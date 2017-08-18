«Пара запасных уснула». СКА доволен ничьей, в «Тосно» рады за сборников
Не все игроки «СКА–Хабаровска»
знали, что их поддерживал рэпер, а Чернов с Заболотным осторожно говорили о
расширенном списке сборной.
«Рэп? Кавказская музыка мне по душе»
В микст-зоне было отлично слышно музыку из раздевалки гостей. Можно подумать, что «СКА–Хабаровск» более значимое выиграл, чем одно очко на «Петровском».
– Музыка играет у нас всегда, – объяснил защитник СКА
Александр Пуцко. – Только после поражений ее нет.
– Что слушаете? Кто у
вас главный диджей в команде?
– Вратарь Добвня. А музыка разная всегда.
– В следующем туре
игра против «Спартака». Особый матч?
– Особый. Много лет там провел, приятно будет против них сыграть.
– «Спартак» не тот,
что был в прошлом сезоне?
– «Спартак» силен. Где-то ему не повезло. Играет он неплохо.
– Вас поддерживал с
трибуны рэпер Гнойный. Ощущали его поддержку?
– Его не слышал, но баттл смотрел.
Руслан Корян оказался не знатоком главной темы недели, когда ему задали аналогичный вопрос.
– Судя по модной
кепке, вы поклонник рэпа.
– Нет, я люблю баскетбол и НБА, – на кепке футболиста изображен логотип «Бруклин Нетс». – Мозгов же туда перешел. А Гнойный поддерживал меня?
– И вас в том числе.
Он хабаровчанин.
– Надо познакомиться, а то я особо за рэпом не слежу. Мне по душе кавказская музыка.
– Не злит, что ваши
гостевые матчи начинаются по хабаровскому времени ночью?
– Говорят, у нас на скамейке пара человек вообще уснула. Прямо сейчас в Хабаровске раннее утро. Мы приехали за два дня до игры. По мне легче прилетать вечером и играть на следующий день. Пока организм в шоке, можно что-то выдать. Тяжело перестраиваться, но что делать.
– Может, обратиться в
РФПЛ, чтобы игры пораньше ставили?
– Представляете, я, армянин, обращусь в РФПЛ. Что будет тогда? Думаю, они даже не услышат. Наше руководство должно решить. Если футболисты начнут обращаться – будет цирк.
«У нас много игроков, которые должны быть в сборных»
В общении с игроками «Тосно» было невозможно уйти от расширенного состава сборной России на товарищеский матч с «Динамо».
– Статус кандидата в
сборную России осознавали, выходя на поле? Понимали, что игра может быть
определяющей перед публикацией окончательного списка? – спросили у Антона
Заболотного.
– У меня еще нет никакого статуса, это лишь расширенный список. Рано задумываться об этом. У меня есть задачи в клубе и сейчас буду решать именно их. Когда уже окажусь в сборной, буду думать, как пробиваться там в состав и показывать себя.
– Меня еще не до конца вызвали, – отрезал Евгений Чернов на
вопрос о сборной. – Это всего лишь расширенный список.
Какие-то комментарии могу дать, если попаду в окончательный состав.
– А попадание в
расширенный список стало сюрпризом?
– Я работаю для этого.
– Какие-то фамилии из
этого списка удивили?
– Все достойны сборной России. Каждый из нас пашет, поэтому все получили вызов.
– С Шаховым и
Заболотным обсуждали попадание в список?
– Мы же еще не попали в окончательный список. Когда там окажемся, тогда и обсудим. Но поздравили друг друга.
Включение в расширенный состав отметили и одноклубники.
– Мы поздравили их как друзей, игроков, – рассказал серб Раде
Дугалич. – Ничего особенного. Они молодцы. Мы двигаемся дальше. У нас еще много
футболистов, которые должны играть в своих сборных.
– Ребята попадут в
окончательный список?
– Думаю, да. Верим в них.
«Возможно, Манчини следил за Черновым»
Пресс-конференция пролетела быстро.
– В первом тайме играли на равных, во втором подсели, – оценил игру главный тренер «СКА-Хабаровска» Алексей Поддубский. – Физиологию не обманешь, в Хабаровске уже полчетвертого ночи. Видимо, уснули. Хорошо, что смогли добыть боевое очко.
Дмитрий Парфенов отчасти похвалил соперника.
– Соперник нас усыпил и получил, что хотел, – сказал главный
тренер «Тосно». – Моменты у нас были, подвела реализация.
– Когда будет готов
Владимир Быстров?
– Он готовится. Хочется, чтобы он вышел полностью подготовленным к игре. Выпускать его на 10-15 минут, ради того, чтобы показать публике, нет смысла. Когда будет готов играть весь матч, тогда мы его выпустим.
– На матче был
Роберто Манчини, «Зенит» интересуется вашими игроками?
– Это не ко мне вопрос. У Манчини есть время, вот он и пришел посмотреть нашу игру. Возможно, за Женей Черновым следил.
Матч
Тосно - СКА-Хабаровск - 0:0
Состав
Тосно: Юрченко, Чернов, Дугалич, Дудиев, Шахов, Мухаметшин (Казаев, 61), Карницкий, Галиулин, Роша (Мирзов, 82), Мелкадзе (Марков, 75), Заболотный
СКА-Хабаровск: Довбня, Наваловский, Гришко (Калинский, 62), Пуцко, Баляйкин, Федотов (Казанков, 64), Дедечко, Димидко, Черевко, Корян (Христов, 74), Маркович
Предупреждения:
нет - Пуцко, 90
Судья:
Павел Кукуян (Россия)
Место и дата
18 августа 19:30, Петровский, Текстовая трансляция