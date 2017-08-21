Григорий Стангрит: В поединке Мэйвезера и Макгрегора конкуренции не будет
Известный российский комментатор бокса Григорий Стангрит рассказал о главных боях ближайшего времени: Флойд Мейвезер – Конор Макгрегор и Геннадий Головкин – Сауль Альварес.
Напомним, что бой Мэйвезер – Макгрегор пройдет 26 августа, а поединок Головкина с Альваресом назначен на 16 сентября.
– Можно ли назвать поединок Мэйвезера и Макгрегора спортивным событием?
– Это можно было бы назвать спортивным событием, если бы они напихали в андеркарт несколько безумно интересных боев. Например, Василий Ломаченко – Джервонта Дэвис.
– Такой бой сам за
главный пойдет.
– Тем не менее, в андеркарте боя Мэйвезер – Макгрегор этот поединок увидят больше людей, нежели если бы они дрались отдельно.
– Сам бой Мэйвезера с
Магрегором заслужил подобного ажиотажа?
– В спортивном плане – нет.
– Настолько велико
преимущество Мэйвезера?
– Да.
– Макгрегор сможет
достоять до конца?
– Может. Он будет намного тяжелее. Возможно даже на десять килограмм, а Флойд сам по себе не панчер. У него удар жесткий, но Макгрегор не полусредневес. По боксерским меркам, он практически средневес. Поэтому может достоять, но конкуренции в этом поединке нет.
– Его шанс только в
нокауте?
– Безусловно. Победить Мэйвезера по очкам не смогли такие люди как Пакьяо. Что тогда может Макгрегор? Ему бы хотя бы один раз за раунд попадать по Мэйвезеру.
– Не смущает, что
Макгрегор не просто дебютирует на ринге, а делает это с небитым боксером?
– Все ради денег. Хороший коммерческий проект. У ребят появилась возможность заработать хорошие деньги. Они это делают.
– Это не помешает
поединку Геннадия Головкина с Саулем Альваресом?
– Думаю, нет. Сложно представить, чтобы мексиканская аудитория предпочла бы потратить деньги на бой Мэйвезера с Макгрегором и не стала покупать бой Головкина с «Канело».
– Какое впечатление
произвел по последним боям Головкин?
– Хуже не стал.
– Бой с Джейкобсом он
выиграл уверенно?
– Да. Близко, но без вопросов.
– Альварес за
последние два года успел прибавить?
– Да. Поэтому я и оцениваю шансы в этом бою как 50 на 50.
– Когда я смотрел бой
Альвареса с Амиром Ханом, по раундам у меня выиграл британец 4-1, но двое судей
давали счет в пользу мексиканца. Нет опасений, что Головкина засудят?
– Да. Есть опасение, что в равном бою бой Головкину могут не отдать.