Абсолют из Намибии? Звезда, открытая Рябинским

«Советский спорт» - о предстоящем поединке между чемпионом мира по версиям WBC и WBO Теренсом Кроуфордом и обладателем титулов IBF и WBA Джулиусом Индонго.

Последним абсолютным чемпион мира формально считается Джермен Тейлор. Он сумел завладеть всеми четырьмя поясами в 2005 году. Но ему досталось все готовое, потому что титулы объединил Бернард Хопкинс, которого и считают реальным «абсолютом». Да и поражение «Би-Хопа» в поединке с Тейлором было спорным. Но сейчас мы совершенно точно получим нового, неоспоримого и абсолютного чемпиона мира.

Карьерные показатели у Джулиуса Индонго и Теренса Кроуфорда красивые. Ни одного поражения и 53 победы на двоих. Но если американец давно у всех на виду и он планомерно к этому шел, история намибийца похожа на сказку про «Золушку».

Наверное, не будет преувеличением назвать Индонго главным открытием Андрея Рябинского. До того, как Джулиус получил право на бой с Эдуардом Трояновским, о нем вообще мало кто знал. Даже в родной стране. Но сразив нокаутом россиянина в первом же раунде, Индонго уже в следующем бою победил другого чемпиона мира – Рики Бернса. причем каждый раз намибиец побеждал на земле своего соперника. И сейчас очередь третьего и самого опасного из них.

У Индонго есть преимущество в габаритах, росте и размахе рук. У Кроуфорда более богатый опыт и большой арсенал тактических и технических приемов, отработанных до совершенства. При этом оба боксера способны удивлять и проводить бои в совершенно разных стилях.

Но все-таки стоит предположить, что именно Кроуфорд будет диктовать условия и действовать первым номером, а Джулиус будет тянуться ударами и действовать «по площади» - размашисто. На стороне Теренса будет большое преимущество в скорости рук и ног. К тому же он уже встречался с такими габаритными боксерами как Индонго. Джон Молина и Виктор Постол были уничтожены американцем. А вот у Индонго таких соперников как Кроуфорд в карьере пока не было.

Индонго же, конечно, удивить способен. Но думается, что команда Кроуфорда разобрала стиль африканца до мелочей. И за первые три раунда Теренс адаптируется к сопернику и возьмет бой под контроль.

Наиболее вероятным исходом поединка будет победа Кроуфорда судейским решением. Причем, весьма уверенная. Чуть менее вероятной кажется досрочная победа американца во второй половине боя.

P.S. Кстати на андеркарте свой бой проведет украинский полутяж Александр Гвоздик. Его соперник Крэйг Бейкер не должен стать большой проблемой.