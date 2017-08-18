Алексей Иванов: На могиле Василия Сталина Нина Пономарева разрыдалась

Сегодня, 18 августа, в Москве на Аллее спортивной славы ЦСКА состоялся торжественный митинг, посвященный годовщине уходя из жизни первой олимпийской чемпионки СССР Нины Пономаревой. После митинга своими воспоминаниями о легендарной метательнице диска с пресс-центром ЦСКА поделился заслуженный тренер СССР и РСФСР по легкой атлетике 79-летний Алексей Иванов.

Через пять месяцев Алексею Иванову исполнится 80. Нина Аполлоновна Пономарева ушла из жизни 19 августа прошлого года в возрасте 87 лет. Долгие годы Пономареву и семью Ивановых связывала тесная дружба. Сегодня Иванов рассказал малоизвестные факты из жизни величайшей отечественной спортсменки.

ПРО ЗНАКОМСТВО

— Когда вы познакомились с Ниной Пономаревой?

— В 1958 году. Были летние каникулы. Я приехал работать физруком в пионерский лагерь. Моя жена тогда готовилась к каким-то соревнованиям. У них был тренер Дмитрий Петрович Марков. Он тренировал Нину Пономареву, Ирину Беглякову, Марию Голубничию. Моя жена меня познакомила с Ниной Пономаревой. Меня пот пробил оттого, что я стою рядом с величайшей спортсменкой. Конечно, я знал, кто такие Владимир Куц, Нина Пономарева. А тут оказался рядом с великой спортсменкой. Мы подружились. Нина Аполлоновна она всегда радовалась за нашу семью, за успехи моей жены. У нее был принцип всегда поздравлять близких людей, где бы ни жила, в Москве или в Киеве. Мы ее поздравляли с успехами сына. Сын Нины Аполлоновны - победитель трех Универсиад по фехтованию. Большой фехтовальщик. Гарин его фамилия.

ПРО СЫНА ГАРИНА

— Сын Пономаревой носит фамилию Гарин?

— Да. Меня удивляет дезинформация в интернете. Пишут, что у Нины Аполлоновны девичья фамилия Ромашкова. А это фамилия ее первого мужа. Второй муж — Владимир Гарин. Он окончил консерваторию, и тоже метал молот в свое время. Познакомились они в спортивной среде. А вот сын Нины Аполлоновны стал фехтовальщиком. У Нины Пономаревой особо не было мужчин знакомых, хотя такая красивая женщина. Я ей всегда говорил, с такой красотой, как у тебя, такого бы красивого жениха могла найти. Она смеялась в ответ: «Зачем мне жених, я сама себе и баба и мужик…».

ПРО ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ КИЕВА В МОСКВУ

— Почему Нина Аполлоновна переехала из Москвы в Киев?

— Мы даже не знали причину, почему в 1963 году она вдруг сорвалась и уехала в Киев жить. В общем, 34 года, с 1963 по 1997, прожила она в Киеве. В 1993 году я вез жену и Нину Аполлоновну в Шереметьево, провожал на чемпионат мира среди ветеранов по легкой атлетике в Японии. Она ночевала у нас в Москве и сказала, что на Украине творится что-то нехорошее. Говорит, «у меня есть мыслишка, как бы рвануть оттуда. Притеснять стали русских на Украине. У меня есть нехорошее предчувствие». В 1997 году она приехала обратно в Москву и мне сказала, что находится на положении бомжа. Я говорю, надо идти к известному комментатору Николаю Николаевичу Озерову, он поможет.

ПРО ПОМОЩЬ НИКОЛАЯ ОЗЕРОВА

- В свое время он в своем великом репортаже сообщил всему миру, что советская легкоатлетка Нина Ромашкова-Пономарева завоевала первую для СССР золотую олимпийскую медаль в метании диска. В общем, мы поехали к Озерову, - вспоминает Иванов. - Он спартаковец, вообще-то, а Нина Аполлоновна – навсегда спортсменка ЦСКА. Но встреча была очень теплой. Я говорю: «Николай Николаевич, ей жить в Москве негде». Он сразу начал что-то долго писать и звонить. Потом говорит: «Нина Аполлоновна, квартира вы получите, но, вы извините, пожалуйста, но надо будет чуть-чуть подождать. Будем держать связь». В итоге Озеров выхлопотал ей квартиру в Москве.

— Она рада была, что вернулась с Украины в Россию?

— Очень. Она сказала: «Господи, как я ждала, когда снова буду со всеми родными армейцами встречаться как в молодости. Как мне теперь легко с вами, ребята». Она приходила в гости и сразу спрашивала, чем может помочь. Салаты любила готовить. Она красиво научила меня помидоры и огурцы резать. Была великая во всем.

ПРО СЛОМАННУЮ НОГУ

- Однажды на даче в 2000 году Нина Аполлоновна сломала ногу. Но не растерялась, и, превозмогая боль, вырвала из помидора палку, сделала «шину» на ноге с помощью тряпок каких-то, потом доползла до дороги, остановила машину. Пономареву довезли в больницу, где ей наложили гипс. Насколько сильный человек был, можете себе представить?

ПРО АЛЛЕЮ СПОРТСМЕНОВ-АРМЕЙЦЕВ НА МЕМОРИАЛЬНОМ КЛАДБИЩЕ

- Я очень благодарен министру обороны России Сергею Кужугетовичу Шойгу за то, что он принял жесткое решение захоронить ее прах в Мытищах на Мемориальном военном кладбище.

— Не все ли равно покойным, где они похоронены?

— Это важно для живущих. Нина Аполлоновна всю жизнь выступала за ЦСКА. Именно с нее началась Аллея выдающихся спортсменов-армейцев на этом Мемориальном военном кладбище.

ПРО ВАСИЛИЯ СТАЛИНА

— На годовщину моей жены, 23 марта 2015 года мы отправились с Ниной Аполлоновной на Троекуровское кладбище. Она была уже в тяжелом состоянии, едва ходила. Мы проведали могилы великих спортсменов, хоккеиста ЦСКА Игоря Ромишеского, легкоатлета Петра Болотникова. Нина Аполлоновна попросила меня показать могилу Василия Сталина. Когда дошли до места захоронения сына вождя народов, Нина Аполлоновна буквально рухнула на колени и расплакалась: «Вася, огромное тебе спасибо, что ты поднял армейский спорт на невероятную высоту, и очень многое сделал для меня в те трудные времена для Советского Союза». По словам Нины Аполлоновны в 1949 году Василий Сталин командовал в стране всем, чем хотел, и был невероятно сильным человеком. Ну и что, что бабник был, - говорила она. - Все сильные мужики должны баб любить.

