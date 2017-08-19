Лунный календарь рыболова: готовимся к новолунию и слабому клеву





Как известно, активность рыбы и ее клев может зависить от Луны, вызывающей приливы и отливы, которые и влияют на поведение рыб в водоемах. Неоднократно приводились доказательства, что в полнолуние рыба практически не клюет, а в новолуние клюет слабо.

Наш лунный календарь рыбака составлен для тех рыболовов, которые предпочитают учитывать именно влияние Луны на клев рыбы при составлении собственного прогноза на рыбалку.





Зеленым цветом изображен относительно слабый клев, рыжим – нормальный, красным цветом – жор.

Ожидается, что в последнюю декаду августа жор порадует рыбаков в период с 27 по 30 августа. Стабильный клев предполагается в эти выходные, а также 24-26 и 31 августа. Нестабильно клевать может 21-23 августа.

Лунный календарь рыболова на август 2017 года построен с учетом следующих фаз луны: 21 августа – новолуние, 29 августа - первая четверть.

Переоценивать значение лунного календаря для активности рыб не стоит. Имейте в виду, что влияние луны на клев рыбы несколько затемняется другими ближайшими метеорологическими условиями – состоянием погоды, направлением ветра, наконец, прибылью воды от дождей. И ориентируйтесь в том числе на многие другие виды календарей, о которых мы писали. Если вы хотите ориентироваться на лунный календарь рыболова, рекомендуем провести ряд наблюдений и учесть примечание классика рыболовной литературы Л.П. Сабанеев, который писал по поводу лунного календаря рыболова следующее:

«Фазы луны, несомненно, имеют очень сильное влияние на жизнь рыб, но это влияние никак нельзя подвести под общее правило. В одних местах рыба на молодой месяц перестает есть и начинает брать только, когда «молодик отстоится», т.е. в 1-й четверти, лучше всего клюет в полнолуние и перестает – на ущерб; в других местах, но, кажется, реже, напротив – рыба хорошо берет на молодую и вовсе перестает брать в полнолуние».





ЧТО И КАК ЛОВИТЬ В ПОСЛЕДНЮЮ ДЕКАДУ АВГУСТА

Как мы уже говорили, август – один из самых лучших летних месяцев в плане результативности рыбалки, поскольку в августе существенно возрастает активность клева хищной рыбы. С увеличением в воде кислорода активизируются щука, окунь, голавль, плотва, жерех.

Щука

Ловить щуку в августе стоит в месте ее любимых стоянок - хищница предпочитает стоять глубоко в прибрежных водорослях и практически не выплывает на охоту. Календарь рыболова на август советует не упускать повышения активности щуки, которое наблюдается ранним утром перед восходом солнца, и ближе к ночи, когда хищница выходит подкрепиться.

Окунь

Клев у окуня в это время хороший. Ловить окуня в августе можно разными способами - он живо хватает вертушки, воблеры и блесны на заре и в вечернее время. Если погода не очень жаркая и душная, можно ожидать повышения активности и ближе к полудню. Более мелкие окушки вообще не обращают внимания на время суток и набрасываются на наживку практически круглосуточно, при этом вполне интенсивно. Из растительных наживок календарь рыбака рекомендует в качестве насадок на окуня опарыша, мотыля, червя.

Голавль

Интенсивность клева голавля в августе достаточно ровная и постоянная. Прекрасно ловится голавль на фидерные снасти, спиннинг. Искать голавля стоит ближе к перекатам и в верхних слоях водоема. Ближе к ночи, когда температура постепенно падает, голавль уходит в более глубокие места, где он ищет придонную пищу, в частности мелких беспозвоночных. В августе голавль прекрасно ловится на опарыша и люпин, из искусственных наживок голавль предпочтение отдает небольшим вращающимся блеснам и воблерам.

Плотва

Эта рыба клюет достаточно хорошо практически круглогодично, и последний месяц лета не является исключением. Однако календарь рыболова на август содержит сведения, что ближе к концу месяца активность плотвы значительно повышается и шансы поймать приличный экземпляр возрастают. В предпочтениях к приманке и наживке плотва принципиально не изменяет своим вкусам: червь, хлеб, опарыш, мотыль, ручейник, манка. Неплохо ловится плотва в августе и на маленькие вращающиеся блесны.

Жерех

В последнее время популяция жереха в средней полосе России значительно возросла. Ловля жереха в августе на спиннинг с применением различных блесен, воблеров, колебалок, наверняка не оставит рыболова без парочки приличных экземпляров. К особенностям ловли жереха в августе можно отнести то, что более крупные экземпляры предпочитают находиться в стороне от молодняка и попасть на котел из крупного жереха достаточно сложно.

Сазан

В это время сазан питается на илистом дне, предпочитая наиболее глубокие места - от 2 до 7 метров. В качестве снастей для ловли сазана в августе используют фидеры, а в качестве рекомендуется применять каши. Для наживки хорошо применять плавающие микробойлы, так же очень распространена ловля сазана в августе на макушатник.

Сом

Ловля сома в конце августа потребует от рыболова выдержки и прочных снастей. Лучшими насадками для ловли сома в августе считаются лягушки, плотвички средних размеров, а также жареные воробьи, ведь сомы обожают запах паленой шерсти или пера. Для ловли сома спиннингом в качестве приманки используют тонущие воблеры, продолговатые белые блесна или небольшие снасточки с мелкими рыбками. Наиболее уловистыми местами при этом будут отмели перед омутами и глубокими ямами, в которых сомы обитают постоянно.

Хариус

В реках Приполярного Урала и в Зауралье, особенно в Южной Лагорте и Юн-Яхе, крупный хариус ловится на колеблющуюся блесну из темно-красной меди. На червя и мокрую мушку при ужении впроводку хариус берет безотказно. Наиболее добычлива искусственная мушка из черных коровьих шерстинок, намотанных на двойной крючок № 7-8,5 с поддевами, распрямленными в одной плоскости. Мушка удачно имитирует некоторые виды сезонных насекомых и не намокает. В конце августа и в сентябре хариус хорошо ловится на речных перекатах.

Таймень

Увлекательно ужение спиннингом в небольших быстротекущих речках бассейна Лены. На крупную колеблющуюся блесну любого цвета и на снасточку с небольшим хариусом идет крупный таймень. В августе таймень настойчиво преследует стайки хариусов, поэтому жадно хватает приманку. Не менее успешна в августе ловля на живца, а на плесах — ловля дорожкой.

Ерш

Такое ощущение, что ерш на наши календарные выкладки вообще не обращает внимания: в августе он клюет особенно жадно, берет любую приманку, мгновенно заглатывает даже кусок жести.

Ну, и под занавес желаем вам, чтобы рыба сама к вам залетела, как на этой гифке: