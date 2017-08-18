«Немецкий Швед» оказался посильнее нашего

Россия - Германия Фото: РФБ

Сборная России, продолжающая подготовку к чемпионату Европы, в первом матче на турнире в Гамбурге уступила немецкой команде – 76:79.

18 ОЧКОВ ЗА МАТЧ В НБА – ЭТО СЕРЬЕЗНО

Напомним, что в конце прошлой недели эти же соперники встречались в Казани и тогда превосходство россиян было бесспорным - 89:60. Однако по сравнению с тем матчем сегодня состоялся не только обмен статусами хозяев и гостей площадки. В составе сборной Германии впервые в этом году появилась ее главная звезда – разыгрывающий из НБА Деннис Шредер. А у нас после небольшой травмы вернулся в строй свой «снайпер №1 на букву ша» - Алексей Швед.

23-летний темнокожий Шредер – фигура примечательная. В минувшем сезоне он не только был основным плеймейкером «Атланты Хокс», но и набирал 17,9 очка в среднем за игру. За всю историю баскетбола мало кому из европейских защитников удавалось показывать такую результативность в сильнейшей баскетбольной лиге мира.

С другой стороны, всем известно, что Шредер - закоренелый индивидуалист. Он не столько разыгрывает, сколько просто берет мяч в руки и играет с ним как хочет - сколько угодно и как угодно. С минимальными (и не факт, что в лучшую сторону) дальнейшими поправками в зависимости от результата. Швед, которого у нас давно принято обвинять в игре по шаблону «сам с собой», по сравнению со Шредером – сама «святая коллективность».

У НАШИХ ЛУЧШИМ БЫЛ КУРБАНОВ

Сегодня Шредер начал матч в стартовой пятерке, а Швед вышел на площадку со скамейки. До большого перерыва не блистали оба. Причем немцу разойтись явно не позволила наша защита. Особенно во второй четверти, когда на ее острие был выдвинут Никита Курбанов: против этого подвижного форварда, которого вдобавок поддерживали партнеры, Шредеру пришлось очень несладко. В результате сборная России постоянно вела в счете. С небольшим преимуществом – и тем не менее. Швед? Он в первой половине ограничился шестью очками.

Дальше - больше. В третьем периоде у наших впервые за это лето разбросался Дмитрий Хвостов, и показалось, что перелом в матче в пользу гостей, наконец, наступил: 60:50 за 1.43 до последнего перерыва после точного трехочкового Курбанова - безусловно лучшего игрока российской сборной в этом матче…

К сожалению, потом все резко повернулось в направлении «наоборот».

КОГДА ШРЕДЕР ПРОСНУЛСЯ, ШВЕД - УСНУЛ

Еще в четверти №3 немцы сократили разницу до «-4». А в начале четверти №4 Шредер просто взял, да и набрал девять очков подряд! Своими собственными руками, ни с кем особо не перепасовываясь и не советуясь: 65:62, но уже, увы, не в нашу пользу. Как вы понимаете, теперь никакой Курбанов в защите уже не помогал.

Пока Шредер солировал, Швед сидел на скамейке. Потом он вернулся, но так и не набрал во второй половине матча ни одного очка. Хотя до концовки наши все равно добрались и даже имели в ней шансы на спасение. К сожалению, на последних секундах при счете «-1» после отличной командной защиты и перехвата Тимофея Мозгова россияне не сумели реализовать пас своего центрового в быстрый отрыв. Они дважды могли атаковать из-под самого щита, но ни разу не добросили даже до дужки…

Эта игра была намного ближе к тому, что предстоит сборной России в «боевых условиях» чемпионата Европы (он стартует 31 августа), чем все предыдущие матчи домашних турниров в Петербурге и Казани вместе взятые. Отсюда и результат. И, кстати, в субботу нашим, видимо, придется еще тяжелее: на гамбургском паркете их ждет встреча с Милошем Теодосичем и его Сербии. Серебряным призером прошлогодней Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

Международный турнир

Гамбург

1-й тур

Германия – Россия – 79:76 (19:21, 20:20, 17:19, 23:16)

Германия: Шредер (28), Бартель (12).

Россия: Воронцевич (22), М.Кулагин (14), Мозгов (10+9 подборов), Курбанов (9), Хвостов (9), Швед (6), Антонов (4), Фридзон (2), Д.Кулагин (0), Зубков (0), Ивлев (0), Бабурин (0).

Матч Сербия – Польша состоится сегодня вечером.

2-й тур, 19 августа, суббота: Сербия – Россия (начало –в 21.00 по московскому времени), Германия – Польша.