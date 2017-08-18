«Цель Каспарова – не стать последним»

Фото: grandchesstour.org

Вчера ночью в Сент-Луисе прошел первый круг турнира по блицу. Гарри Каспаров выиграл одну партию, три поиграл. Победу в первом круге с блестящим результатом одержал российский гроссмейстер Сергей Карякин, набравший 8 очков в девяти партиях.

«ОН ИГРАЛ КАК ЛЮБИТЕЛЬ»

Специально для «Советского спорта» выступление Гарри Каспарова прокомментировал гроссмейстер, победитель «Аэрофлот опена»-2017 Владимир ФЕДОСЕЕВ.

- Могу сказать, что Каспаров играл как любитель. Было очевидно, что он не хотел ставить перед собой какие-то спортивные цели. Видимо, Гарри Кимович избрал такой своеобразный способ самозащиты от возможных неудач. Такой вывод можно сделать по тому, какие дебюты он выбирал. Например, в партии с Сергеем Карякиным он избрал относительно неудачную версию Королевского гамбита и быстро получил безнадежную позицию. Но у Сергея не получилось его дожать, хотя позиция была очевидно выигранной.

- Для чего Каспаров выбирал такие не совсем корректные начала - так можно изрядно подорвать имидж?

- Думаю, что он сделал это как раз для того, чтобы имидж не потерять. Он выбрал так называемый стиль кофе-хауз чесс.

- Можете расшифровать, в чем суть такого стиля?

- Как известно, шахматы начали развиваться в 19-м веке именно в городских кафе. Туда приходили любители шахмат и играли ради своего удовольствия. Такие кафе были в Вене, Париже, они стали очень популярными. Из истории известно, что еще в начале 19-го века Наполеон в одном из таких парижских кафе сыграл шахматную партию.

Поэтому в наше время про людей, которые играют в свое удовольствие, выбирают не совсем корректные дебюты, говорят, что они играют в стиле кофе-хауз чесс.

- Чего добивался Каспаров, выбирая такой легкомысленный стиль в турнире по блицу?

- В такой игре легче запутать соперника и не будет так обидно в случае проигрыша. И если итоговый результат получится не самым хорошим, это не станет таким сильным ударом.

«У КАСПАРОВА БОЛЬШЕ НЕТ СПОРТИВНЫХ ЗАДАЧ»

- Не логичнее было бы играть надежные дебюты, сделать массу ничьих, а, в случае удачи, выиграть пару партий?

- После того, как прошел турнир по быстрым шахматам, у Каспарова больше нет никаких спортивных задач в этом турнире. Он стал играть в вызывающем интересном стиле ради удовольствия, чтобы сделать шоу, и чтобы любителям шахмат было приятно смотреть на такую игру.

- У кого Каспаров выиграл?

- В предпоследнем туре он победил Домингеса, а проиграл Ароняну, Ле Куанг Льему и Каруане. Но мог выиграть больше партий, как и проиграть. Например, он устоял в безнадежных позициях против Навары и Карякина.

Но могу сказать, что Гарри Кимович постоянно старался по ходу партий поддерживать напряжение, ставить перед соперниками сложные задачи. Словом, играл очень активно и в охотку.

- Каспаров ведь тренировал Каруану…

- Он тренировал сборную США во время подготовки к предыдущей олимпиаде, в составе которой был и Каруана. Так что, некие консультационные услуги ему оказывал. Но точно известно, что он тренировал Накамуру и Карлсена. Вполне возможно, что Каспаров работал с кем-то еще, но у меня точной информации по этому поводу нет.

- Давайте подытожим игру 13-го чемпиона мира в первом круге блиц-турнира.

- Возможно, кого-то такая игра Каспарова расстроила. Но он великий шахматист, великий чемпион и имеет полное право выбирать тот стиль игры, который он считает нужным, чтобы получать удовольствие от игры.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Сергей СМАГИН, гроссмейстер, вице-президент Шахматной федерации Москвы

- Каспаров играл в стиле стиль кофе-хауз чесс? Он, возможно, где-то и пытался играть построже, но быстро стало понятно, что молодые соперники его просто пересчитывают, а порой Гарри еще и допускал зевки в сложных позициях. Хотя было много позиций, которые лет 15 назад Гарри выиграл бы с закрытыми глазами. У него была абсолютно выигранная партия с Ароняном, еще были партии, где он очень неплохо стоял, но часто попадал в сильные цейтноты. И когда на часах оставалось 2-3 секунды, а нужно было принимать правильное решение, он ошибался и весь перевес вылетал в трубу. Но ничего не поделаешь: блиц – игра не просто молодых, а очень молодых. С кем Каспаров делит места в блице? С Анандом, который ему близок по возрасту. А ведь еще лет 15 назад Ананд был непобедим в блице.

Но главное, что Гарри ушел с последнего места в общем зачете, и если он хорошо сыграет во втором круге, то точно не будет последним. А это его главная задача.

СТАТИСТИКА

СЕНТ-ЛУИС. БЛИЦ

Положение после первого круга. 1. Карякин (Россия) – 8; 2. Аронян (Армения) – 6,5; 3. Накамура (США) - 5,5; 4. Непомнящий (Россия) – 5; 5. Ле Куанг Льем (Вьетнам) – 4; 6-8. Каспаров (Россия), Ананд (Индия), Каруана (США) – по 3,5; 9. Домингес (Куба) – 3; 10. Навара (Чехия) – 2,5.

Положение в общем зачете. 1. Аронян – 18,5; 2. Накамура – 16,5; 3. Карякин – 16; 4. Непомнящий – 15; 5. Каруана – 14,5; 6-7. Ле Куанг Льем, Домингес – по 12; 8-9. Каспаров, Ананд – по 10,5; 10. Навара – 9,5.

РЕГЛАМЕНТ

Победитель турнира будет определен в общем зачете по итогам рапида и двухкругового блиц-турнира.

В рапиде за победу начисляется 2 очка, за ничью 1 очко, в блице за победу 1, за ничью – 0,5 очка.

Общий призовой фонд – 150 тысяч долларов.

Контроль времени: рапид – 25 минут + 10 секунд на ход, блиц – 5 минут + 3 секунды на ход.