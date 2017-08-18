В «Тосно» есть связка для сборной. Но она не смогла победить Хабаровск

Три игрока «Тосно» впервые отыграли матч в статусе кандидатов в сборную России, однако «СКА-Хабаровск» устоял на «Петровском».

Больше, чем у «Зенита»

Последние успехи тосненцев – игра с ЦСКА и победа над «Локомотивом» – не остались без внимания со стороны сборной России. В расширенном составе на товарищеский матч с «Динамо» один из самых представительных клубов – как раз «Тосно». На поездку в национальную команду претендуют три игрока: Виталий Шахов, Евгений Чернов и Антон Заболотный.

Клуб из Ленинградской области по многим параметрам проигрывает соседям из «Зенита», а сейчас может немного гордиться. От сине-бело-голубых на товарищескую игру могут поехать два человека: Андрей Лунев и Далер Кузяев. Больше кандидатов в сборную – у «Локомотива» (братья Миранчуки, Тарасов и Игнатьев) и «Рубина» (Гранат, Кудряшов, Набиулин, Оздоев и Канунников).

До игры с «Динамо» национальная команда проведет сбор в Новогорске, он начнется 28 августа. Окончательный состав Черчесов обещает назвать на следующей неделе. Точной даты тренер не назвал, но наверняка это произойдет до восьмого тура. Матч против хабаровского СКА – отличный шанс кандидатов Шахова, Чернова и Заболотного ответить на подарочек со стороны тренеров сборной.

Держал ли Дмитрий Парфенов в уме расширенный состав сборной, неясно, но всю троицу он выставил в стартовом составе. Чернов с Заболотным – и так основные игроки, а Шахов успел побывать и в старте, и в запасе. В первых трех турах защитник играл по 90 минут, потом на пару игр сел в запас, а в основу его вернула травма Андрея Буйволова: в матче с ЦСКА ему разбили голову.

Красно-синий опять сильнее

Всякий домашний матч «Тосно» возвращает болельщиков к обсуждению вопроса, кому эта команда вообще нужна. Прошлая игра на «Петровском» против ЦСКА привлекла на трибуны меньше 6,5 тысяч зрителей, а заполненный армейский фан-сектор без проблем создал шумовую атмосферу на стадионе.

История повторилась через неделю. На хабаровский СКА чуть ли не меньше людей, а фанаты из Тосно снова остались в меньшинстве. Единственный шанс проявить себя – только при поддержке центральных секторов и солдат, которые заполнили пять рядов за воротами. В остальном – опять победа фанатского сектора армейцев. Причем, армейцев петербургских. Фанаты хоккейного СКА поддерживают футбольную команду из Хабаровска, когда та приезжает в Петербург.

Посмотреть на СКА и «Тосно» приехали и весьма почетные лица. После рабочего дня на стадион заглянули Сергей Фурсенко и Анатолий Тимощук, которые могли бы заинтересоваться, как принадлежащий «Зениту» Чернов за шесть игр в «Тосно» дорос до расширенного списка сборной. А через стул от Фурсенко в вип-ложе сидел Андрей Будогосский. Главу судейского департамента РФС должна была интересовать работа Павла Кукуяна: сочинский арбитр на «Петровском» дебютировал в РФПЛ. В прошлом сезоне он работал только на играх ФНЛ и ПФЛ в зоне «Юг».

Перебили в 12 раз

Не та команда «СКА-Хабаровск», чтобы «Тосно» дома играл с ней от обороны. Инициативу надо брать самим. Поэтому и Чернов с Заболотным активно шли в атаку. Защитник еще в «Зените» показывал, что умеет помогать нападающим, а в прошлом туре «Локомотив» ощутил на себе способность воспитанника томского футбола наносить дальние удары. СКА такой возможности Чернову не давал до последней минуты первого тайма: Евгению позволили ударить с линии штрафной, а на добивании мяч в ворота перевел Заболотный, но его не засчитали из-за офсайда. Шансов у воспитанника ЦСКА было немного. Не раз Заболотный опускался за мячом к своей половине поля, а потом тащил его через центральную линию.

Куда меньше работы досталось Шахову. Ставка дальневосточников на длинные передачи к воротам Давида Юрченко себя не оправдывала, и защитнику, который когда-то мог оказаться в ЦСКА и «Динамо», только оставалось начинать атаки одноклубников. При своем росте Виталий мог бы помогать на стандартах, но до середины первого тайма у «Тосно» их вообще не было, а когда они появились, мяч до игрока не доходил.

После перерыва стандартных положений у хозяев было побольше, и часто их исполнял Чернов. В нашем чемпионате редкость, когда за штрафные и угловые удары берется защитник. У игрока «Тосно» получалось неплохо: его навес нашел голову Заболотного, но мяч после удара головой потащил Александр Довбня. После следующей подачи Чернова форвард пробил через себя – СКА спасла перекладина. Но взаимопонимание игроков впечатляет. Хоть сейчас наигрывай в сборной.

В последние 15 минут активность кандидатов в сборную спала, а на помощь Заболотному вышел второй нападающий Евгений Марков. Снова на скамейке остался главный новичок «Тосно» Владимир Быстров. Переход на игру в два форварда не помог переломить счет. Гости нанесли один удар по воротам (при 12 у хозяев), но количество голов так и не сдвинулось с нулевой отметки.