Украина сдавала матчи! Признались сами спортсмены

Сенсационные признания сделали украинские хоккеисты: на последнем чемпионате мира они сдавали матч!

Сразу два хоккеиста сборной Украины признались в сдаче матча. Речь идет об игре с командой Кореи на чемпионате мира 2017 года. Напомним, что Украина играет не в высшем дивизионе, а в дивизионе 1A.

Как сообщает украинское издание «Обозреватель», в их распоряжение попали расписки голкипера Эдуарда Захарченко и защитника Владимира Вариводы.

Согласно этому документы игроки обязались вернуть по $30 тысяч, если не выполнят поставленную задачу. В расписке отдельно отмечается, что украинская команда должна не просто проиграть корейцам, а проиграть с минимальной с разницей, то есть в две и более шайбы проигрывать было нельзя.

Игра прошла 28 апреля и завершилась победой Кореи со счетом 2:1 в серии буллитов. Стоит отметить, что для сборной Украины, которая к тому моменту уже вылетела во второй дивизион, эта встреча ничего не решала.

По данным издания, в данном преступлении замешан также экс-наставник харьковского «Витязя» Алексей Лазаренко, который является одним их организаторов этой схемы.

Скандалы с договорными матчами в последнее время регулярно сотрясают украинский и российский спорт. О сданных матчах на первенство России и в Кубке России «Советский спорт» писал накануне.