Сборная России выиграла у Бразилии в футбол. Внутри доказательства: так бывает

Самая статусная победа российского футбола в новом сезоне: порадовала студенческая сборная России на Универсиаде.

Россия правда обыграла Бразилию в футболе на траве 11х11?

Да, наши победили со счетом 3:2. Сборная России открыла счет на 15-й минуте, забил полузащитник Иван Сергеев, на 66-й минуте сделала счет 2:0, отличился Аким Устинов. Затем россияне позволили бразильцам сравнять счет, к тому же перед тем как пропустить первый мяч, наши остались в меньшинстве, за вторую желтую был удален вратарь сборной России Валерий Поляков.

В итоге россияне вырвали победу на 5-й добавленной минуте. Решающий гол забил полузащитник Евгений Иващенко.

Что это за турнир и что в нем за сборные?

Это летняя Универсиада. Такая же, как в 2013-м проводила Казань. Официально соревнования откроются 19 августа, но футбольный турнир, что обычно для крупных соревнований, начался на день раньше.

В нем принимают участие 16 команд

Группа A: Китайский Тайбей, Ирландия, Франция, Мексика.

Группа B: Япония, Уругвай, Канада, Малайзия.

Группа C: Италия, Бразилия, Россия, США.

Группа D: Республика Корея, ЮАР, Украина, Аргентина.

В четвертьфинал выйдут по две лучшие команды из каждой группы.

Кто играет за сборную России?

Базовый клуб студенческой сборной России – «Строгино», выступающий в зоне «Центр» второй лиги. Из 20 заявленных игроков его представляют 11 футболистов. Главный тренер Алексей Шерстнев тоже оттуда. Все три гола российской команды забили именно представители «Строгино».

Есть в студенческой сборной России и футболисты, которые имели или имеют отношение к ведущим клубам: например, вышел в основном составе и отыграл 50 минут защитник Лайонел Адамс – воспитанник ЦСКА и младший брат легкоатлета Люкмана Адамса. Сейчас Лайонел без клуба, предыдущий контракт он отработал в армянском «Бананце», а до этого выступал за «Енисей», тверскую «Волгу» и КАМАЗ.

67 минут против бразильцев отыграл нападающий казанского «Рубина» Камиль Муллин: в прошлом сезоне он забил два гола в аренде в «Нефтехимике», в позапрошлом – один мяч за «Сокол».

Полный победный матч отыграл форвард «Динамо» Николай Обольский – в сезоне-2015/16, когда москвичи шли в зоне вылета, он провел семь матчей в премьер-лиге, в прошлом сезоне забил 10 мячей во второй лиге за «Динамо-2», а новый начал в молодежной команде «Динамо».

Кроме того, в студенческой сборной России выступают защитник Михаил Тихонов из «Крыльев», это сын Андрея Тихонова, вратарь «Балтики» Артем Смирнов, который играл за «Тосно», «Динамо СПб» и «Тюмень», а также представители «Ротора», «Афипса», «Динамо СПб» и курского «Авангарда».

Когда вообще наши еще обыгрывали Бразилию?

Самая яркая победа случилась в 1988-м в финале Олимпиады: тогда в Сеуле сборная СССР победила 2:1 в дополнительное время, за нашу команду выступали, например, Дмитрий Харин, Сергей Горлукович и Игорь Добровольский, а решающий мяч на 103-й минуте забил Юрий Савичев.

Ту игру, кроме самого результата, помнят еще и из-за проникновенного комментария Владимира Маслаченко, который умолял Савичева реализовать голевой момент.

Что сборная России на Универсиаде будет делать дальше?

Следующий матч россиян 21 августа с Италией, 23-го наши встретятся с США. 25-го пройдут четвертьфиналы, 27-го – полуфиналы, а 29-го финальный матч.