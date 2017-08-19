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Будильник, нож, лейка и другие безумные товары в магазинах футбольных клубов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Автор блога «Спортивный бизнес» Илья Штеблов сделал оригинальную подборку самых безумных товаров в магазинах спортивных клубов. «Советский спорт» считает, что на некоторые из этих предметов вам посмотреть стоит.

«Сент-Этьен» - садовые лейки 


Французский клуб, который носит прозвище «зеленые», оправдывает это не только цветом своей формы, но и рядом товаров «зеленой» направленности в официальном магазине. Истинные садоводы найдут там много полезного для себя. 

«Зенит» – соль


«Зенит» – один из сильнейших спортивных брендов России, с которым сотрудничают многие производители. Недавно компания «Соль Петербурга» запустила линейку соли, на этикетке которой красовались звезды клуба Халк, Витцель, Данни и прочие звезды команды из Санкт-Петербурга. Иных уж нет, заметим от себя.

«Халл Сити» - уточка для ванны 


Работа Леонида Слуцкого в качестве тренера английского «Халла» - едва ли не самое интересное из того, что случилось с нашим футболом за последнее время, отмечает блогер. А вот в официальном магазине «Халла» можно найти весьма забавные товары. Например, вот такую уточку для ванны. Политики в этом нет! Это ж англичане, чемпионшип.

«Милан» - скейтборд


Именитый итальянский клуб, который всеми силами стремится вернуться в элиту европейского футбола, старается удовлетворить потребности самых разных групп своих болельщиков. Так, молодежная аудитория может легко приобрести фирменный скейт в цветах любимого клуба всего за 130 евро. 

«Крылья Советов» – шампунь и гель для душа


Бенуа Ангбва, конечно, далеко не Криштиану Роналду, но именно его образ самарский клуб выбрал для продвижения собственного шампуня. Вскоре честолюбивый во всех смыслах защитник команду покинул, в самарцы вылетели в ФНЛ. Недавно это случилось снова. 

«Бенфика» – презервативы

Признаемся, выпустить линейку собственных контрацептивов – очень смелый шаг со стороны менеджеров португальского клуба. 

«Олимпиакос» - детская колыбель


Для тех, кому контрацептивы не потребовались, в связи с чем появилось пополнение в семье, футбольные клубы так же предусмотрели свои товары. И если сосками в клубных цветах уже никого не удивить, то греческий «Олимпиакос» в своем магазине продает фирменную колыбель.  

«Фулхэм» – пластырь


Неизвестно, проводились ли исследования болельщиков «Фулхэма» перед запуском клубного пластыря в продажу. Если фанатов «дачников» и беспокоят раны, то скорее душевные: несколько лет назад клуб покинул АПЛ и пока далек от возращения.

«Боруссия»  – будильник


Если провести опрос на самый ненавистный предмет в доме, то будильник, наверняка, в этом рейтинге был бы одним из лидеров. Но именно будильник «Боруссия» решила выпускать под своим брендом. Быть может, они рассчитывали на то, что покупать их будут болельщики команд-соперниц.    

«Гремио» – охотничий нож


О том, что в Латинской Америке чрезвычайно страстные и эмоциональные болельщики, знают все. Надеемся, что эта страсть не выльется в применение холодного оружия, а охотничий нож в магазине клуба останется сувениром.

«Арсенал» – мыло


Данный предмет гигиены прочно вошел в фольклор футбольных болельщиков как символ плохого судейства. Клуб, представители которого частенько на судейство жалуются, просто обязан был выпустить клубное мыло.

«Астон Вилла» – занавески


Украсить комнату занавесками с логотипом любимого клуба фанаты из Бирмингема получили - это вторая по важности новость, после перехода в команду Джона Терри. 

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