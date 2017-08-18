Сборная России выиграла у Бразилии в футбол. Внутри доказательства: так бывает
Самая статусная победа российского футбола в новом сезоне: порадовала студенческая сборная России на Универсиаде.
Россия правда обыграла Бразилию в футболе на траве 11х11?
Да, наши победили со счетом 3:2. Сборная России открыла счет на 15-й
минуте, забил полузащитник Иван Сергеев, на 66-й минуте сделала счет 2:0,
отличился Аким Устинов. Затем россияне позволили бразильцам сравнять счет, к
тому же перед тем как пропустить первый мяч, наши остались в меньшинстве, за
вторую желтую был удален вратарь сборной России Валерий Поляков.
В итоге россияне вырвали победу на 5-й добавленной минуте. Решающий гол
забил полузащитник Евгений Иващенко.
Что это за турнир и что в нем за сборные?
Это летняя Универсиада. Такая же, как в 2013-м проводила Казань. Официально
соревнования откроются 19 августа, но футбольный турнир, что обычно для крупных
соревнований, начался на день раньше.
В нем принимают участие 16 команд
Группа A: Китайский Тайбей, Ирландия, Франция, Мексика.
Группа B: Япония, Уругвай, Канада, Малайзия.
Группа C: Италия, Бразилия, Россия, США.
Группа D: Республика Корея, ЮАР, Украина, Аргентина.
В четвертьфинал выйдут по две лучшие команды из каждой группы.
Кто играет за сборную России?
Базовый клуб студенческой сборной России – «Строгино», выступающий в зоне «Центр»
второй лиги. Из 20 заявленных игроков его представляют 11 футболистов. Главный
тренер Алексей Шерстнев тоже оттуда. Все три гола российской команды забили
именно представители «Строгино».
Есть в студенческой сборной России и футболисты, которые имели или имеют отношение
к ведущим клубам: например, вышел в основном составе и отыграл 50 минут
защитник Лайонел Адамс – воспитанник ЦСКА и младший брат легкоатлета Люкмана
Адамса. Сейчас Лайонел без клуба, предыдущий контракт он отработал в армянском «Бананце»,
а до этого выступал за «Енисей», тверскую «Волгу» и КАМАЗ.
67 минут против бразильцев отыграл нападающий казанского «Рубина» Камиль
Муллин: в прошлом сезоне он забил два гола в аренде в «Нефтехимике», в
позапрошлом – один мяч за «Сокол».
Полный победный матч отыграл форвард «Динамо» Николай Обольский – в сезоне-2015/16,
когда москвичи шли в зоне вылета, он провел семь матчей в премьер-лиге, в
прошлом сезоне забил 10 мячей во второй лиге за «Динамо-2», а новый начал в
молодежной команде «Динамо».
Кроме того, в студенческой сборной России выступают защитник Михаил Тихонов
из «Крыльев», это сын Андрея Тихонова, вратарь «Балтики» Артем Смирнов, который
играл за «Тосно», «Динамо СПб» и «Тюмень», а также представители «Ротора», «Афипса»,
«Динамо СПб» и курского «Авангарда».
Когда вообще наши еще обыгрывали Бразилию?
Самая яркая победа случилась в 1988-м в финале Олимпиады: тогда в Сеуле
сборная СССР победила 2:1 в дополнительное время, за нашу команду выступали,
например, Дмитрий Харин, Сергей Горлукович и Игорь Добровольский, а решающий
мяч на 103-й минуте забил Юрий Савичев.
Ту игру, кроме самого результата, помнят еще и из-за проникновенного
комментария Владимира Маслаченко, который умолял Савичева реализовать голевой
момент.
Что сборная России на Универсиаде будет делать дальше?
Следующий матч россиян 21 августа с Италией, 23-го наши встретятся с США. 25-го
пройдут четвертьфиналы, 27-го – полуфиналы, а 29-го финальный матч.