«Пара запасных уснула». СКА доволен ничьей, в «Тосно» рады за сборников

Не все игроки «СКА–Хабаровска» знали, что их поддерживал рэпер, а Чернов с Заболотным осторожно говорили о расширенном списке сборной.

«Рэп? Кавказская музыка мне по душе»

В микст-зоне было отлично слышно музыку из раздевалки гостей. Можно подумать, что «СКА–Хабаровск» более значимое выиграл, чем одно очко на «Петровском».

– Музыка играет у нас всегда, – объяснил защитник СКА Александр Пуцко. – Только после поражений ее нет.

– Что слушаете? Кто у вас главный диджей в команде?

– Вратарь Добвня. А музыка разная всегда.

– В следующем туре игра против «Спартака». Особый матч?

– Особый. Много лет там провел, приятно будет против них сыграть.

– «Спартак» не тот, что был в прошлом сезоне?

– «Спартак» силен. Где-то ему не повезло. Играет он неплохо.

– Вас поддерживал с трибуны рэпер Гнойный. Ощущали его поддержку?

– Его не слышал, но баттл смотрел.

Руслан Корян оказался не знатоком главной темы недели, когда ему задали аналогичный вопрос.

– Судя по модной кепке, вы поклонник рэпа.

– Нет, я люблю баскетбол и НБА, – на кепке футболиста изображен логотип «Бруклин Нетс». – Мозгов же туда перешел. А Гнойный поддерживал меня?

– И вас в том числе. Он хабаровчанин.

– Надо познакомиться, а то я особо за рэпом не слежу. Мне по душе кавказская музыка.

– Не злит, что ваши гостевые матчи начинаются по хабаровскому времени ночью?

– Говорят, у нас на скамейке пара человек вообще уснула. Прямо сейчас в Хабаровске раннее утро. Мы приехали за два дня до игры. По мне легче прилетать вечером и играть на следующий день. Пока организм в шоке, можно что-то выдать. Тяжело перестраиваться, но что делать.

– Может, обратиться в РФПЛ, чтобы игры пораньше ставили?

– Представляете, я, армянин, обращусь в РФПЛ. Что будет тогда? Думаю, они даже не услышат. Наше руководство должно решить. Если футболисты начнут обращаться – будет цирк.

«У нас много игроков, которые должны быть в сборных»

В общении с игроками «Тосно» было невозможно уйти от расширенного состава сборной России на товарищеский матч с «Динамо».

– Статус кандидата в сборную России осознавали, выходя на поле? Понимали, что игра может быть определяющей перед публикацией окончательного списка? – спросили у Антона Заболотного.

– У меня еще нет никакого статуса, это лишь расширенный список. Рано задумываться об этом. У меня есть задачи в клубе и сейчас буду решать именно их. Когда уже окажусь в сборной, буду думать, как пробиваться там в состав и показывать себя.

– Меня еще не до конца вызвали, – отрезал Евгений Чернов на вопрос о сборной. – Это всего лишь расширенный список. Какие-то комментарии могу дать, если попаду в окончательный состав.

– А попадание в расширенный список стало сюрпризом?

– Я работаю для этого.

– Какие-то фамилии из этого списка удивили?

– Все достойны сборной России. Каждый из нас пашет, поэтому все получили вызов.

– С Шаховым и Заболотным обсуждали попадание в список?

– Мы же еще не попали в окончательный список. Когда там окажемся, тогда и обсудим. Но поздравили друг друга.

Включение в расширенный состав отметили и одноклубники.

– Мы поздравили их как друзей, игроков, – рассказал серб Раде Дугалич. – Ничего особенного. Они молодцы. Мы двигаемся дальше. У нас еще много футболистов, которые должны играть в своих сборных.

– Ребята попадут в окончательный список?

– Думаю, да. Верим в них.

«Возможно, Манчини следил за Черновым»

Пресс-конференция пролетела быстро.

– В первом тайме играли на равных, во втором подсели, – оценил игру главный тренер «СКА-Хабаровска» Алексей Поддубский. – Физиологию не обманешь, в Хабаровске уже полчетвертого ночи. Видимо, уснули. Хорошо, что смогли добыть боевое очко.

Дмитрий Парфенов отчасти похвалил соперника.

– Соперник нас усыпил и получил, что хотел, – сказал главный тренер «Тосно». – Моменты у нас были, подвела реализация.

– Когда будет готов Владимир Быстров?

– Он готовится. Хочется, чтобы он вышел полностью подготовленным к игре. Выпускать его на 10-15 минут, ради того, чтобы показать публике, нет смысла. Когда будет готов играть весь матч, тогда мы его выпустим.

– На матче был Роберто Манчини, «Зенит» интересуется вашими игроками?

– Это не ко мне вопрос. У Манчини есть время, вот он и пришел посмотреть нашу игру. Возможно, за Женей Черновым следил.