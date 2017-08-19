Может ли полезная еда быть вкусной? (Спойлер: может!)

Предлагает вашему вниманию уже 11 серию нашего реалити-шоу «Метаморфозы» , посвященного тому, как главный редактор борется с лишним весом. Сегодня он ест. При этом – есть с удовольствием. И правильная еда помогает ему худеть.

В прошлый раз я обещал подробнее рассказать о принципах здорового питания, которое исповедует Eat&Train. Сегодня у меня нет ни бассейна, ни занятий в тренажерном зале, ни 20 тысяч шагов с контролем по Garmin с его умными часами - так что есть возможность, наслаждаясь изумительным завтраком, сбалансированным по жирам, белкам и углеводам, рассказать об этом подробнее.

Итак, что мне сегодня доставили в красивом пакете с надписью «Доставка сбалансированного питания для спортсменов».

Завтрак (07:00-08:00)

Каша овсяная (белки 10,85/жиры 4,9/углеводы 47,95/ 279,3 ккал)

Фриттата с овощами (белки 14/жиры 11,48/углеводы 4,06/ 175,56 ккал)

Ланч (10:00-11:00)

Банан в шоколаде (белки 2,52/жиры 6,62/углеводы 44,4/ 247,26 ккал)

Обед 1 (13:00-14:00)

Бургер из говядины с песто и моцареллой, печеный картофель с тимьяном и розмарином (белки 37,7/жиры 29/углеводы 36,58/ 558,12 ккал)

Обед 2 (16:00-17:00)

Индейка с нутом и мятой (белки 21,87/жиры 7/углеводы 56,77/ 377,56 ккал)

Ужин (19:00-20:00)

Окрошка с курицей на кефире (белки 44,17/жиры 12/углеводы 9,74/ 233,64 ккал)

Общее количество за день:

Белки 130,09/жиры 71/углеводы 199,5/1957 ккал

Классно, что на сайте Eat&Train есть довольно удобный калькулятор, который можно использовать как «отправную точку», а далее – уже прислушиваться к себе и менять размер порций в меньшую или большую сторону. Плюс есть диетолог и обследование тоже можно пройти.

По поводу рекомендаций и правил – тут тоже все очень просто:

1. Вся еда обязательно должна храниться в холодильнике!

2. Перед завтраком, желательно минут за 20, выпивайте стакан негазированной воды. Завтрак всегда состоит из белков и углеводов, чтобы обеспечить энергией.

3. Интервалы между приемами пищи должны составлять около трех часов, но не более 4-х.

4. Не забывать о воде, в день желательно выпивать не менее двух литров воды. Чай и кофе не в счет.

5. Ужинать желательно за три часа до сна. Если испытываете голод, можно выпить обезжиренный кефир.

6. Занятия спортом ускорят результаты.

А самое главное скажу, что правильная еда – это вовсе не творог и куриная грудка. Она может быть разнообразной и очень вкусной.