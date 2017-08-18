Спорим, «Запорожец» сделает «Ламборгини»! Блеск и ужас дрэг-рейсинга (видео)

У всех, кто хоть раз прилетал в Минск хотя бы на пару дней, возникают два важных вопроса.

Во-первых, куда делся телеканал «Беларусь-4»? Потому что есть «Беларусь-1», «Беларусь-2», Беларусь-3» и «Баларусь-5». А четвертого – нет. Во- вторых, всем интересно, почему единственный аэропорт в городе называется «Минск-2». Где же тогда первый?

Жажда скорости

«Советскому спорту» удалось выяснить, где находится этот «секретный» объект и даже побывать в аэропорту «Минск-2» - пройтись по его взлетно-посадочной полосе. Летают ли тут самолеты, нам правда, узнать не удалось – все говорят по разному. Кто-то уверяет, что небольшие частные самолеты все же садятся в этом аэропорту. Кто-то говорит, что аэропорт уже больше двух лет не функционирует. Правды найти не удалось.

Но рев моторов над взлетно-посадочной полосой все же раздается. Туда-сюда снуют пилоты. Вот только вместо фуражек у них шлемы, а вместо летательных аппаратов – автомобили. Но эти машины способны развить скорость даже большую, нежели летательный аппарат – приделай крылья и они взмоют в высь.

Это дрэг-рейсинг. Помните популярную серию компьютерных игр Need for Speed? В последних версиях игрушки был режим, в котором автомобили соревновались не на кольце или на обычной трассе, а просто по прямой – на расстоянии порядка четверти или половины мили. Это и называется дрэг-рейсинг.

Тысячи лошадей

В Минске с 11 по 13 августа проходил этап чемпионата России по дрэг-рейсингу DMP RDRC и местные состязания, которые называются Unlim 500+ Belarus. Все автомобили разделены на несколько классов в зависимости от своей конструкции и мощности. В подробности вдаваться не будем – это займет слишком много времени. Главное в этих гонках для зрителя – эмоции. Их в тот уикенд было через край.

Представьте, что вы стоите, рассматриваете оранжевый Lamborghini Huracan, и тут вдруг откуда-то раздается жуткий рев. У тебя начинают вибрировать ушные перепонки, отчего где-то внутри головы становится щекотно. Ты инстинктивно, еще не понимая, что происходит, начинаешь пригибаться – на всякий случай. Быстро затыкаешь уши пальцами, чтобы не повредить слух. И только потом видишь, что это в паре метров от тебя завели для проверки мотор у автомобиля невиданный конструкции: нос вытянут, как у трактора, в кабине места – на двух человек, сзади – багажник, как у пикапа. А из выхлопных труб, которые выползают сбоку из под днища авто, вырывается такой поток газа, что едва не сдувает стоящую рядом палатку.

Мощность автомобиля – более тысячи лошадиных сил. Разгон до ста километров в час – меньше, чем за три секунды. Внутри все отделано деревом. Вместо второго сиденья для пассажира толстенные трубы – по ним гонится вода для охлаждения огромного двигателя – практически канализация внутри машины.

- Лучше заткнуть чем-то уши, а то и барабанные перепонки могут лопнуть. Такое уже бывало, - советует кто-то из организаторов.

Приходится порыскать в рюкзаке, чтобы отыскать наушники-затычки. Многие используют профессиональные гоночные наушники, которые прикрывают уши полностью. Другие пользуются обычными берушами – их можно купить в ларьке на входе в паддок. Наушники – тоже сойдут.

С наушниками – вовремя придумано. В этот момент на старт выкатывают… Да, именно выкатывают, потому что сам такой автомобиль по паддоку передвигаться не может – задавит кого-нибудь ненароком – на миллиметр пережал газ и уже несешься со скоростью 100 км/ч. Так вот, на старт выкатывают нечто, напоминающее своими очертаниями Dodge Viper, но весь переделанный – с огромным двигателем, торчащим из капота, сумасшедшими трубами для выхлопа, бесконечным спойлером.

Внутри этого монстра таятся 4 000 лошадиных сил. Четыре! Тысячи! «Лошадей»! Для сравнения мощность самой «сильной» Ferrari не превышает тысячи «лошадей». Когда этот автомобиль прогревает резину для старта, ограждение трясется – это звуковая волна. У тех, кто не успел заткнуть уши – кровь стынет в жилах. Хоть ты и понимаешь, что ничего страшного не происходит – где-то внутри слышатся панические позывы. На инстинкте хочется развернуться и убежать.

Под колеса автомобиля льют воду. Это делается для того, чтобы пилот дал газу и за счет трения резина максимально прогрелась. Из под колес валит дым. В носу от запаха жженой резины начинает резать. Раздается негромкий скрип – значит колеса прогреты. Все это нужно для того, чтобы улучшить сцепление с трассой – чем меньше будет пробуксовки на старте – тем лучше мотор сможет передать свою мощность автомобилю и унести его вперед.

