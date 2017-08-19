Евгений Ловчев: «Спартак» фаворит в столичном дерби с «Локомотивом»

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев назвал плюсы и минусы соперников накануне матча «Спартак» - «Локомотив».

ПЛЮСЫ «ЛОКОМОТИВА»

Сыгранный состав, характер. Я не раз говорил, что у команды такой же характер, как и у ее тренера. Харизма и характер Семина передался игрокам. «Локо» никогда не сдается, как бы не складывался матч и борется всегда до конца.

Еще один плюс – вратарь. В Гильмере Семин верит, и он это доверие оправдывает, пока он не пускал пенки.

В средней линии есть разделение труда: Тарасов и Денисов все выжигают при обороне, а Миранчук и Фернадеш созидают в атаке.

Еще один плюсом является итог матча за Суперкубок. «Локомотив» ни в чем не уступал соперникам.

МИНУСЫ «ЛОКОМОТИВА»

Главный минус – проблемы в атаке. Проблемы эти и в количестве, и в качестве. Заменить Ари пока не получилось. После потери бразильца «Локомотив» вернулся в игре в нападении на свой прошлогодний уровень, когда проблемы впереди были очевидны. У Семина нет внутренних резервов для усиления атаки.

Мы отметили в плюсах Тарасова и Денисова, но их стиль является и минусом – оба слишком медлительны. Они почти не играют в одно касание. То же самое относится и к Фернандешу, он уже привык к медленному российскому футболу.

ПЛЮСЫ «СПАРТАКА»

Индивидуальное мастерство футболистов «Спартака» выше, особенно игроков атаки. Эти ребята могут в одиночку решить исход матча. И если взять среднюю линию, то Грушаков и Фернандо тоже превосходят в мастерстве полузащитников «Локо». Другое дело, что оба сейчас пока далеки от себя прошлогодних. Думаю, во всех линиях, кроме вратарской, «Спартак» превосходит соперников.

Большим плюсом для красно-белых является место проведения матча. На «Открытие Арене» трибуны будут гнать спартаковцев вперед, поддержка трибун придаст им дополнительную энергию.

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МИНУСЫ «СПАРТАКА»

Ротация состава. Когда Каррера заменил восемь человек после матча с «Зенитом», так он ответил команде на пять пропущенных мячей. Это не очень хорошо для атмосферы, замененные считают себя обиженными.

К тому же игроки читают в прессе высказывания тренера, который просит купить пятерых новичков. Они понимают, что на них, тех, кто выиграл чемпионский титул, тренер не рассчитывает.

«Спартак» мучается с вратарями, Каррера не знает, кого поставить. Хотя, мне кажется, что он вернет Реброва. Мне, как человеку, который проиграл в одной команде с такими вратарями, как Маслаченко, Кавазашвили, Прохоров и Дасаев, понятно, что такие ошибки голкиперов, как в матче с «Зенитом» и ЦСКА, нервируют команду.

Матч будет очень тяжелым, но, думаю, «Спартак» выиграет, он является фаворитом в этом дерби.