1977 года в Рапид-Сити

Страна: США

Вид спорта: баскетбол

Почему стала россиянкой: Бекки хотела выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира, но не проходила в основу сборной США (несмотря на регулярные участия в Матчах всех звезд женской НБА). Россия была неплохим вариантом – наша команда считалась сильнейшей в Европе, да и на мировой арене обычно уступала лишь тем же американкам и австралийкам. Учитывая, что Хэммон уже с 2007 года выступала в Суперлиге (начинала в ЦСКА), выдача ей российского гражданства и приглашение в национальную команду стало вполне логичным шагом.

Что из этого вышло: Бекки стала героиней Олимпиады в Пекине, где помогла России завоевать бронзу (в матче за 3-е место она отгрузила китаянкам 22 очка). Годом позже, в 2009-м, с Хэммон в составе россиянки взяли серебро Евробаскета (правда, тогда это не считалось серьезным успехом). В любом случае, американка серьезно усилила нашу команду – пусть и ненадолго.

Юко КАВАГУТИ

Родилась: 20 ноября 1981 года в Фунабаси

Страна: Япония

Вид спорта: фигурное катание

Почему стала россиянкой: Юко начинала карьеру как одиночница, но не выдержала конкуренцию внутри японской сборной. А парного катания на родине Кавагути, по сути, не было что тогда, что сейчас. В России же ей предложили в партнеры Александра Смирнова – отказаться от такого варианта было тяжеловато! Правда, получить гражданство удалось не сразу, а лишь после нескольких прошений.

Что из этого вышло: Вместе со Смирновым Кавагути выиграла золото чемпионатов Европы 2010 и 2015 годов, две бронзы чемпионатов мира (2009, 2010), серебро командного чемпионата мира (2015) и еще целую россыпь наград разных турниров… увы, кроме олимпийского. В Ванкувере дуэт остался четвертым, а на других Играх не участвовал. По крайней мере – пока.

И КТО НЕ ДОБИЛСЯ…

Жерри-Кристиан ТЧУЙСЕ

Родился: 13 января 1975 года в Дуале (Камерун)

Страна: Франция

Вид спорта: футбол

Почему стал россиянином: Тчуйсе не имел ни малейших шансов пробиться в сборную Франции, зато засветился в России, дебютировав в нашей лиге в 1998 году в составе «Черноморца», а уже в 2000-м перейдя в «Спартак». Выступление за красно-белых сделало его местной звездой, помогло получить гражданство и едва не привело в сборную – Жерри-Кристиан стал первым натурализованным футболистом в нашей стране.

Что из этого вышло: Вообще ничего. За Россию Тчуйсе так и не сыграл, а уже в 2001-м вышел на поле в форме сборной Камеруна. Правда, там тоже больших успехов не добился – провел всего три матча.

ГИЛЬЕРМЕ

Родился: 12 декабря 1985 года в Катагуазисе

Страна: Бразилия

Вид спорта: футбол

Почему стал россиянином: Стандартная история – отсутствие шансов попасть в сборную родной страны и клубная карьера в России. Голкипер «Локо» получил гражданство в ноябре 2015 года и сразу стал одним из кандидатов на место в воротах национальной команды.

Что из этого вышло: В отличие от Тчуйсе, Гильерме действительно сыграл за Россию, став первым натурализованным футболистом из дальнего зарубежья, вышедшим на поле в майке нашей команды. Правда – всего два раза. В товарищеском матче против Литвы в марте 2016-го он появился во втором тайме и отстоял на ноль (3:0), а вот против Чехии в июне того же года пропустил два гола (0:2). Дальнейшие перспективы Гильерме туманны – ему, все-таки, почти 32 года, и пока бразилец точно не кажется достойной альтернативой Игорю Акинфееву.

Келли МАККАРТИ

Родился: 24 августа 1975 года в Чикаго

Страна: США

Вид спорта: баскетбол

Почему стал россиянином: Пример с Холденом показал, что натурализованные американцы могут быть очень полезны в сборной (эту практику применяют плюс-минус почти во всех странах Европы без собственной сильной баскетбольной школы). Маккарти выступал в России с 2004 года, появившись в питерском «Динамо», потом стал звездой, лидером и капитаном «Химок», успел еще и в УНИКСе поиграть… Когда Джей-Ар завершил карьеру в сборной, Келли позвали на его место, предоставив гражданство в 2008 году.

Что из этого вышло: Как оказалось, не все американцы одинаково полезны. Хотя к самому Маккарти претензий нет – он поехал с нами на Евробаскет-2009 и порой был самым результативным на площадке. Но помочь повторить успех двухлетней давности не смог – в Польше Россия осталась 7-й. А Келли больше в сборную не вызывали (да он и не горел желанием за нее играть).

Рой ДЖОНС-младший

Родился: 16 января 1969 года в Пенсаколе

Страна: США

Вид спорта: бокс

Почему стал россиянином: Официально – чтобы представлять российский бокс на высшем уровне, развивать и популяризировать этот вид спорта в нашей стране, помогать молодежи и т.д, и т.п. На самом деле, некогда лучший боксер планеты растранжирил все свое баснословное состояние, влез в нешуточные долги и отчаянно нуждался в деньгах, которыми его готовы были щедро осыпать в России.

Что из этого вышло: Поражение нокдауном в четвертом раунде от никому неизвестного британца Энцо Маккаринели. Все это – при аншлаге на московской «ВТБ-Арене». Хотя после этого Рой выиграл еще три боя и даже стал чемпионом мира по версии WBF (седьмая по значимости – уже смешно! – боксерская организация в мире), о нем забыли даже в России. Точнее – просто стараются не вспоминать.

Доната РИМШАЙТЕ

Родилась: 29 января 1988 года в Вильно

Страна: Литва

Вид спорта: пятиборье

Почему стала россиянкой: В декабре 2010 года Доната вышла замуж за россиянина и решила сменить гражданство. В России Римшайте пошли на встречу, рассчитывая на ее помощь на Олимпиаде в Лондоне.

Что из этого вышло: Правда, не сработал – литовская федерация пошла на принцип и заблокировала ей участие на Играх-2012. Которые, кстати, выиграла другая литовская спортсменка – Лаура Асадаускайте. Римшайте же так и не стала полноценной звездой. Она помогла нам выиграть микст-эстафету на московском чемпионате мира-2016, еще две бронзы ЧМ принесла в Гаосюне-2013. В принципе – не так плохо. Но вот на Олимпиаде так и не выступила, а в последнее время ее результаты оставляют желать много лучшего.