«Запорожец» всех сделал

Машины срываются со старта парами – одна пара за другой. Периодически друг с другом соревнуются совсем уж комические пары: Dodge Viper с Lada 2108, например. Но и «восьмерка» здесь, конечно, непростая. Узнать ее можно лишь по очертаниям задней части и дверей. Перед полностью переделан – он пластиковый – чтобы снизить вес. Под капотом скрывается неведомое чудище мощностью под 700 «лошадей» - не «восьмерка», а настоящий монстр на четырех колесах.

Какой бы комичной ни казалась эта пара, но такие автомобили, как «восьмерка» вполне могут объезжать про-моды, под капотом которых скрыты тысячи «лошадей». Как так? Все просто – трасса не лучшего качества. Она не была предназначена для дрэг-рейсинга и переделать ее в профессиональную никак не получается. Для самолетов еще сойдет, но для автомобилей она неровная. На скорости под 400 километров в час машину начинает кидать – приходится рулить даже на прямой. Как ты ее ни проклеивай и не три резиной – на старте все равно сцепление будет не лучшего качества. Про-моды не могут передать свою мощность в скорость и на старте вместо того, чтобы ехать – просто буксуют.

У того же самого Dodge Viper пришлось уменьшить мощность с 4 000 лошадиных сил примерно до тысячи- по-другому ехать было просто невозможно. Вот в классе, где принимали участие машины с профессиональными модификациями, и победил старенький Mitsubishi Mirage. Где это видано, чтобы в дрэге профессиональные агрегаты с тысячами «лошадей» под капотом и задним приводом обгонял дерзкий пилот на переднеприводном автомобиле. В Минске такое возможно.

А еще в Минске было возможно то, что вы, может, больше нигде не увидите. Помните анекдоты, в которых «Запорожец» обгоняет Mercedes? Ну конечно помните. Это же любимый российский сценарий. Здесь, конечно, «Запор» Mercedes не обгонял. Немецкий автомобиль ему просто не подвернулся. Зато вместо него старый советский Запорожец» 965, «горбатый», как его называли в народе, на полмили сделал BMW – без каких-либо видимых проблем. В следующем раунде на старт против «горбатого» встал настоящий гоночный монстр – Mitsubishi Lancer Evolution…

Шок! «Запорожец» обогнал и его! Трибуны неистовствовали. «Горбатый» стал любимцем болельщиков. В финале ему предстояло сразиться с настоящим шедевром автомобильной промышленности – Lamborghini Huracan, самый дешевый из которых стоит порядка 12-ти миллионов рублей. Результаты предыдущих заездов говорили о том, что у «Запорожца» нет шансов. Но пилот с механиками еще увеличили мощность авто и…

«Спорим, что «Запор» сделает этот «Ламборгини!» - прокричал кто-то на трибунах.

Нет, он не выиграл. Порвался привод. Машину утянуло влево и она сошла с трассы. «Запорожец» остался вторым, заработав еще и приз зрительских симпатий, хоть его и не вручали официально. А если бы не поломка – кто знает, чем все закончилось бы…

Авария

Какие же гонки без аварии. Такое, к сожалению, случается даже на дрэг-рейсинге, где автомобили должны двигаться параллельно друг другу. Бывает так, что авто заносит, гонщики не справляются с управлением и машины сталкиваются друг с другом, как бы организаторы ни обеспечивали безопасность. Гонки – это гонки.

На этот раз авария случилась под самый конец гоночного уикенда. В полуфинале между собой сошлись Nissan GT-К с номером 666 и про-мод мощностью под 1 500 лошадиных сил – Toyota Soarer. На старте пилот про-мода не совладал с управлением – его начало кидать из стороны в сторону. Гонщик начал сбавлять скорость в попытке остановиться. Для пилота машины под прозвищу «Люцифер» с цифрами 666 на борту это означало победу. Он тоже начал сбавлять скорость – хотел поберечь автомобиль для финала. Это и было его главной ошибкой. Про-мод выбросило на встречку и он въехал как раз в бок «Люциферу». Если бы тот ехал на полную – давно проскочил бы опасное место.

На этом гонка закончилась не только для двух пилотов, но и для всех остальных – на трассу вылилось слишком много масла вперемешку с топливом. Продолжать заезды было невозможно. Пришлось подбить уже имеющиеся результаты и вручить призы. С пилотом «Люцифера» ничего страшного не произошло – он даже выиграл три кубка за вторые места. Гонщика из Toyota отвезли в больницу – ничего его жизни не угрожало – ушиб грудной клетки и подозрение на сотрясение мозга.

Следующий этап чемпионата России по дрэг-рейсингу пройдет в Грозном, где трасса идеально подходит для таких соревнований. Там-то можно будет насладиться самыми мощными автомобилями на постсоветском пространстве во всей их красе.