Кто самый крутой в лиге – Мозякин или Ковальчук? Топ-30 игроков КХЛ (часть III)

Перед стартом сезона КХЛ отдел хоккея «Советского спорта» составил список 30 лучших игроков нашей лиги.

В этой заметке мы посмотрим на лучших из лучших нашего рейтинга.

Первая часть – игроки с 21 по 30 места – по ссылке.

Вторая часть – игроки с 11 по 20 места – по ссылке.

1. ф Сергей МОЗЯКИН («Металлург» Мг)

Сезон 2016-17: 85 (48+37) очков в 60 матчах.

Плей-офф: 24 (7+17) очков в 17 матчах.

В последние годы существования КХЛ только Радулов мог бросить вызов Мозякину в борьбе за титул самого ценного игрока лиги. Но Александр уже за океаном, и Сергей прочно сидит на троне, побив бомбардирские рекорды. Только две проблемы могут быть у капитана «Магнитки» – он моложе не становится, а еще нужно кем-то заменить в тройке ушедшего Даниса Зарипова. Конкуренты – не помеха, и весь наш хоккей продолжает жить в «эру Мозякина».

2. ф Илья КОВАЛЬЧУК (СКА)

Сезон 2016-17: 78 (32+46) очков в 60 матчах.

Плей-офф: 9 (6+3) очков в 18 матчах.

Кови нередко попадает под огонь критики. Мол, он теперь медленный, теряет шайбу, не забивает столько голов. Но это все ерунда. Посмотрите, сколько очков набирает Ковальчук, как ведет команду за собой. Да и в сезон входит постройневшим, без лишних килограммов. Илья мог этим летом уехать в НХЛ, но остался в СКА ради Олимпиады. Хотя Ковальчук уже заявил, это его последний сезон в Питере. Спешите видеть!

3. ф Ян КОВАРЖ («Металлург» Мг)

Сезон 2016-17: 63 (23+40) очка в 59 матчах.

Плей-офф: 25 (10+15) очков в 18 матчах.

Великолепный центрфорвард, на котором держится первое звено «Магнитки». И без Коваржа не было бы столько очков у Мозякина. Если бы Ян выступал в НХЛ, он стал бы одной из главных звезд лиги. Очень полезный и умный игрок. Кстати, Коварж уже задумывается о Северной Америке. А в будущем сезоне он может выстрелить не только в КХЛ, но и в сборной Чехии на Олимпиаде в Пхенчхане.

4. ф Линус УМАРК («Салават Юлаев»)

Сезон 2016-17: 56 (14+42) очков в 55 матчах.

Плей-офф: 4 (1+3) очка в 5 матчах.

Пожалуй, главный виртуоз нашей лиги. Бородатое лицо уфимского хоккея. Не только сам набирает кучу очков, но и делает своих партнеров лучше. Вспомните, как при нем раскрылся Кирилл Капризов. Отдельная история – то, как Умарк бьет буллиты. Многие становятся хитом YouTube. Правда, в сборной Швеции этот форвард не котируется высоко, и на последнем чемпионате мира иногда оставался в запасе.

5. з Антон БЕЛОВ (СКА)

Сезон 2016-17: 27 (9+18) очков в 56 матчах.

Плей-офф: 14 (3+11) очков в 18 матчах.

Лучший защитник КХЛ, ставший капитаном сборной России, когда на чемпионате мира получил травму Мозякин. Белов – игрок без слабых мест, на льду умеет все, очень хорош в большинстве. Должен стать лидером обороны в сборной России на Олимпиаде. Жаль только, что Антон толком не заиграл в НХЛ, выступая за «Эдмонтон». Но возможно, в будущем Белов устранит и этот пробел.

6. ф Никита ГУСЕВ (СКА)

Сезон 2016-17: 71 (24+47) очко в 57 матчах.

Плей-офф: 23 (7+16) очка в 18 матчах.

Вообще с такой статистикой Гусев должен быть выше в нашем рейтинге. Но весь вопрос в том, как Никита заиграет без привычных партнеров – Вадима Шипачева и Евгения Дадонова, которые уехали в НХЛ. Это большая интрига. Сам Гусев решил остаться в СКА, хотя «Вегас» выменял на него права у «Тампы», и Никита мог и дальше играть в звене Шипачева. Очень сильный форвард, и посмотрите, как здорово Гусев играл в плей-офф последнего чемпионата мира. Он – реальная звезда КХЛ.

7. ф Кирилл КАПРИЗОВ (ЦСКА)

Сезон 2016-17: 42 (20+22) очка в 49 матчах.

Плей-офф: 3 (3+0) очка в 5 матчах.

Лицом НХЛ сейчас является 20-летний Коннор Макдэвид. Лицом КХЛ должен стать 20-летний Кирилл Капризов. Россиянин очень бурно прогрессирует, идет вверх как по ступенькам – «Кузня», молодежная сборная России, «Салават Юлаев», теперь ЦСКА. Во взрослую сборную на чемпионат мира Капризов пока не пробился, да и главным героем КХЛ еще не стал. Но продлил контракт с армейцами на три года, и самого большого прогресса в новом сезоне мы ждем именно от Кирилла.

8. ф Павел ДАЦЮК (СКА)

Сезон 2016-17: 34 (12+22) очка в 44 матчах.

Плей-офф: 8 (3+5) очков в 7 матчах.

Нужно гордиться, что в нашем чемпионате играет форвард, которого включили в сотню величайших игроков в истории НХЛ. Волшебник как всегда великолепен, и будет интересно посмотреть на его тройку с Ковальчуком и Сергеем Плотниковым. Главное для Дацюка – здоровье, он в плей-офф выбыл из-за травмы, которую получил в серии с московским «Динамо». Но теперь Павел в порядке и прямо говорит «Советскому спорту», что мечтает показать себя на Олимпиаде в Пхенчхане.

9. в Илья СОРОКИН (ЦСКА)

Сезон 2016-17: 39 матчей – 25 побед, 92,9% отраженных бросков.

Плей-офф: 7 матчей – 5 побед, 91,6% отраженных бросков.

В прошлом сезоне нельзя было сказать, что Сорокин – лучший вратарь КХЛ. Но если смотреть вперед, то именно Илья должен им стать. Посмотрите на то, какая теперь защита у ЦСКА, и какая там длинная лавка. Сорокин постоянно входит в обойму сборной России, должен поехать на Олимпиаду, и московские армейцы будут рассматривать его как первого вратаря.

10. в Василий КОШЕЧКИН («Металлург» Мг)

Сезон 2016-17: 45 матчей – 22 победы, 92,7% отраженных бросков.

Плей-офф: 17 матчей – 12 побед, 94% отраженных бросков.

По статистике Кошечкин был лучше Сорокина, но надо еще посмотреть, как проведет сезон «Магнитка». Уральский клуб потерял сразу трех ведущих игроков обороны – Виктора Антипина («Баффало»), Алексея Береглазова («Рейнджерс»), Криса Ли. Канадец был лучшим бомбардиром среди защитников КХЛ, но решил продолжить карьеру в Америке… Сдаст ли теперь Кошечкин? Думаем, особо нет. Этого вратаря всегда отличала стабильность.