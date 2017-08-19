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Купить «Арсенал», чтобы уволить Венгер. План африканского бизнесмена

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Арсен Венгер
Арсен ВенгерФото: Gettyimages.ru

Нигериец Алико Данготе – самый богатый человек в Африке. Его состояние оценивается в 11,1 млрд долларов.

На днях африканский бизнесмен заявил о желании купить лондонский футбольный клуб «Арсенал».

По словам Данготе, в настоящий момент он занимается строительством нефтеперерабатывающего завода в Нигерии, но в дальнейшем собирается «сосредоточится на «Арсенале».

И в случае успешной сделки он первым своим действием уволит главного тренера клуба Арсена Венгера, сообщает Bloomberg.

«Первое, что бы я сделал, - сменил тренера. Он проделал хорошую работу, но кто-то еще должен попробовать испытать удачу», - заявил Данготе.

Данготе также добавил, что «Арсенал» – это отличная команда, которая может стать еще лучше, если он станет ее владельцем.

В настоящее время главным акционером «Арсенала» является американский миллиардер Стэн Кроенке, которому принадлежит почти 67% акций. Российский бизнесмен Алишер Усманов имеет в своем активе 30% акций клуба.

В апреле Bloomberg приводил слова Усманова о том, что Арсен Венгер должен найти себе преемника.

«Нам необходимо соблюдать преемственность. В том числе это подразумевает необходимость подготовить замену Венгеру, при этом нужно продемонстрировать уважение к тренеру. Я бы предложил Венгеру самому подготовить себе преемника», - сказал тогда Усманов.

Арсен Венгер - самый продолжительно работающий в одном клубе тренер в Европе. В «Арсенале» он работает с 1996 года. Под его руководством клуб трижды становился чемпионом Англии, семь раз завоевывал Кубок Англии и еще шесть - Суперкубок страны.

Однако с 2004 года команда не может одержать победу в чемпионате, а предыдущий сезон завершила на пятом месте. Болельщики клуба не раз выступали за отставку специалиста. В частности, они считали, что Венгер не сумеет привести команду к победе в еврокубках.

Тем не менее, в мае клуб продлил контракт с 67-летним тренером еще на два года.

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