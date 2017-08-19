Константин Пономарев: Мэйвезер - Макгрегор - это бойня не на жизнь, а на смерть
Российский боксер Константин Пономарев, выступающий в полусредней весовой категории, считает, что поединок Флойда Мэйвезера и Конора Макгрегора станет хорошим зрелищем.
Напомним, что бой пройдет 26 августа.
– В США сейчас
популярнее бокс или ММА?
– Профессиональный бокс более популярен на сегодняшний день, но ММА серьезно развивается и наступает на пятки.
– Оскар де ла Хойя
назвал бой Мэйвезера с Макгрегором цирком. Согласны?
– Немного непривычно. Этот бой – что-то новое. Но новое всегда со временем становится старым, и люди со временем к подобному будут относиться спокойно.
– Допускаете, что
через несколько лет бойцы регулярно будут встречаться с боксерами?
– Да. Такое может быть. Этот бой может положить начало новому течению.
– Значит, это не
цирк?
– Нет. Бокс и ММА – это точно не цирк.
– У Макгрегора есть
шансы на победу?
– Конечно, есть. Но только в одном случае, если он нокаутирует Мэйвезера. По очкам у такого боксера не выиграть. Никто из профессиональных боксеров у него по очкам не выиграл. Впрочем, и нокаутировать тоже никто не мог. Главное, чтобы Макгрегор ноги не подключил в бою.
– Может ли бой
закончится в первом раунде?
– Допускаю. Если Макгрегор сразу пойдет ва-банк и постарается нокаутировать Мэйвезера.
– В нокаут со стороны
Мэйвезера не верите?
– Нет. Не думаю, что Флойд будет стремиться нокаутировать Макгрегора. Наоборот – да.
– Значит, ждете более
зрелищный поединок, чем Мэйвезер-Пакьяо?
– Определенно. Здесь будет бойня не на жизнь, а на смерть. У Макгрегора нет ни техники, ни опыта Пакьяо. Он будет драться.
– Сами бы согласились
выступить в ММА, если бы поступило хорошее предложение?
– Нет. Бойцам намного легче перейти в бокс, чем наоборот. В смешанных единоборствах нужно не просто уметь бить ногами, но и защищаться от ударов ногами, а этого боксеры никого не делали. Если боец ММА что-то похожее на бокс делал, профессиональный боксер схожую работу не выполнял никогда.