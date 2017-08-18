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«Нам не хватает игроков». Конте рассказал о главной проблеме лондонского клуба

Источник:  ФК «Челси»Комментарии
Антонио Конте
Антонио КонтеФото: Gettyimages.ru

Главный тренер «Челси» дал пресс-конференцию перед игрой 2-го тура АПЛ против «Тоттенхэма».

Напомним, лондонское дерби состоится 20 августа на домашней арене «шпор» и стартует в 18.00 мск.

«Мы должны сосредоточиться на игре, – говорит наставник «синих». – Нужно сделать все возможное для победы, чтобы потом не искать оправдания».

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В 1-м туре «Челси» уступил «Бернли» (2:3), а главный арбитр матча удалил сразу двух игроков лондонского клуба Педро и Гари Кэйхилл не помогут своей команде в столичном дерби.

«Такой большой клуб, как «Челси» должен быть готов к подобному повороту событий. Конечно, это непросто, но мы должны оставаться сильными, чтобы справиться с ситуацией. Нужно работать на тренировках на 150 процентов, и тогда у вас появится шанс.

Единственное, что я хочу сказать нашим фанатам – мы хотим провести успешный сезон и сделаем все ради этого», – завил Антонио Конте.

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Этим летом состав команды пополнил хавбек сборной Франции Тьемуэ Бакайоко. За его переход «синие» заплатили «Монако» 40 млн евро. Сыграет ли против «Тоттенхэма» новичок? Отвечает главный тренер:

«Он продолжает набирать форму. У меня есть пару вопросов на этот счет. Однако, Бакайоко может сыграть. Мне тяжело сделать правильный выбор. Команде не хватает игроков, и это проблема. Я должен рассчитывать на тех, кто есть.

Мне придется подобрать состав, который сможет одолеть соперника. В любой случае, Бакайоко может появиться на поле, почему нет?», – цитирует специалиста клубная пресс-служба.

Матч

Тоттенхэм - Челси

Место и дата

20 августа 18:00, Уэмбли, Онлайн-трансляция

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