Борис Скрипко: Ради денег Макгрегор готов выставить себя дураком

Известный комментатор Борис Скрипко поделился ожиданиями от боя Флойда Мэйвезера и Конора Макгрегора, который пройдет по правилам бокса.

Напомним, что поединок пройдет 26 августа в Лас-Вегасе.

– В августе пройдет бой Флойда Мэйвезера и Конора Макгрегора. На ваш взгляд это вообще спорт?

– Нет, конечно. ММА набирает популярность у молодежной аудитории, но мне эти бои не нравятся. Любое многоборье бывает интересным, но недолго. Потому что ты где-то силен в борьбе, где-то в самбо, как ударник…

– Позвольте пример. Недавно прошел бой Вандерлей Силва – Чел Соннен. По ходу поединка Соннен наносил много ударов, а Силва постоянно использовал захваты. Как любитель бокса я просто не понимал, как оценивать эти действия, в пользу кого…

– Вот это мне и не нравится. И еще более мне не нравится, когда они спортсмен садиться на другого, пережимает ему горло, начинает бить. Эстетика в спорте должна быть. Я человек старый и могу быть чересчур консервативным в своих взглядах.

Макгрегор и Мэйвезер здорово поработали, чтобы создать такой ажиотаж. Мэйвезер – гений момента. Он ждет, ждет, ждет... Вспомните бой с Пакьяо, который в спортивном плане уже протух.

– Да. Он мог состояться еще семь лет назад.

– Но тогда этих денег не было. Тогда оба были в рассвете, и непредсказуем был результат. Могла быть рубка и серьезный бой. Но он дождался того момента, когда будут максимальные деньги. То же самое и здесь. Ведь поначалу Мэйвезер говорил: «НУ, не знаю, что это такое». Интерес он стал подогревать. Макгрегору этот бой нужен был позарез. В ММА он в жизни бы таких денег не заработал.

Мэйвезер в финансовом плане – гений. Будет шоу. На шоу придут зрители. А они еще деньги сделают на взвешивании. Помните, на взвешивание Мэйвезера и Пакьяо билеты продавали, и был полный зал. Нечто подобное будет сейчас. Это шоу для людей, которые ждут шоу, а в спортивном плане – ничего интересного. Я не представляю как Макгрегор, какой бы хорошей не была его ударная техника, как бы он смог подготовиться, чтобы попасть в бойца, в которого лучшие боксеры попасть не могли.

– Вы бы советовали болельщикам бокса смотреть этот бой?

– Болельщики бокса должны понимать, что это будет чистое шоу. Я, например, в прямой трансляции бой смотреть не буду. Спокойно высплюсь и посмотрю днем, подтвердилось ли мое мнение. Другое дело – противостояние 16 сентября (Геннадий Головкин против Сауля Альварса – прим. ред.). Вот это для меня будет очень интересно. Это должен быть лучший бой года.

– Но у боя Мэйвезер – Макгрегор есть какая-нибудь интрига в плане победителя?

– Нет. Конечно, нет. Только Мэйвезер может превратить это в шоу. Он же не будет стараться нокаутировать Макгрегора. Он будет тянуть, заставит его промахиваться, будет его проваливать. Заставит его выглядеть дураком. И Макгрегор готов. Он понимает, что его ждет, но ради денег он на это готов.