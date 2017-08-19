Заплатят ли призовые нашим «нейтральным»?

На завершившемся недавно чемпионате мира по легкой атлетике мы были свидетелями не только сенсационных поражений Усейна Болта или побед Марии Кучиной (выступающей сейчас под фамилией Ласицкене), но и странного юридического статуса сразу нескольких спортсменов, которые, будучи россиянами, выступали не под российским флагом, а под нейтральным статусом. Теперь возникает проблема: как им получать призовые?

В принципе, о 19 спортсменах, имеющих в портмоне российский паспорт, не очень корректно говорить как о представителях российской сборной. Потому что никакой российской сборной на чемпионате мира по легкой атлетике и не было. Кто поехал, тот отправился туда в нейтральном статусе, а кто мог дополнить этот список, не смог этого сделать по весьма прозаичной причине: в ВФЛА сейчас происходит такой бардак, что никому не пришло в голову даже сроки для проведения чемпионата России назначить адекватные. «Советский спорт» уже писал о том, как турнир, являющийся, по сути, отборочным этапом к мировому первенству, прошел в дни после окончания подачи заявок.

Вопросы о деньгах задавались спортсменам, изъявившим желание выступать под нейтральным статусом, в течение всего текущего года. И основной вопрос был не в том, рассчитываете ли на призовые, а в том, на чьи деньги вы готовитесь. Ведь если спортсмен представляет сборную, значит, н готовится на ее деньги. А если нет?

Сергей Шубенков, человек искренний, откровенный и не отказывающий от интервью, аккуратно обходил острые углы, когда в марте отвечал на прямой вопрос «Советского спорта» - мол, пока не думал об этом.

Наверняка эту проблему и Кучина, и Шубенков как-то для себя решили. Но теперь, после завоевания наград, возникает другой вопрос: а как получить призовые за награды? И полагаются ли они им? И вот тут возникают проблемы.

Формально все награды учитываются в командном зачете. Но не было сборной России, не было даже сборной ANA, о которой многие коллеги любили говорить. Даже из информационной системы IAAF такую сборную вручную давно удалили. На призовые претендуют не только те шестеро росийских легкоатлетов, что завоевали медали: «золотая» Мария Кучина (прыжки в высоту) и «серебряные» Сергей Шубенков (110 метров барьерами), Валерий Пронкин (метание молота), Дарья Клишина (прыжки в длину), Сергей Широбоков (ходьба на 20 км) и Данил Лысенко (прыжки в высоту). Призовые получают и те, кто оказался в диапазоне с 4 по 8 места. А таких тоже хватает: Александр Меньков (прыжки в длину), Алексей Сокирский (метание молота), Илья Иванюк (прыжки в высоту), Ольга Муллина (прыжки с шестом).

Спортсмены получают призовые из четырех источников:

1) индивидуальные выплаты от IAAF (60 тысяч долларов за «золото», 30 тысяч за «серебро», 20 – за «бронзу», за четвертое – 15 тысяч, дальше – 10, 6, 5, 4 и так далее за каждое место ниже),

2) выплаты от «своей» федерации (суммы назначаются каждый раз перед турниром),

3) выплаты от «своего» региона (тут уже сам регион решает, что и кому подарить, перечислить и т.п.),

4) выплаты от индивидуальных спонсоров.

По последнему пункту все просто: спонсор связан только договором со спортсменом, тема флага тут вообще не важна. С остальными пунктами – сложнее.

Первый пункт – тут вроде бы все просто: выплаты индивидуальные, поэтому все 245 тысяч долларов (в сумме на всех) «наши» получат. Но это просто только на первый взгляд. Обычно это перечислялось разом в национальные федерации, а дальше – через них - шло спортсменам. Теперь бюрократии будет намного больше, ведь «федерации страны ANA» не существует. Некоторые спортсмены уже заявили, что ждут денег не раньше чем через полгода, хотя любопытно будет посмотреть, когда деньги придут намного раньше, чем приходили прежде, без «зависания» на счетах федерации.

Правда, и сейчас будет посредник – сначала деньги придут на счет менеджеру спортсмена, а уже потом он переведет их легкоатлету.

Пункты два и три – вообще ничего не понятно. Нет формально представителей страны, федерации или региона. Дмитрий Шляхтин, числящийся президентом Всероссийской федерации легкой атлетики обещал, что вопрос будет решен в индивидуальном порядке. Каким именно образом деньги из бюджета будут перечислены тем, кто формально Россию не представлял, вообще не понятно. ВФЛА даже начала переговоры с министерством спорта и с министерством финансов, с тем чтобы в положение о премировании были внесены поправки и оно стало распространяться и на нейтральных спортсменов тоже.

А вот регионы вообще не «парятся»: Мордовия уже подарили квартиру в Саранске своему ходоку Сергею Широбокову.