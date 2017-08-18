Это что же, Дзюба опять не станет чемпионом?

Шеф-редактор еженедельника «Советский спорт – Футбол» Николай Роганов комментирует новость о том, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба может уйти в аренду.

Простите меня, пожалуйста, дорогие читатели! Грешен, каюсь, рассуждаю о том, чего пока нет, но больно уж повод серьезный. Не кто-нибудь может сменить клуб, а один из лучших форвардов страны. И не из «Оренбурга» уходит, а из «Зенита», который сейчас называют главным претендентом на звание чемпиона страны в сезоне 2017/18.

Сначала давайте подумаем о том, почему это происходит. Футболист не особо нужен главному тренеру, это понятно. Роберто Манчини строит атакующую игру, в которой шустрый Кокорин полезнее мощного Дзюбы, тренер имеет на это право. Интересно другое – по каким причинам и кого именно не устраивает мало играющий в «Зените» Артем.

Вряд ли движуха началась от того, что «Зениту» трудно платить нападающему деньги и клуб хотел бы разгрузить зарплатную ведомость – тремя миллионами больше, тремя меньше, подумаешь… Скорее всего, Дзюба сам хочет уйти, чтобы получить в другом клубе больше игрового времени и встретить чемпионат мира 2018 года в хорошей игровой форме. Не смейтесь, он в самом деле любит футбол и хочет добиться в нем успеха.

Вторая версия – нападающему аренду настоятельно рекомендовали. Для сохранения в «Зените», скажем так, более рабочей атмосферы. Всем известно, что Артем парень откровенный и эмоциональный. Сидя на скамейке запасных, он будет копить злость, которая рано или поздно выплеснется, что приведет к конфликту. «Зениту» оно надо? Да никому не надо!

Плохо другое – хороший футболист Дзюба может вновь пойти по арендам. Сколько их уже было? «Томь», «Ростов»… Для форварда, который мечтает о голах на ЧМ-2018 – не уровень. «Локомотив» и «Краснодар»? Ну, может быть.

И совсем уж отвратителен для Артема тот факт, что в случае ухода из «Зенита» он, скорее всего, опять не станет чемпионом. Ведь зачем переходил из «Спартака» в «Зенит»? Вот его слова: «Хотел прежде всего как спортсмен получить возможность что-то выиграть». Возможность была, но золотые медали по иронии судьбы достались «Спартаку».

Теперь опять есть возможность – «Зенит» здорово усилился, пригласил главного тренера, которого знает весь мир, громит дома хоть «Спартак», хоть «Ахмат», и именно в этот момент появляется новость о возможной аренде Дзюбы. Опять мимо? Обидно.

Артему в последнее время вообще не везет – сколько матчей сборной России он пропустил из-за травмы колена! Кубок конфедераций-2017 мог стать его турниром? Не стал. Теперь вот опять новости. Что не так с кармой у почти 29-летнего уроженца Москвы, воспитанника академии «Спартака»? Да взять хоть историю из 2015 года, когда его сфотографировали в компании телеведущей Марии Орзул. Сотни российских футболистов ходят налево, а спалился, блин, один Дзюба! Ну как так?

Кто-то может подумать, что я злорадствую. Нет, братцы, Артем всегда был мне симпатичен как собеседник, пару раз делал с ним неплохие интервью. Такие люди интересны – яркие, остроумные! С ними наша журналистская работа превращается в праздник. Я просто пытаюсь понять, за что ему так не везет?