Свежий Кокорин, Уткин против Семина, и блокбастер на ТВ. Превью 7-го тура РФПЛ

Разгон российского чемпионата в этом сезоне получается довольно турбулентным. «Спартаку» предстоит очередной знаковый матч - на этот раз с «Локомотивом». Сойдутся две команды, вокруг которых больше всего разговоров.

Анекдот с вопросом Массимо Каррере про увольнение водителя автобуса на предматчевой пресс-конференции только на первый взгляд выглядит анекдотом. Несмотря на историческое чемпионство - людей, не благосклонных к Каррере предостаточно и среди болельщиков, и среди симпатизирующих «Спартаку» журналистов. Вспоминаю, как на презентации книги Игоря Рабинера «Как возрождали «Спартак» один из ветеранов «красно-белого сочувствия» сказал мне: знаешь, а Аленичев-то все же наш был, а этот какой-то чужой…

Результаты и игра «Спартака» провоцируют истории с указанием на «чуждость» Карреры. Вопросы про водителя и диетолога - вы можете себе представить, чтобы об этом спрашивали Моуринью или Анчелотти? Набирают ход и различные инсайды про сегодняшнее бытие «Спартака», а срывающиеся трансферы только усиливают желание «почесать» тему лишний раз.

На этом фоне «Спартак» просто обязан выходить на свой максимум. Уже ясно, что в новом сезоне отношение к нему будет совсем другим, ясно что удержание занятой высоты будет скорее всего задачей-утопией. Но скоро Лига чемпионов, а проверки командами ее уровня «Спартак» пока не выдерживает. Очередное дерби - с «Локомотивом», который фактически остался без нападающих. Естественно, фаворит - «Спартак». Но это дерби, а он ведь был фаворитом и в игре с «Динамо».

«Локомотив» сейчас тоже в центр внимания, и ему тоже играть в еврокубках. В игре с «Тосно» случилось то, что рано или поздно случиться было должно - отсутствие нападающих в первую очередь бьет по команде, играющей первым номером. Это не касается матча на «Открытии», но все же вызывает легкое недоумение. Время идет, а форварда нет. Зато в обилии слухи о возможной смене тренера, раскруткой этой темы коллегой Василием Уткиным и ответные оскорбительные кричалки с трибун. При этом дискуссия вокруг фигуры Юрия Семина на данный момент не совсем состоятельна, даже с учетом поражения от «Тосно». Семин работает хорошо, это аксиома. В этом сезоне один раз «Спартаку» в основное время он уже не проиграл, правда, тогда в наличии были и Ари и Фарфан.

Другие российские участники еврокубков пока решают задачу выживания в условиях тяжелейшего календаря. У «Зенита» это приводит к неожиданно полусонным матчам - вроде поражения от «Утрехта», стоимость всего состава которого - в 2 раза меньше суммы, потраченной «Зенитом» на его аргентинских новичков. Запас прочности у «Зенита», конечно, потрясающий, и в его грядущем чемпионстве сомнений немного, но «Утрехт» и «Бней-Йегуда» уж очень колоритно контрастируют с мечтами Сергея Фурсенко о выигрыше Лиги чемпионов, или его же желании сменить в болельщицком гимне «Город над вольной Невой» «Гамбург» и «Рапид» на «Барсу» и Мадрид.

Чего у «Зенита» не отнять - это очевидной заслуги в «реинкарнации» Кокорина. Пропустивший Кубок конфедераций форвард на старте нового сезона свеж и остр. И полностью подтверждает тезис Валерия Газзаева, высказанный им в эфире у Валерия Карпина: Кокорина зря «засовывали» на фланг, он центральный нападающий, и свои качества по максимум может проявить именно там. «Зениту» сейчас предстоит поездка в Пермь, и, думается, после «Утрехта» ему «есть, что сказать миру».

На пределе ли играет сейчас ЦСКА? Скорее всего, армейцы к нему близки. Их квалификация к еврокубкам получается самой изнурительной, практически из Швейцарии им пришлось лететь в Екатеринбург. Однозначно на первом месте сейчас Лига чемпионов - клубу банально очень нужны деньги. Но для Виктора Гончаренко игра с «Уралом» будет весьма принципиальной. Главное для ЦСКА - побороть усталость.

Великолепным превью к туру стала вброшенная прямо перед ним информация о том, что «Матч-ТВ» якобы просит с клубов деньги за различные эфиры. В интернет слились даже конкретные страницы из презентации. Насколько мне удалось понять - это все-таки дезинформация, но, возможно, предъявленная публике с конкретными целями. Сначала фальшивый заяц запускается, а потом обман вскрывается, и «да как вы могли подумать такое». Технология, отлично отработанная в политике.

Забавное совпадение, но на федеральном канале в этом туре в том числе показывается игра «Тосно» - «СКА-Хабаровск». Боюсь даже предположить, какой у этого блокбастера будет рейтинг. Впрочем, российский футбол - штука парадоксальная. Никогда не угадаешь, где ждать зрелища. Или сюрприза. Из «Тосно» в сборную России вызвано аж 3 игрока. Пора с ними познакомиться.



