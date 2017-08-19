Марков – великий. Чем он поможет «Ак Барсу»? Топ-30 игроков КХЛ (часть II)

Перед стартом сезона КХЛ отдел хоккея «Советского спорта» составил список 30 лучших игроков нашей лиги.

В этой заметке мы посмотрим на тех, кто занял 11-20 места в нашем рейтинге.

Первая часть – игроки с 21 по 30 места – по ссылке.

11. з Патрик ХЕРСЛИ (СКА)

Сезон 2016-17: 14 (5+9) очков в 30 матчах.

Плей-офф: 18 (6+12) очков в 16 матчах.

Удивительно, как от такого защитника отказался «Локомотив». И поражает, какая же пушка у Херсли! Один из самых сильных щелчков в КХЛ. Незаменимый игрок в большинстве. Вот чем крут СКА – в первой пятерке большинства есть Белов, во второй – Херсли. И посмотрите, как этот 31-летний защитник был полезен в плей-офф.

12. з Андрей МАРКОВ («Ак Барс»)

Сезон 2016-17 в «Монреале»: 36 (6+30) очков в 62 матчах.

Плей-офф: 1 (0+1) очков в 6 матчах.

Отбросим ложные сомнения: Марков – великий защитник. Однажды его свитер должны поднять под своды дворца в Монреале. Ну а теперь, не договорившись о контракте в НХЛ, Андрей приехал в Казань к своему тренеру Зинэтуле Билялетдинову. Марков должен усилить большинство «Ак Барса», и защита клуба станет более креативной. Если все будет хорошо, Марков попадет и на Олимпиаду.

13. в Микко КОСКИНЕН (СКА)

Сезон 2016-17: 23 матча – 14 побед, 91,6% отраженных бросков.

Плей-офф: 15 матчей – 12 побед, 93,8% отраженных бросков.

Низковато стоит вратарь, с которым СКА завоевал Кубок Гагарина, правда? На это есть две причины. Во-первых, Коскинен слишком часто стал пропускать голы с центра площадки: то от Кутейкина в плей-офф, то от Чудинова на турнире в Сочи. Во-вторых, под Коскиненом сидит Шестеркин, который успешно теснит финского вратаря. А в остальном двухметровый Микко очень силен и может быть первым номером сборной Суоми в Пхенчхане.

14. ф Найджел ДОУС («Барыс»)

Сезон 2016-17: 63 (36+27) очка в 59 матчах.

Плей-офф: 10 (7+3) очков в 10 матчах.

Многолетний лидер казахстанского хоккея, прирожденный снайпер и вожак команды. Главный герой звена с Боченски и Бойдом. Правда, Дастин Бойд уже перешел в московское «Динамо», а Брэндон Боченски завершил карьеру. Интересно, что теперь покажет Доус. Сам Найджел называет это новым вызовом, и он к нему готов.

15. з Вячеслав ВОЙНОВ (СКА)

Сезон 2016-17: 37 (11+26) очков в 48 матчах.

Двукратный обладатель Кубка Стэнли легко мог бы стать лучшим защитником КХЛ. У него огромный потенциал и очень большой талант. Но мешают травмы. Вот и теперь из-за них Войнов пропустил плей-офф, а в состав СКА вернется только к концу сентября. В остальном – Вячеслав должен ехать на Олимпиаду. А еще его активно просматривают заокеанские скауты. Неужели возможно возвращение в «Лос-Анджелес»?

16. ф Владимир ТКАЧЕВ («Ак Барс»)

Сезон 2016-17: 32 (15+17) очка в 58 матчах.

Плей-офф: 11 (2+9) очков в 15 матчах.

Центрфорвард-трудяга, которых очень не хватает в российском хоккее. Ткачев бурно прогрессирует, он должен стать лидером «Ак Барса» в атаке. Этого форварда никто не выбирал на драфте, на него активно претендовали клубы НХЛ, включая «Чикаго». Но Владимир решил остаться в Казани, подписав двухлетний контракт.

17. в Игорь ШЕСТЕРКИН (СКА)

Сезон 2016-17: 39 матчей – 27 побед, 93,7% отраженных бросков.

Плей-офф: 5 матчей – 4 победы, 94% отраженных бросков.

Многие думают, что Шестеркин переигрывает даже Сорокина, когда они оказываются в сборной России. Проблема Игоря в том, что в СКА в плей-офф больше доверяют Коскинену. Хотя когда выходил Шестеркин, то клуб из Санкт-Петербурга одержал четыре победы в пяти матчах.

18. ф Сергей ШУМАКОВ (ЦСКА)

Сезон 2016-17 в «Сибири»: 37 (16+21) очков в 54 матчах.

Умный созидательный форвард, которого Знарок приглашал в сборную России вместе с его сибирской тройкой – Максимом Шалуновым и Степаном Санниковым. В это межсезонье Шумаков с Шалуновым переехали в ЦСКА, их наигрывают в тройке с Капризовым. Все идет к тому, что это звено выстрелит, а сам Шумаков наберет кучу очков.

19. ф Брэндон КОЗУН («Локомотив»)

Сезон 2016-17: 56 (23+33) очков в 59 матчах.

Плей-офф: 14 (2+12) очков в 14 матчах.

Один из лучших легионеров в КХЛ, лидер иностранной пятерки «Локомотива». Привлекался в сборную Канады на турнир в Сочи, смог произвести неплохое впечатление. Возможно, увидим Козуна на Олимпиаде.

20. в Александр ЕРЕМЕНКО («Динамо» М)

Сезон 2016-17: 37 матчей – 24 победы, 95% отраженных бросков.

Плей-офф: 10 матчей – 5 побед, 92,8% отраженных бросков.

Икона московского «Динамо». Какие угодно проблемы могут быть у клуба, но Еременко держит уровень. Ахиллесова пята дважды самого ценного игрока Кубка Гагарина – это травмы. Когда их нет, Александр показывает прекрасную статистику.