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Константин Пономарев: Мэйвезер - Макгрегор - это бойня не на жизнь, а на смерть

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Конор Макгрегор
Конор МакгрегорФото: Gettyimages.ru

Российский боксер Константин Пономарев, выступающий в полусредней весовой категории, считает, что поединок Флойда Мэйвезера и Конора Макгрегора станет хорошим зрелищем.

Напомним, что бой пройдет 26 августа.

– В США сейчас популярнее бокс или ММА?
– Профессиональный бокс более популярен на сегодняшний день, но ММА серьезно развивается и наступает на пятки.

– Оскар де ла Хойя назвал бой Мэйвезера с Макгрегором цирком. Согласны?
– Немного непривычно. Этот бой – что-то новое. Но новое всегда со временем становится старым, и люди со временем к подобному будут относиться спокойно.

– Допускаете, что через несколько лет бойцы регулярно будут встречаться с боксерами?
– Да. Такое может быть. Этот бой может положить начало новому течению.

– Значит, это не цирк?
– Нет. Бокс и ММА – это точно не цирк.

– У Макгрегора есть шансы на победу?
– Конечно, есть. Но только в одном случае, если он нокаутирует Мэйвезера. По очкам у такого боксера не выиграть. Никто из профессиональных боксеров у него по очкам не выиграл. Впрочем, и нокаутировать тоже никто не мог. Главное, чтобы Макгрегор ноги не подключил в бою.

– Может ли бой закончится в первом раунде?
– Допускаю. Если Макгрегор сразу пойдет ва-банк и постарается нокаутировать Мэйвезера.

– В нокаут со стороны Мэйвезера не верите?
– Нет. Не думаю, что Флойд будет стремиться нокаутировать Макгрегора. Наоборот – да.

– Значит, ждете более зрелищный поединок, чем Мэйвезер-Пакьяо?
– Определенно. Здесь будет бойня не на жизнь, а на смерть. У Макгрегора нет ни техники, ни опыта Пакьяо. Он будет драться.

– Сами бы согласились выступить в ММА, если бы поступило хорошее предложение?
– Нет. Бойцам намного легче перейти в бокс, чем наоборот. В смешанных единоборствах нужно не просто уметь бить ногами, но и защищаться от ударов ногами, а этого боксеры никого не делали. Если боец ММА что-то похожее на бокс делал, профессиональный боксер схожую работу не выполнял никогда.

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