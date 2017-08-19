Украина сдавала матчи! Признались сами спортсмены
Сенсационные признания сделали украинские хоккеисты: на последнем чемпионате мира они сдавали матч!
Как сообщает украинское издание «Обозреватель», в их распоряжение попали расписки голкипера Эдуарда Захарченко и защитника Владимира Вариводы.
Согласно этому документы игроки обязались вернуть по $30 тысяч, если не выполнят поставленную задачу. В расписке отдельно отмечается, что украинская команда должна не просто проиграть корейцам, а проиграть с минимальной с разницей, то есть в две и более шайбы проигрывать было нельзя.
Игра прошла 28 апреля и завершилась победой Кореи со счетом 2:1 в серии буллитов. Стоит отметить, что для сборной Украины, которая к тому моменту уже вылетела во второй дивизион, эта встреча ничего не решала.
По данным издания, в данном преступлении замешан также экс-наставник харьковского «Витязя» Алексей Лазаренко, который является одним их организаторов этой схемы.
Скандалы с договорными матчами в последнее время регулярно сотрясают украинский и российский спорт. О сданных матчах на первенство России и в Кубке России «Советский спорт» писал накануне.