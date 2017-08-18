Барабанов станет главным открытием сезона? Лучшие игроки КХЛ (часть I)
Перед стартом сезона КХЛ отдел хоккея «Советского спорта» составил список 30 лучших игроков нашей лиги.В этой заметке мы посмотрим на тех, кто занял 21-30 места в нашем рейтинге.
21. з Владислав ГАВРИКОВ (СКА)
Сезон 2016-17 в «Локомотиве»: 7 (3+4) очков в 54 матчах.
Плей-офф: 5 (1+4) очков в 15 матчах.
В пользу Гаврикова говорит то, что он стал одним из самых полезных игроков недавнего чемпионата мира. Оказавшись свободным в межсезонье, Владислав попал под прессинг «Коламбуса», который выбирал его на драфте. Но все-таки решил продолжить карьеру в СКА – питерский клуб выкупил на него права в «Локомотиве». Не будем говорить, что это прямой путь на Олимпиаду. И так все понятно.
22. ф Павел КРАСКОВСКИЙ («Локомотив»)
Сезон 2016-17: 18 (8+10) очков в 58 матчах.
Плей-офф: 4 (3+1) очка в 15 матчах.
Ярославль славен не только иностранной пятеркой, но и тройкой Егор Коршков – Павел Красковский – Александр Полунин. Талантливую молодежь приглашает в сборную Олег Знарок, а 20-летний центрфорвард Красковский среди них, по нашему мнению, самый перспективный.
23. ф Сергей ПЛОТНИКОВ (СКА)
Сезон 2016-17: 29 (11+18) очков в 46 матчах.
Плей-офф: 6 (3+3) очков в 15 матчах.
Кулаки и мускулы звена СКА, где играют Павел Дацюк и Илья Ковальчук. У Плотникова был период, когда он не мог забить целый год. Но не надо считать этого форварда таким уж примитивным. Вообще такие силовые универсальные игроки всегда ценились в хоккее.
24. з Евгений МЕДВЕДЕВ («Авангард»)
Сезон 2016-17: 22 (2+20) очка в 56 матчах.
Плей-офф: 8 (2+6) очков в 12 матчах.
Вернулся в Россию после неудачной поездки в «Филадельфию», сменил Казань на Омск. Нельзя сказать, что Медведев совершил прорыв и стал лучшим защитником КХЛ. Но свой высокий уровень он держит.
25. з Богдан КИСЕЛЕВИЧ (ЦСКА)
Сезон 2016-17: 23 (2+21) очка в 45 матчах.
Плей-офф: 8 (2+6) очков в 10 матчах.
Выступал на чемпионате мира в паре с Гавриковым, показав такой же показатель полезности (+9). После турнира за Киселевичем, хотя его контракт еще не кончился, устроили охоту клубы КХЛ. Универсальный защитник, у которого только один минус – слишком часто он хватает удаления.
26. ф Сергей АНДРОНОВ (ЦСКА)
Сезон 2016-17: 10 (6+4) очков в 51 матче.
Плей-офф: 2 (2+0) очка в 10 матчах.
Новый капитан ЦСКА, и не смотрите на статистику Андронова. Это рабочая лошадка, пахарь, ролевой игрок. Его главная задача – отработать в меньшинстве, но при этом Сергей еще и набирает очки. Стал одним из наших героев на последнем чемпионате мира.
27. ф Степан САННИКОВ («Сибирь»)
Сезон 2016-17: 27 (13+14) очков в 59 матчах.
Этого форварда очень любит Знарок, а еще Санникова иногда назначают капитаном сборной России на контрольных турнирах. Остался в «Сибири», будет и дальше лидером команды. Может попасть на Олимпиаду.
28. з Кирилл КОЛЬЦОВ («Трактор»)
Сезон 2016-17: 29 (12+17) очков в 60 матчах.
Плей-офф: 5 (1+4) очков в 6 матчах.
Как его называют, «русский Бобби Орр». С одним нюансом, что Орр гораздо лучше играл в обороне. Талантливый защитник с тяжелым характером нашел себя в Челябинске и продлил контракт с «Трактором» до 2019 года.
29. ф Теему ХАРТИКАЙНЕН («Салават Юлаев»)
Сезон 2016-17: 36 (19+17) очков в 46 матчах.
Лидер первого звена «Салавата Юлаева». Очень качественный легионер, которого хотел перекупить ЦСКА. Но генменеджер Леонид Вайсфельд сумел сохранить Хартикайнена, переподписав его до 2019 года.
30. ф Александр БАРАБАНОВ (СКА)
Сезон 2016-17: 25 (13+12) очков в 55 матчах.
Плей-офф: 4 (2+2) очка в 17 матчах.
Будет странно судить об игроке по покеру, который он сделал на предсезонном турнире в Сочи. Но мы в начале августа увидели, в какой хорошей форме Барабанов. Ждите, что этот форвард выстрелит. «Постараемся сохранить его в таком же состоянии минимум до февраля», - сказал Олег Знарок.