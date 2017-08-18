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Мы требуем продолжения банкета! Главные интриги 2-го тура АПЛ

Дмитрий Маторкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Мы требуем продолжения банкета! Главные интриги 2-го тура АПЛ
Фото: Gettyimages.ru

Накануне второго тура выделим три события - три вопроса, ответы на которые интересуют многих. Что будет с «Челси» в матче против «Тоттенхэма»? Как «Суонси» будет играть без Сигурдссона против такого «Манчестер Юнайтед»? Сможет ли «Хаддерсфилд» продолжить победную поступь?

Первая домашняя игра «Хаддерсфилда» в истории АПЛ

«Терьеры» после успешного старта будут пытаться закрепить свой успех в матче против «Ньюкасл Юнайтед», которые в стартовом поединке уступили «Тоттенхэму» 0:2.

В первом тайме у «сорок» получили травмы два центральных защитника, а в начале второго удалился Джонджо Шелви, при этом до 70-й минуты подопечные Рафы Бенитеса держали оборону и отбивали атаки вице-чемпионов страны.

«Хаддерсфилд» прекрасно реализовал свои моменты и по делу сенсационно разгромил «Кристал Пэлас». Единственное, что смущает, так это низкий процент успешных передач - всего 65. Для сравнения у «сорок» столько же, но играли они вдесятером и против куда более сильного соперника.

Домашний стадион, полные трибуны, первая игра дома в АПЛ за всю историю клуба, великолепное начало - все хорошо, но это может сыграть злую шутку с подопечными Давида Вагнера: коленки могут либо банально затрястись, либо наоборот, уверенность может перерасти в самоуверенность, как у водителя со стажем в 3 месяца.

Стоит напомнить, что всего пять месяцев назад «Ньюкасл» выиграл на «Джон Смитс» со счетом 3:1.

«Лебеди» без «викинга» принимают «красных дьяволов»

В первом туре валлийцы с трудом удержали нули против «Саутгемптона». 29 ударов от «святых» и всего 2 в створ, только такой ужасный процент попадания в ворота помог «Суонси» не проиграть. Атака играла отвратительно: если посмотреть тепловую карту матча, то можно ужаснуться - мяч был везде, кроме штрафной «Саутгемптона». И в преддверии матча с «МЮ», действительно непонятно, как валлийцы собираются вскрывать оборону манкунианцев. Неужели роль Сигурдссона была настолько огромной? Одно ясно точно: Полу Клементу придется хорошенько поломать голову над тем, как или кем заменить исландца, ведь в распоряжении «Суонси» появились 50 миллионов евро, но, как известно, деньги в футбол не играют.

Про «МЮ» много говорить не приходится. Команда продемонстрировала, что готова бороться за чемпионство, атака во главе с новым голеадором - Ромелу Лукаку, смотрится устрашающе. Полузащита быстра, опасна и технична, Матич «выжигает» всю середину поля, а нападение создает моменты и забивает.

Очевидно, что на первый взгляд шансов у «Суонси» нет никаких, но это АПЛ и здесь возможно все.

Чемпионов отправили в нокдаун, будет ли нокаут от «Тоттенхэма»?

Дебютная игра на «Уэмбли» в АПЛ и сразу такая вывеска: «Тоттенхэм» - «Челси», вице-чемпион против чемпиона.

Помимо непонятной ситуации не только с Костой, но и с Конте, сразу два ключевых футболиста получили красные карточки в первом туре, а именно Тим Кэхилл и Сеск Фабрегас, который после ухода Матича стал еще более важным футболистом в центре полузащиты. И если в прошлом сезоне середина поля у «шпор» была второй по силе после «Челси», то на данный момент перевес «Тоттенхэма» очевиден.

Дров подкинул и Роман Абрамович, отказавший Антонио Конте в приобретении Белотти за 100 миллионов евро. Итальянец прекрасно проявил себя в прошлом сезоне, но отдавать такие же деньги, как и «Реал» за Роналду - перебор.

Не стоит забывать и о неудачной игре «шпор» на главном стадионе страны в прошлом сезоне: всего одна победа в трех матчах группового этапа Лиги чемпионов.

Нас ожидает невероятно интересное противостояние, фаворитами в котором являются подопечные Маурисио Почеттино.

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