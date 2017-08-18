Сможет ли Семин вновь обыграть «Спартак» на «Открытие Арене»?

Юрий Семин Фото: ТАСС

Несмотря на гостевые поражения от «Зенита» и ЦСКА, «Спартак» продолжает побеждать всех подряд на своем поле. В предстоящем туре красно-белых попытается остановить «Локомотив» Юрия Семина.

Вернувшись в «Локо» перед стартом чемпионата-2016/17, Семин пока спартаковцев не обыгрывал. В прошлом сезоне проиграл в гостях (0:1) и добился домашней ничьей (1:1). А перед стартом нынешнего первенства в дополнительное время уступил в матче за Суперкубок (1:2).

«Спартак» уже обновил рекорд премьер-лиги – выиграл 12 домашних матчей подряд. Остался общероссийский, который принадлежит ему же – 15 побед в сезонах-1995-1996. Получится ли прервать эту серию у Семина? Ведь он уже 10 раз побеждал красно-белых. В том числе – и на «Открытие Арене».

10.06.1995

«Спартак» - «Локомотив» - 1:2

Спартаковцам принадлежит «вечный» рекорд чемпионатов России: в трех первых они не потерпели ни одного домашнего поражения и не проигрывали на своем поле 47 (!) матчей подряд. Однако на смену той серии пришла другая – три подряд проигрыша в родных «Лужниках» с одинаковым счетом 1:2! Третий был как раз от «Локомотива». Причем шансов у красно-белых почти не было: они уступали, начиная с 34-й минуты, а распечатать ворота железнодорожников смогли только в концовке. После того проигрыша красно-зеленым «Спартак» впервые в российских чемпионатах оказался с отрицательным балансом (3 победы и 4 поражения после 10 туров) в нижней половине таблицы – на 9-м месте. И все попытки в дальнейшем догнать лидеров ни к чему не привели: красно-белые впервые не стали чемпионами России, завоевав только бронзу.

05.08.1995

«Локомотив» - «Спартак» - 1:0

В том же сезоне «Локо» стал первым клубом, обыгравшим спартаковцев в обоих матчах. Любопытно, что между двумя встречами с железнодорожниками красно-белые за 8 туров одержали 7 побед, не обыграв только в гостях «Ротор» (1:1). Серия прервалась благодаря мячу вышедшего на замену 19-летнего Андрея Соломатина. Завершилась и другая: до этой игры «Спартак» забивал в 14 матчах кряду.

11.05.1996

«Спартак» - «Локомотив» - 2:3

В следующем году соперники впервые сошлись в финале Кубка России. В напряженном поединке «Локомотив», уступая к 30-й минуте 1:2, смог добиться волевой победы. Ее на 85-й минуте обеспечил удар защитника Юрия Дроздова, который принес Семину первый российский трофей. Через год спартаковцы взяли реванш, выиграв финал Кубка России со счетом 1:0.

16.07.2000

«Локомотив» - «Спартак» - 3:2

В чемпионатах-1996-1999 «Локо» проиграл красно-белым все 8 встреч. Однако в 2000 году вписал свое имя в историю российского футбола. Он стал первым (и до сих пор единственным) клубом, который, уступая по ходу игры 0:2, смог обыграть «Спартак». Два первых ответных мяча железнодорожники забили под занавес первого и в самом начале второго таймов. А победу на 77-й минуте с пенальти им принес Дмитрий Лоськов.

08.11.2001

«Локомотив» - «Спартак» - 2:1

Матч, который не имел для спартаковцев турнирного значения – они досрочно стали 9-кратными чемпионами России. «Локомотиву» же только победа позволяла опередить «Зенит» и завоевать серебряные награды. Во втором тайме соперники обменялись точными ударами с 11-метровой отметки: на гол Владимира Бесчастных ответил Лоськов. И лишь на 92-й минуте железнодорожники забили решающий мяч: второе место команде принес Джеймс Обиора.

22.03.2002

«Спартак» - «Локомотив» - 1:2

Еще одна волевая победа Семина над «Спартаком». И по-своему уникальная. Дело в том, что форвард «Локо» Руслан Пименов забил красно-белым два мяча на двух минутах подряд – 59-й и 60-й! В российских чемпионатах это больше не удавалось никому.

11.06.2003

«Локомотив» - «Спартак» - 2:1

Пожалуй, в 2003 году состоялись матчи самых неравных по силе соперников за все 26 российских сезонов. «Локомотив» был действующим чемпионом, а «Спартак» после этого поражения в 12-м туре опустился на 12-е место. Победу «Локо» принес гол в конце первого тайма, который на свой счет записал бывший спартаковец Вадим Евсеев. После перерыва красно-белые смогли ответить лишь одним мячом.

02.08.2003

«Спартак» - «Локомотив» - 2:5

И вновь Семин стал первопроходцем! Впервые в российских чемпионатах спартаковцы пропустили 5 голов. Причем пятый мяч забил Сергей Игнашевич, в последний раз отличившийся в составе «Локо» (после этого сезона он перешел в ЦСКА). «Спартак» дважды по ходу игры уступал с разностью «-4». И избежать столь крупного разгрома смог только благодаря мячу защитника Александра Белозерова на 89-й минуте.

14.08.2004

«Спартак» - «Локомотив» - 1:3

Выиграл Семин и последнюю встречу у «Спартака» перед тем, как покинуть «Локомотив» ради сборной России. Красно-белым стоило больших усилий сравнять счет на 74-й минуте – это сделал Роман Павлюченко. Однако в следующей 5-минутке железнодорожники отличились дважды – голы на свой счет записали Динияр Билялетдинов (он в итоге сделал дубль) и Пименов.

29.08.2015

«Спартак» - «Анжи» - 1:2

Семину не удалось обыграть «Спартак» с двумя своими следующими клубами: с «Динамо»-2006 добился нулевой ничьей, с «Мордовией»-2014/15 уступил дважды (2:4 в гостях и 1:3 дома). А вот с «Анжи» справил-таки юбилей, обыграв спартаковцев в российской истории в десятый раз. Стоит отметить, что Юрий Павлович проработал в махачкалинском клубе только первые 10 туров, после которых его команда занимала в таблице последнее место – с одной победой и шестью поражениями. Но единственный выигрыш был добыт как раз на «Открытие Арене». Спартаковцы имели большое игровое преимущество, однако на 85-й минуте после углового забытый защитник гостей Александр Жиров забил свой единственный гол за 45 матчей в премьер-лиге и принес «Анжи» победу.