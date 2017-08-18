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Дзюбу предавали в России. Нужно уезжать за границу – в «Реал», но можно в Китай

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Артем Дзюба
Артем ДзюбаФото: ФК «Зенит»

Артему Дзюбе не дают играть в «Зените». И теперь форвард сменит команду. Где он окажется – это интрига.

Видимо, это будет аренда. Но куда? Сейчас обсуждается несколько вариантов.

Во-первых, «Локомотив». Я в это не верю. Еще неделю назад слышал в эфире телеканала «Наш футбол», что сам игрок отказывается от такого перехода. Причем клуб действительно вел переговоры с футболистом, и это подтверждало высокопоставленное лицо из «Локо».

Понятно, зачем это нужно команде. Ведь «Локомотив» остро нуждается в нападающем. И это поднимет посещаемость клуба. Но зачем это нужно самому Дзюбе, чтобы в его адрес свистели и улюлюкали москвичи? А если он пойдет по улице и встретит кого-то в красно-белом шарфе?

Во-вторых, «Краснодар». Но там есть Федор Смолов. Причем «Зенит» уже предлагал совершить обмен с участием Дзюбы и Смолова, но «Краснодар» от этого отказался. При этом сам Федор хочет уехать куда-нибудь в Европу или в Китай, но переходить в другой клуб РФПЛ у него нет большого желания.

Вот с кого бери пример, Артем! Меня зацепил комментарий болельщика с ником Гарпун на нашем сайте: «Это «Спартак» дважды предавал Дзюбу, отдавая его в аренду. При этом с «Ростовом» он взял Кубок России». Ну что он, котенок какой-нибудь, чтобы его швыряли из угла в угол?

Теперь рослый форвард, надежда русского футбола, оказался без игровой практики, когда «Зенит» возглавил итальянец Манчини. Понятно, что проще купить какого-нибудь аргентинца, но кто будет наигрывать кадры для сборной России? Берите пример со СКА, вот где думают об Олимпиаде и национальной команде.

Но из «Зенита» нужно уходить, если Дзюба хочет выступить на домашнем чемпионате мира. В этом первенстве он сыграл только в пяти матчах, только в двух из них выйдя в стартовом составе. Всего на поле форвард провел в сумме лишь 205 минут.

Да, играть не дают. Но главное – это шлейф, который тянется за Дзюбой. То его атакуют болельщики «Спартака», припоминая фразу о тренеришке. То придумывают какой-то конфликт со Станиславом Черчесовым. То просто издеваются в интернете.

Понятно, что в РФПЛ хорошо платят. Но посмотри, Артем, на игроков КХЛ. Вот Ярослав Дыбленко едет в «Нью-Джерси» на двусторонний контракт. Никаких гарантий не дают Алексею Береглазову в «Рейнджерс». Виктор Антипин рванул в «Баффало», хотя мог бы выступать в «Магнитке». Получал бы хорошие деньги, попал бы на Олимпиаду.

Просто они хотят расти как игроки. Тебе, Артем, тоже пора вырываться из этого круга. Я не знаю, куда ты попадешь. Попросись в мадридский «Реал», там как раз дисквалифицировали Роналду на пять матчей, и нужен форвард вроде тебя. Или езжай в чемпионат Китая к Халку. Но рискни, сделай ход конем, перезагрузи карьеру – и докажи, что российские футболисты хоть кому-то нужны за рубежом.

Или нет?

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