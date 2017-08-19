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Владимир Стогниенко: Хватит оценивать «Спартак» по прошлому сезону

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Владимир Стогниенко
Владимир СтогниенкоФото: «Советский спорт»

Корреспондент «Советского спорта» в преддверии столичного дерби пообщался с российским комментатором Владимиром Стогниенко.

– Учитывая результаты команд в прошлом туре, кто является фаворитом?
– Думаю, говорить об этом бессмысленно, поскольку красно-белые – чемпионы, а «Локо» здорово стартовал в нынешнем сезоне и выиграл Кубок страны.

Должна случиться психологическая вспышка «Спартака» после всех неудач. Смутит ли это «Локомотив»? Сложно сказать. Мы пока не понимаем, насколько закономерно удачное выступление красно-зеленых.  

«Локомотиву» придется сдерживать атаки на первых минутах. – продолжает Владимир. – Получится это или нет? Тут я ответить не готов. «Спартак» очень неровен, и на то есть причины. Главное – мы продолжаем оценивать команду по прошлому сезону. Пора перестать это делать. От того сезона уже ничего не осталось. Да, это та же команда, с похожей игрой, но с другими проблемами.

– Может ли поражение в Суперкубке стать дополнительной мотивацией?
– Впервые слышу, чтобы для встречи с чемпионом должна быть дополнительная мотивация. Особенно, когда чемпион испытывает проблемы и его можно обыграть.

– Неудачи «Спартака» связаны с адаптацией других команд к его стилю игры?
– Не думаю. Дело в том, что некоторые команды просто изменились. ЦСКА наладил игру в том виде, в котором хочет ее видеть Виктор Гончаренко. Да, есть проблемы с составом, но если говорить про восприятие тренерских идей, то тут армейцы продвинулись вперед. «Зенит» вообще очень сильно изменился и укрепил состав…

Пока «Спартак» не показал ничего нового. Есть вопросы по новичкам. То же самое касается игры. Некоторые лидеры не набрали форму. Не думаю, что раскусили красно-белых. Тут дело в изменении остальных.

– В случае поражения от «Локо», может ли пошатнуться кресло Массимо Карреры?
– Честно говоря, мне самому очень интересно. В случае поражения, этот вариант перестанет выглядеть научно-фантастическим. На эту тему могут начать дискутировать. С другой стороны, рано увольнять тренера. Впереди Лига чемпионов.

– И все-таки, в чем главная проблема нынешнего «Спартака»?
– Думаю, изменился психологический климат в команде. Он не мог не измениться. Рано или поздно это должно было случиться, но команда не привыкла преодолевать период, когда все плохо. Когда приходиться переламывать и с хрустом добывать очки. В прошлом сезоне такого не было.

– То есть, статус чемпиона добавляет давления?
– Не думаю. Просто это новый опыт. Опыт негативный. Одно дело, когда залетают мячи с невероятных положений, другое – с хороших положений забить не получается, а выигрывать надо, – заявил Владимир Стогниенко.

Матч

Спартак - Локомотив

Место и дата

19 августа 17:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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