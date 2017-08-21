Григорий Стангрит: В поединке Мэйвезера и Макгрегора конкуренции не будет

Флойд Мэйвезер и Конор Макгрегор Фото: Gettyimages.ru

Известный российский комментатор бокса Григорий Стангрит рассказал о главных боях ближайшего времени: Флойд Мейвезер – Конор Макгрегор и Геннадий Головкин – Сауль Альварес.

Напомним, что бой Мэйвезер – Макгрегор пройдет 26 августа, а поединок Головкина с Альваресом назначен на 16 сентября.

– Можно ли назвать поединок Мэйвезера и Макгрегора спортивным событием?

– Это можно было бы назвать спортивным событием, если бы они напихали в андеркарт несколько безумно интересных боев. Например, Василий Ломаченко – Джервонта Дэвис.

– Такой бой сам за главный пойдет.

– Тем не менее, в андеркарте боя Мэйвезер – Макгрегор этот поединок увидят больше людей, нежели если бы они дрались отдельно.

– Сам бой Мэйвезера с Магрегором заслужил подобного ажиотажа?

– В спортивном плане – нет.

– Настолько велико преимущество Мэйвезера?

– Да.

– Макгрегор сможет достоять до конца?

– Может. Он будет намного тяжелее. Возможно даже на десять килограмм, а Флойд сам по себе не панчер. У него удар жесткий, но Макгрегор не полусредневес. По боксерским меркам, он практически средневес. Поэтому может достоять, но конкуренции в этом поединке нет.

– Его шанс только в нокауте?

– Безусловно. Победить Мэйвезера по очкам не смогли такие люди как Пакьяо. Что тогда может Макгрегор? Ему бы хотя бы один раз за раунд попадать по Мэйвезеру.

– Не смущает, что Макгрегор не просто дебютирует на ринге, а делает это с небитым боксером?

– Все ради денег. Хороший коммерческий проект. У ребят появилась возможность заработать хорошие деньги. Они это делают.

– Это не помешает поединку Геннадия Головкина с Саулем Альваресом?

– Думаю, нет. Сложно представить, чтобы мексиканская аудитория предпочла бы потратить деньги на бой Мэйвезера с Макгрегором и не стала покупать бой Головкина с «Канело».

– Какое впечатление произвел по последним боям Головкин?

– Хуже не стал.

– Бой с Джейкобсом он выиграл уверенно?

– Да. Близко, но без вопросов.

– Альварес за последние два года успел прибавить?

– Да. Поэтому я и оцениваю шансы в этом бою как 50 на 50.

– Когда я смотрел бой Альвареса с Амиром Ханом, по раундам у меня выиграл британец 4-1, но двое судей давали счет в пользу мексиканца. Нет опасений, что Головкина засудят?

– Да. Есть опасение, что в равном бою бой Головкину могут не отдать.