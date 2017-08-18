ЦСКА показал Марченко

Армейцы, уступая 1:3, вырвали победу в овертайме. Вернувшийся в родную команду Алексей Марченко отметился результативной передачей.

Перед дерби «силовиков» стало понятно: главный герой трансферной кампании красно-синих Капризов не откроет личный голевой счет в межсезонье. Его и сибирскую связку Шумаков – Шалунов на заключительный матч турнира не заявили. Зато, как обещал главный тренер армейцев Игорь Никитин, вышел вернувшийся из НХЛ защитник Марченко. В бесфамильном свитере недавно откомандированного в «Сибирь» Воробьева, с номером 82 на спине. Правда, на шлеме участника Кубка мира красовались правильные цифры – 53.

Марченко поставили в пару к прогрессирующему Киселевичу. Чтобы тот страховал недавнего энхаэловца. По большому счету Марченко запомнился сочным кистевым броском в первом периоде, с которым молодой вратарь бело-голубых Бочаров справился.

После победы в дневном матче «Спартака» над «Витязем» армейцев для победы на десятом, юбилейном Кубке мэра хватало… поражения с минимальным счетом. Даже в основное время.

Когда Плэтт в первом периоде с передачи Окулова броском с пятачка реализовал численное преимущество, многие посчитали дело сделанным. Но только не динамовцы. Они, к слову, приезжали в «Мегаспорт» на свои авто и на такси. Потому что пока у команды нет своего автобуса.

Во втором периоде автор первого гола дал соперникам шанс, грубовато бросив на борт 18-летнего Бицадзе. Масочник – не промах, упав, приподнял со льда голову, бросил мимолетный взгляд на судей и продолжил страдания. Прямо как железнодорожник Тальбо, поверженный защитником Паниным, в шестом матче серии с ЦСКА. Наказали канадца с белорусским паспортом по полной программе – удалением до конца игры.

Динамовцы воспользовались шансом на все сто – дважды поразив ворота Сорокина. А когда выброшенная армейцем Ожигановым шайба от конька Комарова в третий раз запорхнула в сетку, запахло сенсацией. Правда, вскоре Сан Саныч – так назвал ветерана Попова дебютант Окулов – после паса Бурдасова восстановил разницу в одну шайбу.

На трибунах начался подсчет вариантов. А что если «Динамо» забьет четвертую и победит 4:2? Кому вручать главный приз. Год назад наставник армейцев Дмитрий Квартальнов сильно сокрушался после сухого поражения (0:2) на Кубке мэра от бело-голубых и даже объявил временный вотум недоверия Сорокину. Чемпионат, напомню, начал шведский голкипер Фаст. А голкипер сборной России так и не вернул уверенность и душевное равновесие, отличавшие его в позапрошлом сезоне.

В третьем периоде бело-голубые создавали остроту у армейских владений. Но шайба побывала в их воротах. Отличились подопечные Никитина в большинстве. В лихой контратаке. Еще один сибиряк Окулов, ворвавшись после длинного первого армейского паса Марченко в зону, не стал искать партнеров, а бросил в дальний угол. Попал идеально, впритирку со стойкой. Есть десятый балл за результативность Константина в межсезонье. На его счету стало шесть голов и четыре передачи, он лучший бомбардир команды. А ведь совсем недавно Окулова хотели отправить на стажировку или в скрытую аренду в… «Сибирь». Как известно, вместо него уехал Основин (и защитник Воробьев, чей свитер отдали Марченко).

Основное время впервые на турнире завершилось вничью, ЦСКА потерял первые очки в межсезонье. В овертайме победу армейцам принес… конечно, Окулов. А «Динамо», несмотря на поражение, крепчает. Уже 25 августа соперники-»силовики» встретятся опять. На арене в Парке легенд.

СТАТИСТИКА

Спартак – Витязь – 2:1 (1:0, 1:1, 0:0). Голы: Никонцев, Комаристый – Манкинен.

Динамо – ЦСКА – 3:4 ОТ (0:1, 3:1, 0:0, 0:1). Голы: Марковин, Сидляров, Комаров – Плэтт, Попов, Окулов-2. Итоговое положение: 1. ЦСКА – 8 очков, 2. Спартак – 6, 3. Динамо – 4, Витязь – 0.