«Такое мы терпеть не будем!» Почему фанаты грозят «Краснодару» бойкотом

Фанатская трибуна проигнорировала первый матч «Краснодара» с «Црвеной звездой» и требует от руководства клуба официальных извинений.

Возможно, не все это заметили, что фанатское объединение «Южная гвардия», заводившая болельщиков на матчах Краснодара проигнорировала первый поединок «быков» с «Црвеной звездой». И сейчас угрожает клубу бойкотировать и последующие домашние поединки.

Причин своего охлаждения к команде фанаты не скрывают. Они недовольны тем, как охрана стадиона обошлась с ними во время недавнего матча с «Амкаром» (1:1) и требуют от клуба не только публичных извинений, но и наказания виновных.

Вот письмо, которое опубликовала «Южная гвардия» на своей странице социальной сети «ВКонтакте». Очень жесткий пропитанный яростью текст. Из которого понимаешь, что между клубом и фанатами назревает настоящая война.

«Мы не сказали ни слова, когда вы говорили «нам не нужны фанаты»; мы молчали, когда вы сказали «фанаты-позор футбола»; мы «проглотили» ваши невыполненные обещания.

Но такое терпеть мы не будем! Когда руководство даёт указание своим, так называемым работникам, «бейте и уводите их всех», такое мы просто так не оставим!

Мы готовы были рвать глотки за клуб! Мы готовы были отхватывать за клуб! Мы гнали команду дома и на выездах. Нам было не жалко тех денег, нервов и трудов, что бы делать по красоте так, как в наших силах! Мы жили клубом, жили его жизнью, и не перестанем его любить всем сердцем.

Вы показали своё истинное лицо. Мы увидели, что заполняемость стадиона кузьмичами вам намного важнее ярой поддержки. Что же... так тому и быть! Вы хотели, чтобы vip-места продавались больше, чем фанатские?! Так тому и быть!

Мы оставляем за собой право бойкотировать фан-сектор пока руководство клуба публично не извинится перед фанатами и не накажет виновных!

Мы - не вы! А знаете в чем отличие?! Пока мы едины - мы непобедимы! За нами правда!»

Мнение обозревателя «Советского спорта» Дмитрия Пономаренко:

Мне не очень хочется опять лезть в футбольные дела. Тем более дела конкретного клуба, поскольку я не был на месте событий и своими глазами не видел – что конкретно творилось на матче «Краснодара» с «Амкаром» и кто там перегнул палку.

Скажу о гораздо более общей, как мне кажется, для спортивной России проблеме. Я ведь о подобных конфликтах между болельщиками и руководством клуба слышу постоянно – и в футболе, и в хоккее, двух самых популярных и богатых в нашей стране игровых видах спорта.

Эти конфликты, то тлеют в глубине, то вспыхивают, выплескиваясь на поверхность, в СМИ. Но они никогда не сходят на нет совершенно.

У нас клуб и болельщики – никогда не бывают одним целым. Это, как правило, недоверчиво, а порой и враждебно настроенные друг к другу стороны.

Почему так?

Конечно, проще всего объявить наших фанатов (в первую очередь футбольных) буйными отморозками, теряющими на стадионах человеческий облик. И растворить конкретную проблему в гораздо более общей – об уровне культуры в стране в целом.

Но я общался с нашими фанатами. В том числе и из так называемой, околофутбольной среды. И скажу, что это далеко не глупые люди. Наоборот, неплохо образованные, имеющие, как правило, хорошую работу и зарплату, которая позволяет им и путешествовать вслед за командой по стране, и арендовать спортзалы, и какой-то перфоменс организовать…

Я бывал много раз и за границей. И не скажу, что люди там культурнее или спокойнее россиян. Миф о «русских, которых боятся в Европе» не выдерживает никакой критики. Наоборот, нашим туристам рады в очень многих странах. В то время, как многих соседей – недолюбливают.

И уж футбольные фанаты из Европы ведут себя точно ничуть не лучше наших. Фанаты вообще похожи. Это ведь не национальность. Скорее, склад ума и характера. Потребность быть среди многих, любить сообща одно, ненавидеть также сообща другое. И от этого чувствовать себя сильнее.

Так почему у наших клубов с фанатами не складывается?

Если откинуть словестную шелуху, которой тут можно нагородить много, мне кажется, что нашим клубам фанаты просто не нужны. Даже тем, кто пытается с ними заигрывать. Так порой заигрывает публика в зоопарке возле клеток с тиграми или мишками. Со страхом и готовностью сразу отдернуть руку, протянутую в сторону хищников.

И это неправда, что «кузьмичи» нашим клубам милее. Просто им с «кузмичами» спокойнее. Пришли, ушли. Может опять придут. А не придут, так и черт с ними.

Лишь бы бюджет осваивать не мешали.

Так?