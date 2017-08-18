Дзюба уходит из «Зенита». Почему и куда

По информации «Советского спорта», нападающий «Зенита» Артем Дзюба в ближайшее время на правах аренды покинет питерский клуб. Вариантов у игрока не много.

ПРЕДЫСТОРИЯ

Дзюба не мог остаться в этом «Зените». Ни в какой из возможных Вселенных. И особенно в той, где самолюбивому и предельно амбициозному форварду доверяют лишь две-три минуты в откровенно провальном для команды матче. Против «Утрехта» ни у кого из зенитовцев ничего не получалось – тлен. Голландский середняк за 90 минут поставил под сомнение не только уровень «Зенита», но и всей РФПЛ. Совсем недавно питерцы выносили в щепки «Спартак», между прочим, чемпиона, а теперь предстали безыдейными и легко сбиваемыми с толку.

Но даже в безвыходной ситуации, когда ни Кокорин, ни Дриусси не попали в игру, Манчини не рассматривал Дзюбу как по-настоящему альтернативный вариант, план «б». Нет, первым он выпустил Полоза, который за шесть туров провел лишь 11 минут в чемпионате России. В турнире, где Манчини выпускает тех, кому действительно доверяет. Дзюба же вышел против «Утрехта» на 89-й минуте, спустя полчаса после Полоза. По сути, вышел, чтобы размяться перед вылетом в Петербург.

Думается, именно в тот момент, на уютном стадиончике «Галгенваард», Дзюба все понял: надо уходить, здесь ловить нечего. Еще перед сезоном много говорилось о том, что высокорослый форвард не подходит под модель Манчини. Итальянец ставит своим командам быстрый, компактный футбол. А Дзюба лучше всех в России умеет цепляться за длинные передачи, но таких передач с каждым матчем становилось все меньше. Артем в принципе и игрой внизу силен – на уровне РФПЛ уж точно, но, конечно, не сильнее Кокорина, Дриусси, того же Полоза.

ПОЧЕМУ ДЗЮБА НЕ РЕШИЛСЯ НА УХОД РАНЬШЕ?

Потому что хотел выиграть конкуренцию. Не верится, что игрок боялся потерять в зарплате. Деньги для него сейчас точно не главная мотивация. После красно-белого карнавала весной Дзюба очень хочет стать чемпионом, еще больше, чем прежде. Он понимал, что «Зенит» - главный фаворит сезона. И до последнего цеплялся за шанс доказать Манчини свою нужность. Видимо, не доказал.

Теперь вопрос, какие у Дзюбы варианты? Их немного. Во-первых, 3,3 млн евро в год, якобы столько получает игрок в Санкт-Петербурге с учетом бонусов, – действительно много. И если форвард согласится пойти на понижение, что, скорее всего, неизбежно, то и 2,5 млн и 2 млн – все равно внушительные суммы. Такие потянуть могут не многие.

Но важнее, повторимся, амбиции. Команда должна быть если не основным претендентом на чемпионство, то хотя бы второстепенным. «Спартак», естественно, вычеркиваем. ЦСКА занят выходом в Лигу чемпионов и получением денег, которые сможет тратить. «Рубин»? В «Ростове» с Бердыевым у Дзюбы не все получилось (один гол в 11 матчах, всего пять раз в стартовом составе, постоянные замены). Остаются два варианта: «Локомотив» или «Краснодар».

ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ

Можно как угодно относиться к Семину, но глупо отрицать: «Локо» вымуштрован до автоматизма. Это совершенно другая команда по сравнению с тем, что было весной. Тот «Локомотив» мог только бороться, стелиться в подкатах, этот научился быстро выходить в атаку и, главное, дожимать тех, кого должен дожимать. Пример с «Тосно» оставим пока за скобками, как исключение.

Но все сломалось после травмы Ари. И дело не только в пустующей графе «нападающий» - «Локомотив» потерял вариативность. В особо тяжелые минуты с ЦСКА железнодорожники не стеснялись разряжать воздух над «РЖД Ареной» длинным выносом мяча, где его ловко караулил Ари. И тот ведь цеплялся, и отдавал, и сам успевал завершать. По умению ставить корпус бразилец уступает разве что экс-армейцу Вагнеру и … Дзюбе. Габариты второго – прием, против которого пока не нашли лома.

Артем должен идеально вписаться в игру «Локомотива» - силовой команды, не стесняющейся играть просто и надежно. Более того, он может стать тем звеном, которое сделает из команды Семина реального претендента на золото. Топ-защитники по меркам РФПЛ – Квирквелия и Чорлука, который поправится к зиме, есть, топ-полузащитники – Денисов, Фернандеш и, если продолжить прибавлять, то и Миранчук, тоже. С приходом Дзюбы - будет и топ-форвард.

ИЛИ РИСК?

Аренда в «Краснодар» - тоже вариант, но более рискованный. Во-первых, в Краснодаре есть Смолов, лучший бомбардир двух последних чемпионатов, который уже восстановился от травмы. Очевидно, и стилистически, и ментально (как лидер) – он «Краснодару» важнее. Есть молодой Игнатьев, забивший уже два мяча.

И все-таки представим, что Дзюба - в «Краснодаре». Если исходит из той схемы, что есть сейчас – 4-3-3, то центрфорвард у «быков» один. Получается, его должен играть Дзюба, потому что на фланге от него толку мало. Но и Смолов расцвел именно как центральный нападающий, наконечник. Дилемма номер раз.

Конечно, Шалимов может перестроить игру на два форварда. И, возможно, этот вариант заработает лучше нынешнего. Но это уже догадки. Тем более, что и к устойчивости нынешней игровой системы – есть вопросы. Разрывы в линиях, обрезы – все это никуда не делось.

Дилемма номер два. Тот футбол, что ставит Шалимов, по многим принципам схож с идеалами Манчини – высокий прессинг, быстрое движение мяча в атакующей трети, ставка на резкость и маневренность. Кстати, символично, что в начале лета, когда будущее Кокорина и Дзюбы было одинаково туманно, «Краснодар» активнее интересовался именно первым.

Итого: для «Локо» Дзюба выглядит недостающим пазлом, для «Краснодара» - важной, но все-таки излишней деталью, которую надо еще встроить.