Барабанов станет главным открытием сезона? Лучшие игроки КХЛ (часть I)

Перед стартом сезона КХЛ отдел хоккея «Советского спорта» составил список 30 лучших игроков нашей лиги.

В этой заметке мы посмотрим на тех, кто занял 21-30 места в нашем рейтинге.

21. з Владислав ГАВРИКОВ (СКА)

Сезон 2016-17 в «Локомотиве»: 7 (3+4) очков в 54 матчах.

Плей-офф: 5 (1+4) очков в 15 матчах.

В пользу Гаврикова говорит то, что он стал одним из самых полезных игроков недавнего чемпионата мира. Оказавшись свободным в межсезонье, Владислав попал под прессинг «Коламбуса», который выбирал его на драфте. Но все-таки решил продолжить карьеру в СКА – питерский клуб выкупил на него права в «Локомотиве». Не будем говорить, что это прямой путь на Олимпиаду. И так все понятно.

22. ф Павел КРАСКОВСКИЙ («Локомотив»)

Сезон 2016-17: 18 (8+10) очков в 58 матчах.

Плей-офф: 4 (3+1) очка в 15 матчах.

Ярославль славен не только иностранной пятеркой, но и тройкой Егор Коршков – Павел Красковский – Александр Полунин. Талантливую молодежь приглашает в сборную Олег Знарок, а 20-летний центрфорвард Красковский среди них, по нашему мнению, самый перспективный.

23. ф Сергей ПЛОТНИКОВ (СКА)

Сезон 2016-17: 29 (11+18) очков в 46 матчах.

Плей-офф: 6 (3+3) очков в 15 матчах.

Кулаки и мускулы звена СКА, где играют Павел Дацюк и Илья Ковальчук. У Плотникова был период, когда он не мог забить целый год. Но не надо считать этого форварда таким уж примитивным. Вообще такие силовые универсальные игроки всегда ценились в хоккее.

24. з Евгений МЕДВЕДЕВ («Авангард»)

Сезон 2016-17: 22 (2+20) очка в 56 матчах.

Плей-офф: 8 (2+6) очков в 12 матчах.

Вернулся в Россию после неудачной поездки в «Филадельфию», сменил Казань на Омск. Нельзя сказать, что Медведев совершил прорыв и стал лучшим защитником КХЛ. Но свой высокий уровень он держит.

25. з Богдан КИСЕЛЕВИЧ (ЦСКА)

Сезон 2016-17: 23 (2+21) очка в 45 матчах.

Плей-офф: 8 (2+6) очков в 10 матчах.

Выступал на чемпионате мира в паре с Гавриковым, показав такой же показатель полезности (+9). После турнира за Киселевичем, хотя его контракт еще не кончился, устроили охоту клубы КХЛ. Универсальный защитник, у которого только один минус – слишком часто он хватает удаления.

26. ф Сергей АНДРОНОВ (ЦСКА)

Сезон 2016-17: 10 (6+4) очков в 51 матче.

Плей-офф: 2 (2+0) очка в 10 матчах.

Новый капитан ЦСКА, и не смотрите на статистику Андронова. Это рабочая лошадка, пахарь, ролевой игрок. Его главная задача – отработать в меньшинстве, но при этом Сергей еще и набирает очки. Стал одним из наших героев на последнем чемпионате мира.

27. ф Степан САННИКОВ («Сибирь»)

Сезон 2016-17: 27 (13+14) очков в 59 матчах.

Этого форварда очень любит Знарок, а еще Санникова иногда назначают капитаном сборной России на контрольных турнирах. Остался в «Сибири», будет и дальше лидером команды. Может попасть на Олимпиаду.

28. з Кирилл КОЛЬЦОВ («Трактор»)

Сезон 2016-17: 29 (12+17) очков в 60 матчах.

Плей-офф: 5 (1+4) очков в 6 матчах.

Как его называют, «русский Бобби Орр». С одним нюансом, что Орр гораздо лучше играл в обороне. Талантливый защитник с тяжелым характером нашел себя в Челябинске и продлил контракт с «Трактором» до 2019 года.

29. ф Теему ХАРТИКАЙНЕН («Салават Юлаев»)

Сезон 2016-17: 36 (19+17) очков в 46 матчах.

Лидер первого звена «Салавата Юлаева». Очень качественный легионер, которого хотел перекупить ЦСКА. Но генменеджер Леонид Вайсфельд сумел сохранить Хартикайнена, переподписав его до 2019 года.

30. ф Александр БАРАБАНОВ (СКА)

Сезон 2016-17: 25 (13+12) очков в 55 матчах.

Плей-офф: 4 (2+2) очка в 17 матчах.

Будет странно судить об игроке по покеру, который он сделал на предсезонном турнире в Сочи. Но мы в начале августа увидели, в какой хорошей форме Барабанов. Ждите, что этот форвард выстрелит. «Постараемся сохранить его в таком же состоянии минимум до февраля», - сказал Олег Знарок.