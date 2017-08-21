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«Реал», ты космос! Этот и другие материалы свежего «ССФ»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Во вторник 22 августа выходит новый номер еженедельника «Советский спорт – Футбол» (скачать PDF-версию номера можно здесь). Вот его основные материалы.

Фото: «Советский спорт»

Суперобложка

Выиграв на старте сезона два суперкубка, мадридский «Реал» доказал – сильнее его сейчас никого нет.

Вот оно какое, наше лето!

Почти четверть чемпионата России осталась позади. Евгений Ломоносов отмечает главные события летнего отрезка турнира: схема 3-4-3 захватывает лигу, центрфорвард в роли маяка, истерика вокруг «Спартака» и другие тренды.

Два пишем, три в уме 

«Спартак» и «Локомотив» точно сыграют на групповом этапе еврокубков. Составят ли им компанию ЦСКА, «Зенит» и «Краснодар»? Обозреватель «ССФ» Юрий Цыбанев оценивает перспективы этой троицы в ответных матчах раунда плей-офф.

Игор Митрески: Когда ушел Романцев, я сказал: «Теперь долго ничего не выиграем»

Экс-защитник «Спартака» в интервью «ССФ» поведал о том, чем сейчас занимается, вспомнил о лишнем весе Кавенаги, становлении Видича и магии кабинета Романцева.

Не продинамить бы сборную!

Шеф-редактор «ССФ» Николай Роганов не вполне понимает, зачем Станиславу Черчесову сбор, на котором будет много новичков и контрольный матч против «Динамо».

«Мог стать бухгалтером или регбистом» 

Этого коротышку не случайно называют Выжженная Земля и Генератор - за четыре года он взлетел из третьей французской лиги до АПЛ, где сходу дважды стал чемпионом – сначала в «Лестере», потом в «Челси». Оказывается, и имя его – королевское. Рассказывает сам Н`Голо Канте.

Маленький принц

27 августа исполняется 50 лет одному из лучших футболистов России Игорю Добровольскому. «ССФ» вспоминает карьеру полузащитника, которая должна была сложиться куда успешнее.

Не доиграл и не дожил

24 августа Юрию Севидову исполнилось бы 75. «ССФ» вспоминает прославленного спартаковского форварда и многолетнего обозревателя нашей газеты. Читайте текст Сергея Микулика, который хорошо знал Севидова. 

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